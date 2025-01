A Creatio celebra um ano extraordinário de inovação em IA e crescimento global

Em 2024, a empresa tornou-se um unicórnio, continuando a sua expansão, com um impressionante crescimento anual de 45% do volume de negócios

BOSTON, MA, UNITED STATES, January 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Creatio , um fornecedor global de uma plataforma nativa de IA para automatizar CRM e fluxos de trabalho no-code, completou um ano marcante em 2024. A empresa deu as boas-vindas a um número recorde de novos clientes empresariais e corporativos e formou 250 novas parcerias. Em 2024, a Creatio também alcançou um marco decisivo: um aumento de capital de $200 milhões numa avaliação de $1,2 mil milhões. Esta ronda de investimento foi liderada pela Sapphire Ventures, com a participação do StepStone Group e dos atuais investidores, Volition Capital e Horizon Capital. A rodada é um investimento minoritário focado em alimentar a expansão global da Creatio e impulsionar o compromisso da empresa com a inovação em IA, No-Code e automatização de CRM de Nova Era.A Creatio acelerou em 2024 os seus avanços em I&D com o lançamento de cinco grandes atualizações da plataforma. Em outubro, a empresa revelou o seu lançamento mais inovador até agora - Creatio Energy 8.2, que suporta todos os principais padrões da IA - agêntico, generativo e preditivo - dentro de uma arquitetura coesa e simples, capacitando os utilizadores a criar e modificar as competências da IA em tempo real através do AI Command Center.Graças ao investimento contínuo na plataforma e ao apoio contínuo dos parceiros de canal da Creatio, a Creatio adquiriu um número recorde de novos clientes empresariais e substituiu plataformas antigas por automatização de nova era na Cidade de Boston, PeoplesBank, Minnwest Bank, Nelnet Business Services, Respect Energy, Everwise Credit Union, ProSource Wholesale, Purplebricks, Banco Internacional, Bay Federal Credit Union, Credins Bank e muitos outros. A Creatio intensificou a sua presença no sector dos serviços financeiros com um crescimento de receitas de 59% ano após ano em bancos, cooperativas de crédito e seguradoras.A Creatio continuou a expandir o seu negócio através de uma forte execução da sua estratégia orientada para os parceiros. A empresa iniciou relações com mais de 250 novos parceiros, incluindo alianças estratégicas com a Deloitte Digital, Accenture e Coforge. Como parte da parceria, a Deloitte Digital estabelecerá um Centro de Excelência Creatio e contratará e capacitará 1000 especialistas para apoiar projetos Creatio globais.A Creatio envolveu ainda mais a sua comunidade através da série de eventos No-Code Days em 13 grandes cidades mundiais. Com base na sua liderança no-code à volta do No-code Playbook, a Creatio lançou o No-Code Toolkit, um novo recurso online que ajuda os clientes e parceiros a acelerar a entrega de aplicações no-code.Em 2024, a empresa elevou as suas fortes posições nos principais relatórios de analistas. A Creatio foi reconhecida como a única Líder na Low-Code Platforms for Citizen Developers Forrester Wave 2024. A Creatio foi nomeada como Líder no Gartner’s Magic Quadrant for B2B Marketing Automation Platforms 2024, e como Visionária no Magic Quadrant for Sales Force Automation Platforms 2024.A empresa também foi reconhecida como um Top Place to Work pelo The Boston Globe, graças ao seu compromisso de cultivar uma cultura onde todos podem prosperar e atingir o seu potencial máximo."2024 foi um ano inspirador para a Creatio. Juntamente com a nossa incrível equipa e parceiros, estamos a moldar o futuro da automatização da IA. O crescimento da Creatio este ano reflete o reconhecimento dos clientes do poder transformacional da IA e do no-code e o profundo impacto que tem nas suas organizações. Ao combinar a inovação disruptiva da IA com o cuidado genuíno para com a nossa comunidade, a Creatio continua a causar impacto no mercado", disse Katherine Kostereva, CEO da Creatio.Principais destaques de 2024:Inovação em produtos:· Apresentamos a Creatio AI , uma evolução da sua capacidade nativa de IA unificada, perfeitamente integrada em toda a plataforma no-code e aplicações de CRM.· Lançamos a sua versão mais inovadora até à data - Creatio Energy 8.2. A versão suporta todos os principais padrões de IA numa arquitetura unificada. Os utilizadores podem criar e modificar as competências da IA sem esforço e em tempo real através do AI Command Center. A versão inclui mais de 20 competências de IA prontas a utilizar para CRM e automatização do fluxo de trabalho, juntamente com mais de 180 novas capacidades de CRM e no-code.· Adicionamos mais de 50 conectores, modelos e soluções verticais ao Creatio Marketplace.Desenvolvimento de mercado no-code:· Realizamos uma série de eventos denominados No-Code Days em 13 grandes países mundiais, incluindo Miami, Boston, Nova Iorque, Chicago, Londres, Paris, Sydney, Dubai, Varsóvia, Riade, Jacarta, Cidade do México e Almaty. · Lançamos o No-Code Toolkit, um novo recurso online que ajuda os clientes e parceiros a acelerar a entrega de aplicações no-code e a escalar com confiança a utilização do no-code.· Juntamente com a sua rede de parceiros, a empresa participou em 100 eventos do sector para defender a nova era da automatização empresarial utilizando a plataforma no-code nativa de IA.Reconhecimentos e prémios:· Nomeada como a única Líder na avaliação 2024 Low-Code Platforms for Citizen Developers pela Forrester Research.· Reconhecida como Líder no Magic Quadrant for B2B Marketing Automation Platforms, 2024.· Reconhecida como Visionária no Magic Quadrant for Sales Force Automation Platforms, 2024· Reconhecida como um Forte Desempenho no The Forrester Wave™: Customer Service Solutions, Q1 2024· Reconhecida como Líder no LCAP Technology Value Matric 2024 pela Nucleus Research.· Pelo sétimo ano consecutivo, recebeu uma classificação de 5 estrelas no CRN Partner Program Guide.· Ganhou o Gold Stevie Awardem 2024 International Business Awards .· Nomeada Company of the Year StevieAward, vencedora na edição de 2024 dos American Business Awards .· Venceu o MarTech Breakthrough Award 2024 para a melhor solução de gestão de desempenho do marketing.· Nomeada Top 100 Software Company de 2024, conquistando o primeiro lugar na categoria CRM.· O Boston Globe nomeou a Creatio como um dos Top Place to Work in 2024Desenvolvimento organizacional:· Rajeev Dham juntou-se ao Conselho de Administração da Creatio vindo da Sapphire Ventures.· Expandiu a sua equipa Go-To-Market ao nomear Burley Kawasaki (Marketing de Produto e Estratégia), Phil Russell (GTM, América do Norte), Yos Dappu (GTM, Ásia), Zach Hotchkiss (GTM, Austrália), David Szen (Excelência de Vendas), Gereint Collier (Sucesso do Cliente, Europa) e Sunniya Saleem (Marketing Digital) para cargos de liderança de nível VP.Sobre a CreatioA Creatio é um fornecedor global de uma plataforma nativa de IA para automatizar CRM e fluxos de trabalho no-code. Milhões de fluxos de trabalho são lançados diariamente na nossa plataforma em 100 países, por milhares de clientes. O cuidado genuíno para com os nossos clientes e parceiros é uma parte determinante do ADN da Creatio.Para mais informações, visite www.creatio.com

