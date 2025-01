Los detectores Focus HD y el sistema móvil de rayos X DRX-Rise de Carestream reciben la aprobación del marcado CE de la Unión Europea

ROCHESTER, Nueva York, Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Carestream Health ha anunciado hoy que ha recibido la aprobación del marcado CE de la Unión Europea tanto para sus detectores Focus HD como para el sistema móvil de rayos X DRX-Rise.

«Es un paso importante para Carestream», ha afirmado Jane Moverley, directora de ventas internacionales de radiología digital. «Estamos encantados de poder llevar nuestro potente y económico sistema móvil de rayos X DRX-Rise a un mercado tan importante, y estamos aún más encantados de ver que podemos ayudar a nuestros clientes a crecer a medida que cambian sus necesidades».

El sistema móvil de rayos X DRX-Rise es una unidad totalmente integrada y con un gran número de funciones que ofrece un rendimiento mejorado, una productividad avanzada y una calidad de imagen prístina, así como una vía asequible hacia la imagen digital. Tanto si se trata de usuarios noveles como de aquellos que desean ampliar su flota de aparatos de radiología digital, el DRX-Rise ayuda a salvar las distancias para que las ventajas de la radiología digital sean más accesibles para todos.

Los detectores Focus HD de Carestream ofrecen un mayor detalle de imagen con un paso de píxeles más pequeño, de 100 micras, una clasificación IP 56 para una mejor protección contra el polvo y la entrada de líquidos y un diseño robusto para proteger contra caídas y golpes. También son compatibles con las opciones de software ImageView e Image Suite.

«Somos conscientes de que nuestros clientes se enfrentan a desafíos», ha añadido Ozan Kuyucuoglu, director de ventas internacionales de consumibles. «Nuestros detectores Focus HD pueden ayudar a aliviar parte de la carga para ofrecer una experiencia más gratificante tanto hoy como mañana».

Acerca de Carestream Health

Carestream es un proveedor mundial de sistemas de diagnóstico por imagen, sistemas de imágenes radiológicas para pruebas no destructivas y servicios de revestimiento de precisión por contrato para una amplia gama de aplicaciones industriales, médicas, electrónicas y demás, todo ello respaldado por una red global de servicio y asistencia. Para obtener más información sobre la amplia cartera de productos, soluciones y servicios de la empresa, póngase en contacto con su representante de Carestream, llame al 1-888-777-2072 o visite www.carestream.com.

CARESTREAM es una marca comercial de Carestream Health.

Contacto:

Melody Warner

melody.warner@carestream.com

5857898735

Las fotos que acompañan a este anuncio están disponibles en

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b6c0b32f-d588-4bee-b09d-e1f3f4e4a1e4

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d1382092-422b-457b-af8a-46f920fee607

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.