PHILIPPINES, January 11 - Press Release

January 11, 2025 Senator Imee R. Marcos Pahayag patungkol sa pagpaslang sa isang Pinay sa Slovenia Mariin kong kinokondena ang brutal na pagpaslang sa ating kababayan na si Marvil Facturan--Kocjančič sa bansang Slovenia. Batay sa mga ulat, noong Disyembre 29, 2024, nasawi si Marvil mula sa matinding pagbubugbog ng kanyang sariling asawa habang sila ay nagbabakasyon sa Bled, Slovenia. Nangyari ang pagpatay isang linggo lamang matapos niyang dumating sa Slovenia noong Disyembre 22, 2024, upang makasama ang kanyang asawa. Walang puwang ang domestic violence sa isang maayos at makataong lipunan. Hindi dapat palagpasin ng Pilipinas ang anumang uri ng ganitong karahasan, dito man o sa ibang bansa. Kaya't nananawagan ako sa Department of Foreign Affairs, Commission on Filipinos Overseas, at iba pang kaugnay na ahensya na tiyaking mabibigyan ng hustisya si Marvil Facturan--Kocjančič at mabigyan ng suporta ang kanyang pamilya. Nananawagan din ako sa Department of Justice, Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, at iba pang ahensya na palakasin ang kanilang mga hakbang upang sugpuin ang karahasan laban sa mga kababaihan, mga bata, at iba pang uri ng pang-aabuso.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.