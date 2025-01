Verizon ofrece ayuda a los clientes afectados por los incendios forestales y la tormenta de viento del sur de California

Verizon eliminará gastos asociados al uso de llamadas, mensajes de texto y datos incurrido por clientes en los condados más afectados

Lo que necesitas saber:

Verizon eliminará el cobro por el uso de llamadas, mensajes de texto y datos nacionales incurridos del 9 al 18 de enero para consumidores prepago y pospago y clientes de pequeñas empresas* en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Ventura.



IRVINE, Calif., Jan. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En respuesta a la devastadora tormenta de viento y los incendios forestales en el sur de California, Verizon eliminará el cobro por el uso de llamadas, mensajes de texto y datos prepago y pospago entre el 9 y el 18 de enero para los residentes de California en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Ventura. Esto traerá alivio a los miles de consumidores y pequeñas empresas* que dependen de sus dispositivos móviles ahora más que nunca.

Las marcas prepago de Verizon, incluidas Straight Talk, Tracfone, Total Wireless, Simple Mobile, Walmart Family Mobile, Net10, GoSmart y Page Plus, están ampliando las fechas de finalización del servicio hasta el 18 de enero de 2025 para los clientes de los condados afectados. Verizon también eliminará el cobro por el uso de llamadas, mensajes de texto y datos nacionales para los usuarios de Verizon Prepaid con planes medidos.

California: Los Angeles San Bernardino Orange San Diego Riverside Ventura

Los clientes no tienen que tomar ninguna medida para que estos cargos de uso sean exentos y a los clientes cuyos ciclos de facturación ya se hayan cerrado se les acreditarán dichos cargos automáticamente.

Esta oferta se extiende a todos los consumidores de pospago y clientes de Verizon Small Business en los condados afectados. No es necesario realizar ninguna acción: los excedentes se acreditarán automáticamente.

Las condiciones de los incendios forestales y los cortes de energía por motivos de seguridad pública en el área de Los Ángeles han provocado interrupciones en el servicio para algunos clientes. Nuestros ingenieros están trabajando de manera rápida y segura, coordinando con agencias públicas locales para implementar agresivamente generadores portátiles y mitigar los impactos para los clientes afectados en toda el área.

*Los clientes de pequeñas empresas de Verizon incluyen clientes con 50 líneas o menos.

