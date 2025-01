การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์นิ่มแบบอเนกประสงค์ได้หลากหลายของ Wisson Robotics สร้างความโดดเด่นในงาน CES 202…

ลาสเวกัส, Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- บูธของ Wisson Robotics ในงาน CES 2025 กลายเป็นจุดสนใจขึ้นมา เนื่องจากมีการสาธิตสดให้เห็นถึงหุ่นยนต์นิ่มและการประยุกต์ใช้งานที่ล้ำสมัย ซึ่งสร้างขึ้นจากเทคโนโลยี Pliabot® การสาธิตและหุ่นยนต์เหล่านี้ซึ่งมีกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และแขนของ Pliabot® แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางเทคนิคหลักและข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชมได้อย่างมาก

นวัตกรรมเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Pliabot® ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่ง "เลียนแบบกล้ามเนื้อมนุษย์ จึงนับเป็นการก้าวข้ามความสามารถของมนุษย์" เทคโนโลยีนี้มาพร้อมกับกล้ามเนื้อไบโอนิคที่อ่อนนุ่มและความเฉลียวฉลาดทางระบบประสาท จึงเลียนแบบลักษณะของกล้ามเนื้อมนุษย์เพื่อให้มีข้อได้เปรียบหลัก 5 ประการ ซึ่งช่วยแก้ไขความท้าทายสำคัญ 2 ประการในการนำหุ่นยนต์มาใช้ในขอบข่ายขนาดใหญ่ นั่นคือ ความสามารถในการปรับตัวและต้นทุน

อัตราส่วนน้ำหนักบรรทุกต่อน้ำหนักที่สูง: ประสบผลสำเร็จในการทำอัตราส่วนน้ำหนักบรรทุกต่อน้ำหนักได้ที่ 2,000:1 ซึ่งเหนือกว่าระบบข้อต่อแบบแข็งและโซลูชันอื่นทั่วไป

ความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสูง: มีวัสดุที่ทนทานและห้องปิดผนึกที่มีแรงดัน ซึ่งกันน้ำ กันฝุ่น ทนต่อการกัดกร่อน และสามารถทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรงและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าได้

ความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะกับงานได้อย่างเหนือระดับ: โครงสร้างที่ยืดหยุ่นทำให้สามารถควบคุมท่าทางได้อย่างแม่นยำและปรับเปลี่ยนได้ในระหว่างที่สัมผัส จึงช่วยรักษาเสถียรภาพในการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ: กล้ามเนื้อและข้อต่อของ Pliabot ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบไม่ต้องใช้แรง โดยผสมผสานกับวัสดุที่อ่อนนุ่มเพื่อดูดซับแรงกระแทก ทำให้เกิดความปลอดภัยในการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ

ข้อได้เปรียบด้านต้นทุน: ใช้วัสดุที่เป็นโพลิเมอร์และอ่อนนุ่ม และใช้เทคนิคการพิมพ์แบบ 3 มิติ จึงช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เซ็นเซอร์ราคาแพงและลดเงินลงทุนในการผลิตได้อย่างมาก



Wisson Robotics ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หลายประเภทที่ขับเคลื่อนด้วย Pliabot โดยออกแบบมาเพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติงานทางอากาศได้อย่างแม่นยำและการชาร์จ EV แบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น Orion AP3-P3 Pliabot® ซึ่งเป็นระบบทำความสะอาดทางอากาศแบบผูกติด ใช้กิมบอล (Gimbal) ของ Pliabot เพื่อให้เกิดสมดุลแบบปรับได้และการกันกระแทกได้อย่างนุ่มนวล ทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เหนือชั้น ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดในที่สูง

หุ่นยนต์ควบคุมทางอากาศ Orion AP30-N1 Pliabot® ช่วยเพิ่มความสามารถของโดรนแบบดั้งเดิมด้วยแขนหุ่นยนต์ของ Pliabot ที่มีน้ำหนักเบา ทำให้สามารถทำงานทางอากาศได้อย่างแม่นยำ เช่น การจับ การวาง และการสุ่มตัวอย่าง นวัตกรรมนี้ช่วยลดความเสี่ยงและความยากลำบากของงานที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายได้อย่างมาก

นอกจากนี้ หุ่นยนต์ชาร์จอัตโนมัติ Pliabot® ยังมีข้อได้เปรียบที่ปฏิวัติวงการในด้านต้นทุนและประสิทธิภาพ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมประสบการณ์การขับขี่อัจฉริยะและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า

นวัตกรรมอันล้ำสมัยเหล่านี้เน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ของ Wisson Robotics ที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวันผ่านหุ่นยนต์นิ่มอันล้ำสมัย ซึ่งมีโซลูชันที่ปลอดภัยกว่า ฉลาดกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า

