Bitget מציגה הפקדות בנקאיות עם השילוב של ZEN שמאפשר גישה ל-11 מטבעות פיאט

Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, נרגשת להכריז על השילוב של ZEN.com, פתרון בנקאי מוכר היטב, בערוץ הפקדות ומשיכת מטבעות הפיאט שלה. שילוב זה יאפשר כעת למשתמשי Bitget להפקיד ולמשוך כספים בצורה חלקה באמצעות 11 מטבעות פיאט נתמכים, כולל PLN, CZK, DKK, AUD, CAD, NOK, SEK, CHF ו- HUF.

שיתוף פעולה זה מראה את ההתמקדות של Bitget בשיפור הנגישות ושיפור חוויות המשתמשים, במיוחד בשווקים אירופיים נחשלים ובאזורים מרכזיים כמו אוקיאניה.

"השותפות שלנו עם ZEN.com עולה בקנה אחד עם התוכניות שלנו להפוך את המסחר במטבעות קריפטוגרפים לנגיש יותר למשתמשים ברחבי העולם. על ידי תמיכה ביותר מטבעות פיאט מאשר המתחרים שלנו, והצעת אפשרויות להצטרפות מיידית של מטבעות פיאט, אנו מעצימים את המשתמשים עם פתרונות מסחר נוחים וחדשניים", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

השילוב של ZEN ב-Bitget מציע יתרונות רבים. משתמשים יכולים להפקיד ו למשוך כספים ב-11 מטבעות פיאט, יותר ממה ש-CEX אחרים מספקים כיום. עם ההצטרפות המיידית של מטבעות פיאט, משתמשים מקבלים גישה להמרת מזומנים מיידית למטבעות קריפטוגרפים באמצעות Bitget. העובדה שאין חיובים נסתרים, ויש אפס דמי הפקדה, עוזרים למשתמשים ליהנות מהנחות על עמלות במהלך תקופת הקידום.

כדי לציין את השותפות הזו, Bitget ו-ZEN משיקות קמפיין בלעדי, המתגמל משתמשים עם תקופת ניסיון של 3 חודשים ב-ZEN PRO, אפס עמלות הפקדה ועד 25% החזרים על המרות פיאט לקריפטו.

האירוע יתקיים בין התאריכים 7 בינואר 2025, 18:00 (UTC+8) עד 4 בפברואר 2025, 18:00 (UTC+8). המשתתפים יכולים להירשם כאן על ידי יצירת חשבון ZEN לתקופת ניסיון PRO בחינם למשך 3 חודשים, ביצוע הפקדה ללא תשלום במטבעות פיאט נתמכים, והמרת פיאט לקריפטו כדי להרוויח עד 25% החזרים.

לקבלת הנחיות מפורטות כיצד להפקיד באמצעות ZEN, בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-45 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לך. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c5896ba2-052c-4cfa-8f39-e222f41ad1be

