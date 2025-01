El Departamento de Trabajo de Nueva Jersey Encuentra Cumplimiento Con Las Leyes de Trabajo Infantil en la Industria de Empaquetado de Carne del Estado

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 8 de enero 2025 TRENTON – Una iniciativa conjunta de aplicación estratégica realizada por el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) y la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL) para descubrir violaciones de las leyes de trabajo infantil en la industria de empaquetado de carne del estado no encontró infracciones a las leyes de trabajo infantil estatales o federales. La iniciativa estatal incluyó investigaciones específicas en nueve instalaciones de empaquetado de carne en Nueva Jersey, que representan más del 10 por ciento de las instalaciones de empaquetado de carne en el estado. Los resultados de esta investigación, que duró un año, destacan la eficacia de las sólidas leyes laborales del estado y el compromiso continuo de garantizar el cumplimiento y la protección de todos los trabajadores, incluidos aquellos menores de 18 años. “Garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores jóvenes es una prioridad principal para el Departamento de Trabajo de Nueva Jersey, y me alienta que los empleadores que investigamos en la industria de empacado de carne del Estado Jardín cumplieran completamente con las leyes estatales y federales de trabajo infantil”, dijo el Comisionado del NJDOL, Robert Asaro-Angelo. “Estos hallazgos destacan nuestro compromiso de hacer cumplir las leyes de trabajo infantil y asegurar condiciones de trabajo seguras para algunos de nuestros trabajadores más vulnerables. Continuaremos manteniendo estos estándares y promoviendo la educación y la concienciación sobre los derechos y protecciones de los trabajadores a los empleadores y trabajadores de Nueva Jersey.” Esta iniciativa se lanzó en respuesta a casos recientes en otros estados donde los empleadores no cumplían con las leyes de trabajo infantil en la industria de empacado de carne. Estos casos involucraban a niños participando en trabajos peligrosos con equipos peligrosos que representaban riesgos significativos para los trabajadores jóvenes, quienes a menudo tienen menos probabilidades de presentar quejas ante agencias federales o estatales. El NJDOL está comprometido con el monitoreo continuo y la aplicación estratégica en todas las industrias de Nueva Jersey para descubrir condiciones de trabajo ilegales e inseguras y proteger a los trabajadores jóvenes. Esto incluye la coordinación con las partes interesadas para hacer cumplir prácticas comerciales justas y proporcionar difusión y educación tanto para los trabajadores como para las industrias, con el fin de promover las protecciones críticas necesarias para mantener a los menores seguros. Para obtener más información sobre las leyes de trabajo infantil de Nueva Jersey, visite la página web de Trabajadores Jóvenes del Departamento de Trabajo de Nueva Jersey (NJDOL). Go back to all press releases

