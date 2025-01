A2MAC1 annonce la nomination de Patrick Katenkamp en tant que nouveau PDG

Boulogne-Billancourt, le 9 janvier 2025

A2MAC1, leader mondial de l’analyse technique des données et des services de benchmark automobile, a le plaisir d’annoncer la nomination de Patrick Katenkamp au poste de Président-Directeur Général (PDG). Fort d’une vaste expérience en stratégie et en innovation, Patrick apportera sa vision pour guider A2MAC1 dans une nouvelle phase passionnante de croissance et d’expansion internationale.

Patrick Katenkamp rejoint A2MAC1 avec une riche expérience internationale acquise à des postes de direction dans les secteurs de l’automobile et de la technologie. Il est reconnu pour sa capacité à piloter des transformations stratégiques, soutenir le développement international et mettre en œuvre des solutions innovantes pour relever les défis complexes du marché.

« Je suis honoré de prendre la direction d’A2MAC1, une entreprise qui incarne l’excellence et l’innovation dans le domaine du benchmark automobile », a déclaré Patrick Katenkamp. « Je suis convaincu qu’en capitalisant sur le talent exceptionnel de nos équipes et sur notre engagement constant en faveur de l’innovation, nous continuerons à établir des standards de référence pour le secteur et à offrir de nouvelles opportunités passionnantes à nos clients. »

Sous la direction de Patrick Katenkamp, A2MAC1 accordera une attention particulière à l’élargissement de ses services et au développement de sa clientèle internationale, notamment par le biais de partenariats stratégiques comme la récente collaboration avec Microsoft. Cette alliance permet à A2MAC1 d’exploiter la puissance de Microsoft Azure pour proposer des solutions encore plus performantes à l’industrie automobile, tout en mettant l’accent sur la durabilité et l’efficacité dans l’innovation.

A2MAC1 tient également à exprimer sa gratitude à Frank Bunte pour son leadership et son rôle déterminant dans l’expansion internationale de l’entreprise au cours des cinq dernières années. Son travail a jeté des bases solides sur lesquelles A2MAC1 continuera de se développer.

À propos d’A2MAC1

A2MAC1 est un acteur clé de l’industrie automobile mondiale, fournissant des services de benchmarking technique, d’analyse et d’ingénierie pour aider les entreprises à améliorer les performances de leurs produits. Grâce à des solutions innovantes et des analyses approfondies, A2MAC1 accompagne ses clients dans la conception de véhicules plus efficaces, accessibles et respectueux de l’environnement.

Contact :

Equipe communication A2MAC1

communication@a2mac1.com

24 – 26 Quai Alphonse le Gallo

92100 Boulogne-Billancourt - France

www.a2mac1.com





