Creatio świętuje przełomowy rok innowacji SI i globalnego wzrostu

W 2024 r. firma stała się jednorożcem, zaowocowało imponującym wzrostem przychodów o 45% rok do roku

2024 był bardzo udanym rokiem dla Creatio , spółki o zasięgu globalnym oferującej platformę do automatyzacji CRM i przepływów pracy wykorzystującą SI i technologię no-code. Firma pozyskała rekordową liczbę nowych klientów klasy biznesowej i korporacyjnej oraz nawiązała 250 nowych relacji partnerskich. Ponadto w 2024 r. spółka Creatio osiągnęła również istotny kamień milowy: pozyskała kapitał w wysokości 200 mln USD przy wycenie na poziomie 1,2 mld USD. Przeprowadzeniem rundy inwestycyjnej zajęła się spółka Sapphire Ventures, przy udziale StepStone Group i obecnych inwestorów, Volition Capital i Horizon Capital. Była to inwestycja mniejszościowa ukierunkowana na wspieranie globalnej ekspansji Creatio i ułatwienie wprowadzania innowacji w zakresie opracowywania nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, technologię no-code i automatyzację CRM.W 2024 r. firma Creatio zintensyfikowała prace badawczo-rozwojowe, wprowadzając pięć istotnych aktualizacji platformy. W październiku firma ujawniła jak dotąd najbardziej innowacyjną wersję platformy – Creatio Energy 8.2 – która wykorzystuje wszystkie najważniejsze modele sztucznej inteligencji, tj. autonomiczny, generatywny i predykcyjny, w ramach spójnej i prostej architektury, umożliwiając użytkownikom tworzenie i modyfikowanie umiejętności SI w locie za pośrednictwem narzędzia AI Command Center.Dzięki ciągłemu inwestowaniu w platformę i stałemu wsparciu ze strony partnerów Creatio udało się pozyskać rekordową liczbę nowych klientów korporacyjnych i zastąpić przestarzałe platformy nowoczesnym rozwiązaniem do automatyzacji. Dotyczy to m.in. City of Boston, PeoplesBank, Minnwest Bank, Nelnet Business Services, Respect Energy, Everwise Credit Union, ProSource Wholesale, Purplebricks, Banco Internacional, Bay Federal Credit Union, Credins Bank i nie tylko. Spółka Creatio umocniła pozycję w branży usług finansowych, odnotowując 59-procentowy wzrost przychodów rok do roku w sektorach bankowości, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i instytucji ubezpieczeniowych.Firma Creatio stale zwiększała skalę działalności poprzez skuteczną realizację strategii ukierunkowanej na partnerstwo. Spółka nawiązała relacje z ponad 250 nowymi partnerami, włączając w to strategiczne sojusze z Deloitte Digital, Accenture i Coforge. W ramach partnerstwa Deloitte Digital utworzy centrum doskonalenia Creatio Center of Excellence i zatrudni lub wykształci 1000 ekspertów, którzy będą wspierać globalne projekty Creatio.Ponadto spółka Creatio podjęła kolejne działania mające na celu zaangażowanie społeczności, organizując serię wydarzeń No-Code Days w 13 dużych miastach na całym świecie. Korzystając z pozycji lidera wykorzystania technologii no-code, czego odzwierciedleniem była m.in. publikacja e-booka „No-code Playbook”, firma Creatio uruchomiła No-Code Toolkit, nowy zasób online, który pomaga klientom i partnerom sprawniej tworzyć aplikacje bez konieczności napisania choćby linijki kodu.W 2024 r. firma umocniła swoją już silną pozycję w kluczowych raportach analitycznych. Spółka Creatio została uznana za jedynego lidera w rankingu Forrester Wave 2024 dotyczącym platform opartych na technologii low-code dla citizen developerów. Firma Creatio została wskazana jako lider w Magicznym Kwadracie Gartnera 2024 w kategorii „B2B Marketing Automations Platforms” (platformy do automatyzacji marketingu B2B) oraz jako wizjoner w kategorii „Sales Force Automation Platforms” (platformy do automatyzacji pracy zespołów sprzedażowych).Firma została również uznana za najlepsze miejsce pracy przez The Boston Globe dzięki swojemu zaangażowaniu w kultywowanie kultury, w której każdy może się rozwijać i osiągnąć pełny potencjał.Jak zaznacza Katherine Kostereva, CEO Creatio: „2024 był