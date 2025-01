Kühe in Cardigans – Schottlands winterliche Verwandlung

Für alle, die sich wie Highland Coo Julie gern warm anziehen, ist der Winter in Schottland die zauberhafteste Jahreszeit.© VisitScotland / Lesley Martin Foto- und Videomaterial stehen im VisitScotland Media Toolkit zum Download zur Verfügung. Highland Coo Julie, Newton Farm holidays © VisitScotland / Lesley Martin

EDINBURGH, SCOTLAND, January 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Von wegen Winter Blues! VisitScotland lädt Besucher zum Jahresanfang ein, sich warm anzuziehen und das spannende Winterangebot von Schottland zu erleben, und feiert dies mit einer kuh-len Hommage an unsere flauschigen Freunde, die Hochlandrinder. Julie, die bei Newton Farm Holidays and Tours stolz ihre Kuh-ture aus maßgeschneiderten schottischen Strickwaren präsentiert, spielt die Hauptrolle und möchte Schottland-Fans in aller Welt dazu anregen, den schottischen Winter in vollen Zügen zu genießen.Natürlich hört der Spaß auf dem Bauernhof nicht auf. Wenn die kältere Jahreszeit kommt, verwandelt sich Schottland in einen Spielplatz voller Winterabenteuer , von Begegnungen mit Rentieren und aufregenden Ausflügen in die Natur bis hin zu Livemusik und verschneiten Rückzugsorten. Der Winter in Schottland ist eine Zeit, in der die herzliche Gastfreundschaft der Schotten besonders hell leuchtet. Während die Tage kürzer werden, sind die Nächte gefüllt mit Musik, einem Gläschen Whisky am Feuer und herzhaften schottischen Köstlichkeiten , die Leib und Seele wärmen. Das kostbare Winterlicht wirft seinen geheimnisvollen Schein auf die Landschaft, so dass alle, die sich in den Wintermonaten nach draußen wagen, das Gefühl haben, eine Art Magie zu erleben, die mit ihren goldenen Farbtönen die Natur auf unerwartete Weise zum Leben erweckt. Kühle Tage, rosige Wangen und gemütliche Ecken warten in diesem Winter in Schottland darauf, entdeckt zu werden ...Schottlands Hochlandrinder sind bei Besuchern und Einheimischen gleichermaßen beliebt und tauchen auf zahllosen Souvenirs und in den sozialen Netzwerken auf. Seit 10 Jahren sind die schottischen Hochlandrinder dank der #Coosday-Posts von VisitScotland ( https://www.instagram.com/visitscotland/?hl=de ) die Stars ihres eigenen Phänomens in den sozialen Medien. In diesem Januar geht VisitScotland mit dem #Coosday noch einen Schritt weiter. Die Hochlandrinder von Newton Farm Holidays and Tours in Angus treten in die Fußstapfen einiger berühmter Shetland-Ponys (siehe hier ( https://www.youtube.com/watch?v=yfybEEWnYSI )) und erlebten eine winterliche Verwandlung, um den Januar-Blues ein für alle Mal zu vertreiben.Louise Nicoll, Inhaberin von Newton Farm Holidays and Tours, sagte:„Unser Bauernhof in der idyllischen Landschaft von Angus bietet eine Reihe authentischer Erlebnisse, die Besucher dazu einladen, in den Rhythmus des Alltags auf einem schottischen Bauernhof einzutauchen.Die Magie Schottlands zeigt sich im Winter auf besondere Weise, mit frischer Luft, friedlichen Landschaften und einem allgegenwärtigen Gefühl der Gemütlichkeit. Das Erkunden der Natur ist in dieser Jahreszeit sowohl belebend als auch lohnend und unsere Führungen und Erlebnisse sind die perfekte Möglichkeit, um unsere freundlichen Tiere auf sichere Weise kennenzulernen, das reiche Erbe der schottischen Landwirtschaft zu entdecken und die stärkende Kraft der Natur zu erleben.Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit VisitScotland und den talentierten Strickern im A’ The Airts Community Centre an diesem einzigartigen Projekt zu arbeiten. Es war eine große Freude, eines unserer geliebten Hochlandrinder in ihrer Rolle als angehendes Model und Botschafterin zu sehen. Ihre ganz eigenen Persönlichkeiten zaubern allen, die sie kennenlernen, ein Lächeln ins Gesicht und wir hoffen, dass ihre gemütlichen Couture Besucher dazu inspiriert, ihre eigenen Winterabenteuer hier in Schottland zu erleben, in der Heimat der kuscheligen Kühe!“Mehr Ideen zu Urlauben und Erlebnissen auf dem Bauernhof in Schottland: Urlaub auf dem Bauernhof in Schottland | VisitScotland ( https://www.visitscotland.com/de-de/places-to-go/countryside-breaks/farm-stays Bei ihrem Modeldebüt zeigte Julie ihre maßgeschneiderten Strickwaren, die von einem Strickteam im A’ The Airts Community Centre & Café in Sanquhar, Dumfries & Galloway, eigens entworfen und mit Wolle der schottischen Anbieter Merrick Scottish Blackface Knitwear, Wee County Yarns und Todd & Duncan angefertigt wurden. Wie schon die berühmten Modehäuser Chanel und Dior haben sich auch diese einzigartigen Stücke von den Landschaften und dem Textilerbe Schottlands inspirieren lassen. Neben dem historischen Sanquhar-Muster erinnern die Blau- und Lilatöne an Disteln, die schottische Nationalblume.Yvonne Barber, Centre Manager bei A’ The Airts Community Centre in Dumfries & Galloway, sagte:„Es gibt die Strickgruppe Sanquhar Pattern Design Team im A’ The Airts Community Centre seit 10 Jahren, aber dies ist das erste Mal, dass wir einen so ungewöhnlichen Auftrag angenommen haben! Es war ein großes Vergnügen, mit VisitScotland und Newton Farm Holidays and Tours zusammenzuarbeiten, um nicht nur Schottland im Winter zu präsentieren, sondern auch das Textilerbe und das Können des äußerst talentierten Teams hier im A’ The Airts Community Centre hervorzuheben. In 78 Stunden haben fünf Stricker die maßgeschneiderten Kleidungsstücke angefertigt. Vom Entwurf des Musters und dem Stricken von Hand bis hin zu Änderungen, um die beste Passform für unser einzigartiges Model zu finden, es war eine Teamleistung der Stricker und des gesamten Organisationsteams, was den echten Gemeinschaftssinn dieses Projekts unterstreicht.“Vicki Miller, Geschäftsführerin von VisitScotland, sagte:„Diese einzigartigen Bilder von Hochlandrindern in Angus, gekleidet in Strickwaren mit einem typisch schottischen Muster, die von talentierten Strickern aus Dumfries & Galloway mit schottischer Wolle angefertigt wurden, sollen das Gefühl vermitteln, das Reisende haben, wenn sie Schottland im Winter besuchen.Wir wissen, dass das Reisen außerhalb der Sommermonate für unsere internationalen Märkte immer attraktiver wird, und wir hoffen, dass unser „Super-Muhdel“ dieses Interesse noch verstärkt.Es ist Teil unserer Arbeit im Bereich des nachhaltigen Tourismus, Schottland zu einem Reiseziel zu machen, das immer wieder und das ganze Jahr über besucht wird, indem wir das Reisen in allen Jahreszeiten fördern und dabei helfen, die Urlaubssaison für den Tourismus und die Veranstaltungsbranche zu verlängern. Schottland hat so viel zu bieten, wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, von morgendlichen Wanderungen durch unsere atemberaubenden Landschaften oder einem Blick in unseren weltberühmten Sternenhimmel bis hin zu einem Konzert oder Festival oder dem Erleben von „Coorie“, der schottischen Gemütlichkeit, mit alten und neuen Freunden.Ob für einen Tag oder länger, ob man eine Unterkunft bucht, essen geht oder die örtlichen Geschäfte nutzt, ein Besuch in den Wintermonaten unterstützt unsere wertvolle Tourismusbranche und trägt zum Erhalt unserer Gemeinden bei.