PHILIPPINES, April 7

April 7, 2025 Culinary heritage is historic heritage--Legarda In celebration of Filipino Food Month, Senator Loren Legarda underscored the country's rich culinary heritage, highlighting its deep connection to history and national identity. "As an archipelago, our country has nurtured countless stories that are passed down through generations by means of food. Meals are more than sustenance--they are opportunities to create and share memories, celebrate traditions, and reconnect with our roots," said Legarda. "We must preserve and protect our culinary heritage as it reflects our national pride and further elevates the Philippines' stature on the global culinary stage," she added. Legarda authored numerous bills aimed at preserving Philippine culinary heritage, including Senate Bill No. 244 or the proposed Philippine Culinary Heritage Act of 2022, which aims to integrate culinary heritage into the education sector, preserving traditional ingredients, recipes, and cooking techniques. This measure will also implement culinary mapping, documenting local food geography, regional cooking methods, and indigenous peoples' cuisines. "Supporting culinary heritage preservation also means uplifting our local farmers, strengthening food security, and promoting sustainable tourism," Legarda emphasized. To address food wastage and hunger, Legarda also filed Senate Bill No. 240, or the Zero Food Waste Act of 2022. "If enacted, this bill will help mitigate hunger and curb food wastage by establishing a National Zero Food Waste Campaign through coordinated government efforts," explained the four-term senator. "Let us extend robust support to our agricultural industry while championing traditional cooking practices and heirloom recipes." Filipino Food Month, also known as Buwan ng Kalutong Pilipino, is celebrated every April pursuant to Presidential Proclamation No. 469, s. 2018 to conserve, promote, and popularize Filipino cuisine as part of the country's cultural heritage. Ang pagkain ay bahagi ng ating kasaysayan--Legarda Sa paggunita ng Filipino Food Month, binigyang-pugay ni Senadora Loren Legarda ang mayamang culinary heritage ng bansa, at binigyang-diin na ito ay mahalagang bahagi ng kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. "Dahil ang Pilipinas ay isang kapuluan, napakaraming kuwento ang naipapasa mula henerasyon sa henerasyon sa pamamagitan ng pagkain. Tuwing kakain tayo nang sama-sama, hindi lamang tayo nagpapakasaya kundi lumilikha rin tayo ng mga bagong alaala na nag-uugnay sa atin sa ating kultura," ani Legarda. "Dapat nating ingatan at palaganapin ang mayamang culinary heritage ng bansa dahil dito rin lumalabas ang ating pagiging makabayan at nagiging daan upang higit pang kilalanin ang galing ng mga Pilipino sa pandaigdigang larangan ng pagluluto," dagdag pa niya. Isinusulong ni Legarda ang ilang panukalang batas upang mapanatili ang culinary heritage ng bansa. Isa rito ang Senate Bill No. 244 o ang panukalang Philippine Culinary Heritage Act of 2022, na layong ituro sa edukasyon ang mga tradisyunal na rekado, lutuing Pilipino, at katutubong pamamaraan ng pagluluto. Bahagi rin ng panukalang batas ang culinary mapping upang masuri at maitala ang mga natatanging pagkain mula sa iba't ibang rehiyon at komunidad ng katutubo. "Sa pamamagitan ng mga panukalang ito, masusuportahan natin ang lokal na mga magsasaka, mapapalakas ang food security, at maitataguyod ang sustainable tourism sa bansa," pahayag ni Legarda. Bukod dito, isinulong din ni Legarda ang Senate Bill No. 240 o ang panukalang Zero Food Waste Act of 2022 upang mabawasan ang lumalalang gutom at pagsasayang ng pagkain. "Kung maisasabatas, layon nitong magkaroon ng isang National Zero Food Waste Campaign upang direktang tugunan ang problema ng gutom at pagsasayang ng pagkain sa bansa," sabi ng four-term senator. "Patuloy nating suportahan ang sektor ng agrikultura habang pinagyayaman ang tradisyunal na paraan ng pagluluto gamit ang heirloom recipes at lokal na rekado." Ang Filipino Food Month, na tinatawag ding Buwan ng Kalutong Pilipino, ay ipinagdiriwang tuwing Abril alinsunod sa Presidential Proclamation No. 469, s. 2018 upang pangalagaan, i-promote, at palaganapin ang pagkaing Pilipino bilang pambansang yaman ng kultura. Ang tema ngayong taon ay "Sarap ng Pagkaing Pilipino, Yaman ng Ating Kasaysayan, Kultura, at Pagkatao."

