Kings League da Record: Nexim Garantisce una Trasmissione per Oltre 40 Milioni di Spettatori

Simone Dore CEO Nexim Global and Franco Morelli AD Kings League Italia

Nexim rivoluziona il broadcast internazionale, portando il fenomeno globale del calcio a 7 a milioni di dispositivi in oltre 120 Paesi.

MILANO, ITALY, January 13, 2025 / EINPresswire.com / -- La Kings League, il torneo di calcio a 7 che combina streamer, content creator e leggende del calcio, ha raggiunto un nuovo traguardo nel panorama dello sport e dell’intrattenimento. Durante le prime giornate di gara, l’evento ha registrato oltre 40 milioni di spettatori globali e un picco di 3,1 milioni di dispositivi connessi simultaneamente, confermandosi un fenomeno globale senza precedenti.L’evento, trasmesso su una rete di oltre 70 broadcaster internazionali e piattaforme digitali come Twitch, YouTube, Kick, TikTok e Facebook, ha raggiunto spettatori in oltre 120 Paesi, grazie a un’efficace combinazione di trasmissione tradizionale e digitale. Questa strategia ha permesso alla Kings League di distinguersi come punto di riferimento per innovazione e accessibilità nel settore."Siamo onorati di essere partner tecnico della Kings League, un evento che unisce sport, tecnologia e passione a livello globale," ha dichiarato Simone Dore, Amministratore Delegato e CTO di Nexim . "La gestione tecnica di questo progetto testimonia la nostra capacità di garantire prestazioni affidabili e scalabili anche per eventi di questa portata."Con un format innovativo che coinvolge 16 squadre composte da influenti content creator e icone del calcio mondiale, la Kings League culminerà nella finalissima del 12 gennaio, che si terrà all’Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa globalmente.Nexim ha gestito l’infrastruttura tecnica dell’evento, integrando il Media Control Room (MCR), la rete globale e la sicurezza informatica per assicurare la trasmissione dei flussi video in tempo reale, con stabilità e qualità anche nei momenti di massimo traffico. Questa infrastruttura avanzata ha consentito la distribuzione di contenuti su scala mondiale, offrendo agli spettatori un’esperienza affidabile e coinvolgente.La Kings League rappresenta non solo un evento sportivo di successo, ma anche un modello di innovazione, dimostrando come tradizione e tecnologia possano unirsi per creare un’esperienza unica. Nexim consolida così il proprio ruolo come leader globale nella gestione tecnica e nella connettività per eventi internazionali.

