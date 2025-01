Aplicaciones versátiles de robótica suave de propósito general de Wisson Robotics brillan en la CES 2025

LAS VEGAS, Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El stand de Wisson Robotics en la CES 2025 se convirtió en un punto focal con demostraciones en vivo de robótica suave de punta y aplicaciones desarrolladas con tecnología Pliabot®. Presentando músculos, articulaciones y brazos Pliabot®, estas demostraciones y robots mostraron capacidades técnicas básicas y ventajas únicas, atrayendo atención significativa de los asistentes.

Estas innovaciones utilizan la tecnología patentada Pliabot® de la empresa, que "emula los músculos humanos y trasciende las capacidades humanas". Con músculos biónicos suaves e inteligencia neurónica, esta tecnología replica las características musculares humanas para ofrecer cinco ventajas principales, abordando dos desafíos importantes para la adopción robótica a gran escala: adaptabilidad y costo.

Alta relación carga-peso: Alcanza una relación carga-peso 2000:1, superando los sistemas de unión rígida y otras soluciones convencionales.

Alta resistencia ambiental: Presenta materiales duraderos y cámaras selladas presurizadas que son impermeables, a prueba de polvo, resistentes a la corrosión y capaces de soportar condiciones climáticas extremas y radiación electromagnética.

Adaptabilidad superior de la tarea: Las estructuras flexibles permiten un control preciso de la postura y ajustes adaptivos durante el contacto, manteniendo la estabilidad operacional.

Seguridad de interacción optimizada: Los músculos y articulaciones de Pliabot permiten una deformación pasiva, combinada con materiales suaves para absorción de impacto, asegurando una interacción segura.

Ventaja de costo: Emplea materiales suaves basados en polímeros y técnicas de impresión 3D, eliminando la necesidad de costosos sensores y reduciendo significativamente la inversión en producción.



Wisson Robotics ha desarrollado una variedad de productos operados por Pliabot diseñados para diversas aplicaciones, especialmente para operaciones de precisión aérea y carga automática de EV. Por ejemplo, el Sistema de Limpieza Aérea Pliabot® AP3-P3 de Orion utiliza un cardán Pliabot para lograr un equilibrio adaptativo y un amortiguador suave de colisión, garantizando una seguridad operativa sin igual. Es ideal para escenarios de limpieza de gran altitud.

El Manipulador Aéreo Pliabot® Orion AP30-N1 mejora las capacidades tradicionales de drones con su brazo robótico Pliabot ligero, permitiendo tareas aéreas precisas como agarrar, colocar y tomar muestras. Esta innovación reduce significativamente los riesgos y dificultades de tareas complejas en entornos desafiantes.

Además, el robot de carga automática Pliabot® ofrece ventajas revolucionarias de costo y rendimiento, lo que lo hace ideal para la implementación comercial a gran escala. Ofrece un impulso poderoso a la experiencia de conducción inteligente y rápido desarrollo del sector de vehículos eléctricos.

Estas innovaciones revolucionarias destacan la visión de Wisson Robotics de empoderar a los sectores y la vida cotidiana a través de la robótica suave de punta, ofreciendo soluciones más seguras, inteligentes y eficaces.

Fuente: Wisson International Limited

Contactos: Zoey Lee Email: liziyi@wissonrobotics.com Teléfono: +86 17322584646