“Winter in SchottlandFür alle, die sich gern warm anziehen, ist der Winter in Schottland wirklich die zauberhafteste Jahreszeit. Von schneebedeckten Gipfeln, die sich in den tiefsten Seen spiegeln, bis hin zu friedlichen Wäldern und erfrischenden Spaziergängen an der Küste, bei denen die Wellen den Ton angeben: Eine Winterreise in Schottland macht einen freien Kopf und wärmt das Herz. Hier sind drei Möglichkeiten, um in dieser Jahreszeit das Beste aus der spektakulären schottischen Natur herauszuholen:1. Wilde WanderungenWinterschlaf wird überbewertet! Tatsächlich sind die Wintermonate eine großartige Zeit, um einige der ( https://www.visitscotland.com/de-de/things-to-do/landscapes-nature/wildlife/winter-experiences ) faszinierenden schottischen Tiere zu sehen, seien es Schwertwale auf den Shetland-Inseln oder magische Schneehasen in den verschneiten Bergen des Cairngorms National Parks. Und dank vergleichsweise milder Winter wählen viele gefiederte Besucher aus den nördlicheren Regionen Europas Schottland längst als ihr Top-Reiseziel für einen Winterurlaub. Mit etwas Glück können Vogelkenner auf einer der fantastischen Winterwanderungen ( https://www.visitscotland.com/de-de/things-to-do/outdoor-activities/walking/routes-trails/spectacular-winter-walks ) in Schottland Arten wie Singschwäne, Brandgänse, Grünschenkel, Kiebitze, Gänsesäger und Austernfischer entdecken.2. In Bewegung bleibenAdrenalinjunkies müssen in Schottland im Winter keinen Gang herunterschalten, denn es stehen aufregende Aktivitäten ( https://www.visitscotland.com/de-de/travel-planning/when-to-visit/christmas-winter/alternative-winter-activities ) zur Wahl. Dazu gehören Wintersport ( https://www.visitscotland.com/things-to-do/outdoor-activities/skiing-snowsports ) in den fünf Skigebieten des Landes, Mountainbiking auf spektakulären Trails, die das ganze Jahr hindurch geöffnet sind, und ein Ritt auf der perfekten Welle im weltweit ersten Surfresort im Binnenland ( https://www.lostshore.com/ ).3. Nach den Sternen greifenWeniger Tageslicht im Winter bedeutet mehr Zeit, um den Sternenhimmel zu bewundern. Dank der geringen Lichtverschmutzung ist Schottland eines der besten Ziele zum Sternegucken ( https://www.visitscotland.com/de-de/things-to-do/landscapes-nature/dark-sky-parks-sites ) und wird auch zusehends zu einem Hotspot für spektakuläre Polarlichter. Für ein unvergessliches Erlebnis bietet Schottland eine Auswahl einzigartiger Unterkünfte ( https://www.visitscotland.com/accommodation/dark-sky-accommodation ), von einem Leuchtturmwärterhaus bis hin zu einer Burg mit eigenem Privatstrand.Nach erfrischenden Tagen in der schottischen Natur können Besucher sich auf wärmende Erlebnisse freuen, die nicht nur für steigende Temperaturen, sondern auch für unvergessliche Momente sorgen, von einigen der heißesten Veranstaltungen im Kalender und den besten saisonalen Speisen und Getränken bis hin zu Coorie, der typisch schottischen Gemütlichkeit.Von mitreißender Muh-sik zu strahlenden Lichtmomenten• Celtic Connections ( https://www.celticconnections.com/ ) gibt vom 16. Januar bis 2. Februar 2025 den Startschuss für ein weiteres Jahr voller erstklassiger Unterhaltung und Events und bringt die lebendigen Rhythmen von Folk-, Roots- und Weltmusik in die Stadt Glasgow, Schottlands UNESCO City of Music ( https://www.visitscotland.com/de-de/things-to-do/unesco-trail/glasgow-city-of-music ).• Die Feuerfestivals von Up Helly Aa ( https://www.shetland.org/visit/do/up-helly-aa-fire-festivals ) auf den Shetland-Inseln sind eine einzigartige Feier des Wikingererbes der Inselgruppe, die Anfang Januar in Scalloway beginnt und Ende März mit dem Delting Up Helly Aa ( https://www.shetland.org/visit/events/delting-uha ) abschließt. Das größte Feuerfestival findet am letzten Dienstag im Januar in Lerwick ( https://www.shetland.org/visit/events/lerwick-uha ) statt.