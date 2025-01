Acara Saintifik Berprestij: Hong Kong Laureate Forum 2025

Memanggil Saintis Muda yang Cemerlang dalam Astronomi, Sains Hayat dan Perubatan serta Sains Matematik!

HONG KONG, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Permohonan global untuk Hong Kong Laureate Forum 2025 (Forum) kini dibuka dan akan ditutup pada 31 Mac 2025. Kami menjemput permohonan daripada graduan PhD, pelajar pasca siswazah (PhD / Sarjana) ), serta pelajar sarjana muda berumur 35 tahun ke bawah yang sedang mengikuti pengajian atau penyelidikan dalam Astronomi, Sains Hayat dan Perubatan, Sains Matematik, atau bidang lain yang berkait rapat. Pemohon yang layak digalakkan untuk mengemukakan permohonan mereka melalui https://application.hklaureateforum.org/registration/.

Forum yang julung kali diadakan itu menawarkan platform bertaraf dunia, memberikan peluang kepada saintis dari seluruh dunia untuk pertukaran silang generasi, silang budaya dan merentasi disiplin serta memberi inspirasi kepada idea baharu.

Forum sulung, yang berjaya diadakan pada tahun 2023, mendapat pujian meluas atas perbincangan yang penuh semangat dan pertukaran intelektual antara para peserta, Pemenang Anugerah Shaw dan saintis terkemuka lain dari seluruh dunia. Berdasarkan kejayaan itu, Majlis Hong Kong Laureate Forum (HKLF) dengan sukacitanya mengumumkan edisi kedua Forum itu akan diadakan dari 5-8 November 2025 di Hong Kong. Forum ini bertujuan untuk memberi inspirasi kepada idea baharu dan memupuk hubungan berpanjangan merentasi disiplin, generasi dan budaya. Sebagai tambahan kepada kuliah pleno, perbincangan panel dan sesi kumpulan selari, Forum tersebut akan menampilkan perhimpunan tidak rasmi, menyediakan peluang yang luas untuk rangkaian dan dialog.

Profesor Timothy W Tong, SBS, BBS, JP, Pengerusi HKLF berkata, “Kami berhasrat untuk memupuk persekitaran dinamik di mana saintis muda dapat berinteraksi dengan saintis terkemuka dari seluruh dunia merentasi pelbagai disiplin. Kedudukan unik Hong Kong sebagai hab antarabangsa untuk penyelidikan saintifik, digabungkan dengan infrastruktur saintifik yang kukuh dan sokongan kerajaan, menjadikannya lokasi yang ideal untuk perhimpunan sains global seperti ini di kalangan peserta.”

Profesor E Peter Greenberg, Pemenang Anugerah Shaw dalam Sains Hayat dan Perubatan pada tahun 2015 berkata: “Saya rasa adalah satu perkara yang luar biasa untuk menyatukan saintis yang berpengalaman dengan golongan muda yang sedang mencari arah dan ia adalah sesuatu yang saya rasa perlu saya sertai.”

Profesor Simon D M White, Pemenang Anugerah Shaw dalam Astronomi pada tahun 2017 berkata: “Saya hanya tidak sabar untuk bertemu dengan golongan muda dan bercakap dengan mereka. Saya fikir itulah yang sepatutnya menjadi tujuan Forum ini dan itu pastinya yang saya nantikan.”

200 saintis muda yang paling cemerlang akan dipilih untuk menyertai Forum oleh Panel Kajian Saintifik yang terdiri daripada ahli akademik tempatan dan antarabangsa. Kami menjemput calon yang berminat untuk memohon sebelum 31 Mac 2025. Untuk maklumat lanjut, sila layari https://hklaureateforum.org/en/the-forum/forum-overview. Untuk pertanyaan, sila hubungi programme@hklaureateforum.org.

Mengenai Hong Kong Laureate Forum

Hong Kong Laureate Forum (Forum) merupakan acara pertukaran saintifik dan rangkaian bertaraf dunia yang akan dianjurkan oleh HKLF untuk memberi inspirasi dan menghubungkan pemimpin masa kini dan masa hadapan dalam usaha saintifik. Forum tersebut juga bertujuan untuk mempromosikan pemahaman dan minat generasi muda di Hong Kong dan luar negara dalam pelbagai disiplin sains dan teknologi, khususnya dalam Astronomi, Sains Hayat dan Perubatan serta Sains Matematik.

HKLF telah ditubuhkan pada bulan Mei 2019 dan ditaja sepenuhnya oleh Yayasan Lee Shau Kee. Didorong oleh komitmen untuk memajukan misinya secara jauh dan luas, Yayasan Lee Shau Kee telah, sepanjang tahun memberikan sokongan tanpa had untuk pendidikan dan pembangunan bakat di Hong Kong, tanah besar China dan di luar negara. Selain itu, Yayasan ini komited untuk menghapuskan kemiskinan dan mempromosikan kesejahteraan sosial, dengan itu memberi manfaat kepada ramai individu. Yayasan Hadiah Shaw, yang menganjurkan anugerah antarabangsa terkenal tahunan, iaitu Hadiah Shaw, merupakan rakan kongsi utama HKLF. Sejak dilancarkan, HKLF telah berusaha sedaya upaya untuk mempromosikan sains dalam komuniti dan di seluruh dunia.