dla Creatio rokiem inspiracji. Wraz z naszym niesamowitym zespołem i partnerami kształtujemy przyszłość automatyzacji z wykorzystaniem SI. Tegoroczny rozwój Creatio stanowi odzwierciedlenie uznania klientów dla potencjału transformacyjnego sztucznej inteligencji i technologii no-code oraz tego, jak ogromny wpływ mają one na działalność organizacji. Creatio utrzymuje swoją silną pozycje na rynku, łącząc przełomowe rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję z prawdziwą troską o społeczność”.Najważniejsze wydarzenia w 2024 r.:Innowacje produktowe:- Zaprezentowano Creatio AI , udoskonaloną wersję technologii SI, która została płynnie zintegrowana z całą platformą no-code i aplikacjami CRM.- Wprowadzono na rynek jak dotąd najbardziej innowacyjną wersję platformy – Creatio Energy 8.2. Obsługuje wszystkie najważniejsze schematy wykorzystania sztucznej inteligencji w ramach ujednoliconej architektury. Użytkownicy mogą bez wysiłku i na bieżąco tworzyć i modyfikować umiejętności SI (AI skills) za pośrednictwem AI Command Center. Udostępniono również ponad 20 gotowych umiejętności SI na potrzeby zarządzania relacjami z klientem i automatyzacji przepływów pracy, a także ponad 180 nowych funkcji i rozwiązań CRM i no-code.- Na Creatio Marketplace opublikowano ponad 50 connectorów, szablonów i rozwiązań branżowych.Rozwój technologii no-code:- Zorganizowano serię wydarzeń No-Code Days w 13 dużych miastach na całym świecie, w tym w Miami, Bostonie, Nowym Jorku, Chicago, Londynie, Paryżu, Sydney, Dubaju, Warszawie, Rijadzie, Dżakarcie, Meksyku i Ałmatach.- Uruchomiono No-Code Toolkit, nowy zasób online, który ułatwia klientom i partnerom tworzenie aplikacji z wykorzystaniem technologii no-code, a także pomaga wykorzystać no-code na większą skalę.- Wraz z siecią partnerów firma wzięła udział w 100 wydarzeniach branżowych, aby promować nową erę automatyzacji biznesu przy użyciu platformy no-code wykorzystującej SI.Wyróżnienia i nagrody:- Lider w kategorii 2024 Low-Code Platforms for Citizen Developers (platformy no-code dla citizen developerów) rankingu Forrester Research.- Lider w Magicznym Kwadracie Gartnera w kategorii B2B Marketing Automation Platforms 2024 (platformy do automatyzacji marketingu B2B).- Wizjoner w Magicznym Kwadracie Gartnera w kategorii Sales Force Automation Platforms 2024 (platformy do automatyzacji pracy zespołu sprzedaży).- Strong Performer w The Forrester Wave™: Customer Service Solutions (rozwiązania wykorzystywane w obsłudze klienta), Q1 2024- Lider w rankingu LCAP Technology Value Matrix 2024 Nucleus Research.- 5-gwiazdkowy wynik w CRN Partner Program Guide siódmy rok z rzędu.- Nagroda Gold Stevie Awardw ramach 2024 International Business Awards- Nagroda Company of the Year (firma roku) StevieAward w ramach 2024 American Business Awards- Nagroda 2024 MarTech Breakthrough Award za najlepsze rozwiązanie do zarządzania wydajnością w marketingu.- 1. miejsce w kategorii CRM rankingu Top 100 Software Companies of 2024 (top 100 firm z branży oprogramowania w 2024 roku).- Top Place to Work in 2024 (najlepsze miejsce pracy w 2024 r.) wg The Boston Globe.Rozwój firmy:- Rajeev Dham z Sapphire Ventures dołączył do rady dyrektorów Creatio.- Powiększył się zespół GTM spółki: na stanowiska wiceprezesów mianowani zostali Burley Kawasaki (marketing produktu i strategia), Phil Russell (GTM, Ameryka Północna), Yos Dappu (GTM, Azja), Zach Hotchkiss (GTM, Australia), David Szen (Sales Excellence), Gereint Collier (Customer Success, Europa) i Sunniya Saleem (marketing cyfrowy).O CreatioCreatio to spółka o zasięgu globalnym oferująca platformę do automatyzacji CRM i przepływów pracy wykorzystującą SI i technologię no-code. Każdego dnia tysiące klientów w 100 krajach uruchamiają miliony przepływów pracy za pośrednictwem naszej platformy. Prawdziwa troska o klientów i partnerów jest integralną częścią DNA Creatio.Więcej informacji znajdziesz na www.creatio.com