• Die Tanzschuhe gehören bei jeder Schottlandreise Ende Januar ins Gepäck, wenn die Schotten Burns Night ( https://www.visitscotland.com/de-de/things-to-do/events/burns-night ) feiern, den Geburtstag von Nationaldichter Robert Burns. Nirgendwo sonst kommen die Endorphine so in Schwung wie bei einem schottischen Ceilidh – und jeder ist herzlich willkommen!• Spectra ( http://www.spectrafestival.com/spectra-scotlands-festival-of-light-returning-february-2025/ ), Schottlands Lichterfestival, kehrt vom 6. bis 9. Februar 2025 zurück, um auf spektakuläre Weise den Himmel über Aberdeen zum Leuchten zu bringen. Das beliebte Festival verwandelt berühmte Orte im Stadtzentrum in eine strahlende Leinwand und begeistert mit einem kostenlosen Kunst- und Veranstaltungsprogramm.Aufwärmen auf die schmackhafte ArtViele der berühmtesten Speisen ( https://www.visitscotland.com/de-de/things-to-do/food-drink/must-try-food ) und Getränke aus Schottland, von Porridge über Haggis und Whisky bis hin zu Cullen Skink (eine cremige Fischsuppe, die wie eine Umarmung schmeckt), wärmen uns schon seit Jahrhunderten, es ist also kein Wunder, dass der Winter die perfekte Zeit ist, um sie zu probieren!Dank einer dynamischen Gastronomieszene gibt es immer wieder neue Lokale, Destillerien und Erlebnisse zu entdecken, die wahre Gaumenfreuden bieten. Ein Restaurant, das 2025 auf jeder Liste stehen sollte, ist das Margo ( https://margo.restaurant/ ), ein neues Lokal in der Merchant City von Glasgow, das vom Team hinter dem kultigen Ox and Finch ( https://www.oxandfinch.com/ ) betrieben wird. Die Speisekarte wird regelmäßig weiterentwickelt, wobei der Schwerpunkt auf schottischen Meeresfrüchten sowie Brot und Pasta aus eigener Herstellung liegt. In der Welt der Getränke hat Edinburgh Gin ( https://www.edinburghgin.com/our-distillery ) gerade die Türen zu seiner mit Spannung erwarteten neuen Destillerie mit Besucherzentrum geöffnet, wo eine Reihe fantastischer Erlebnisse geboten wird. Im Jahr 2025 eröffnet mit der Lerwick Distillery ( https://shetlandwhisky.com/ ) außerdem die nördlichste Whiskydestillerie in Schottland, die sich auf den Shetland-Inseln darauf vorbereitet, Besucher zu begrüßen und mit der Whiskyproduktion zu beginnen. Und als familienfreundliche Option sind diese himmlischen Orte für heiße Schokolade ( https://www.visitscotland.com/de-de/things-to-do/food-drink/best-food ) in der Hauptstadt ein Top-Tipp für Besucher, die sich zwischen den vielen Sehenswürdigkeiten aufwärmen möchten.Es wird heißNicht zuletzt sind die Wintermonate die ideale Zeit, um zu entschleunigen, neue Energie zu tanken und eine Pause vom Alltag zu machen. Zum Glück gibt es in Schottland zahlreiche gemütliche Hütten mit privatem Whirlpool ( https://www.visitscotland.com/de-de/accommodation/self-catering/cabins-lodges-chalets/hot-tubs ) und erholsame Outdoor-Saunen ( https://www.visitscotland.com/things-to-do/wellness/outdoor-saunas ), die genau das Richtige für alle sind, die sich entspannen möchten.Also, am besten gleich eine kuh-le Winterreise nach Schottland buchen!ENDEHinweise für RedakteureDie Bilder wurden mit Unterstützung erfahrener Fachleute aufgenommen, die sich täglich um Hochlandrinder kümmern und ihr Verhalten und Temperament genau kennen. Es ist nicht ratsam, sich Hochlandrindern bei Erkundungstouren in Schottland zu nähern. Die beste Möglichkeit, diese berühmten Tiere besser kennenzulernen, ist die Teilnahme an einer organisierten Tour oder Aktivität. 