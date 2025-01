L’expansion des utilisateurs de Toheal, l’application de thérapie par les pairs, démontre le pouvoir de la technologie

Connectez-vous, partagez et guérissez anonymement grâce au soutien par les pairs

L’application aide à surmonter des défis émotionnels grâce à un soutien anonyme pour des problèmes personnels, sans crainte de jugement.

DE, UNITED STATES, January 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Seedlr, créateur de Toheal, l'application de thérapie par les pairs révolutionnaire, a annoncé aujourd'hui que sa base d'utilisateurs est en croissance, les personnes bénéficiant de son espace anonyme et sécurisé. Les utilisateurs peuvent exprimer leurs émotions sur l'application, partager des difficultés inavouées et se connecter avec d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Disponible désormais dans certaines langues, Toheal prévoit son lancement dans toutes les langues en 2025.

« Le succès de Toheal renverse les idées reçues concernant les bienfaits de la technologie pour la santé et le bien-être », a expliqué le PDG de Seedlr. « On dit que la technologie est mauvaise pour la santé mentale et que les applications de thérapie ne fonctionnent pas, n'est-ce pas ? Faux. »

Lorsqu'elle est bien conçue, la technologie peut offrir des solutions significatives aux personnes confrontées à des défis émotionnels. La clé, c'est la connexion. C'est ce que fait Toheal. L’application propose des alternatives concrètes pour les personnes en difficulté face à des problèmes de santé mentale »

Le besoin de Toheal est indéniable. Une part importante de la population mondiale est confrontée à un certain niveau de défi en matière de santé mentale. Selon une recherche de l’École de médecine de Harvard, par exemple, la moitié des personnes dans le monde connaîtront un trouble de santé mentale à un moment donné de leur vie. Le système de santé ne peut pas supporter cette charge, c'est pourquoi la technologie, en particulier les expériences thérapeutiques de pair à pair, offre une solution essentielle.

Toheal connecte les utilisateurs à d'autres personnes ouvertes à l'écoute, au conseil et à la camaraderie. Contrairement aux réseaux sociaux traditionnels, qui se concentrent souvent sur des modes de vie soigneusement mis en scène, des plateformes comme Toheal privilégient l'authenticité et le soutien. Pour les personnes réticentes à demander de l'aide, Toheal permet aux utilisateurs de rechercher un soutien par les pairs pour des problèmes sensibles tels que la solitude, les décisions de vie ou le stress, sans craindre la stigmatisation ou le jugement. L'application Toheal permet aux utilisateurs de rester anonymes, ce qui rend l'expression de leurs véritables sentiments moins stressante et plus confortable.

Les statistiques mondiales montrent que Les échanges entre pairs aident les individus à surmonter leurs défis. La solution Toheal est une autre modalité qui contribuera à une meilleure santé mentale et à moins de stress quotidien. Le pouvoir transformateur de la technologie dans le monde effréné d’aujourd’hui, apportera réconfort à ceux qui se sentent souvent dépassés et incompris.

Toheal est disponible sur Google Play et l'Apple App Store, et sera lancé sur le web d'ici la fin du premier trimestre de cette année. Téléchargez l'application dès maintenant et rejoignez une communauté grandissante de personnes bienveillantes.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seedlr.Toheal

IOS : https://apps.apple.com/us/app/toheal-your-safe-space/id6474333183

