El Plan del Corredor del University Boulevard y su Impacto en la Comunidad Latina será el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América 

MARYLAND, September 1 - For Immediate Release: Thursday, January 9, 2025 El próximo foro migratorio organizado por el Consulado General de El Salvador será otro tema de discusión ROCKVILLE, Md., 9 de Enero del 2025—Los invitados del programa de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Luis Estrada, diseñador urbano del Departamento de Planificación del Condado de Montgomery; Pedro Rodríguez, cónsul de El Salvador, y Katherine Canto, abogada de inmigración. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 10 de enero a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. El programa radial brindará información sobre la próxima reunión comunitaria que se realizará en español y se centrará en las recomendaciones para el Plan del Corredor del University Boulevard. El Sr. Estrada compartirá detalles sobre la reunión virtual, que está programada para el miércoles, 15 de enero, de 7 p.m. a 9 p.m. Es necesario registrarse para asistir a la sesión comunitaria. Los residentes que tengan preguntas pueden comunicarse con Maren Hill a [email protected] o al 301-650-5613. El programa radial concluirá con información sobre el próximo Foro de Inmigración organizado por el Consulado de El Salvador ubicado en Silver Spring. El evento proveerá una sesión informativa y asesoramiento legal gratuito con abogados migratorios. El foro se realizará en las instalaciones del consulado el jueves, 16 de enero de 5 p.m. a 8 p.m. Se proveerá actualizaciones sobre políticas migratorias, DACA, TPS y Parole Humanitario, y mucho más. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que le conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 25-004

Release ID: 25-004
Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808

