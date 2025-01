Creatio celebra un anno di innovazione e crescita globale dell'AI

Nel 2024, l'azienda è diventata un unicorno, registrando un impressionante aumento del fatturato del 45% su base annua.

BOSTON, MA, UNITED STATES, January 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Creatio , fornitore globale di una piattaforma nativa basata su AI per automatizzare CRM e flussi di lavoro con tecnologie no-code, ha completato un anno eccezionale nel 2024. L'azienda ha accolto un record di nuovi clienti corporate ed enterprise, instaurando 250 nuove partnership. Un traguardo fondamentale è stato il finanziamento di 200 milioni di dollari con una valutazione di 1,2 miliardi di dollari, guidato da Sapphire Ventures con la partecipazione di StepStone Group, Volition Capital e Horizon Capital. L’investimento, una partecipazione di minoranza, è stato progettato per sostenere l’espansione globale di Creatio e rafforzare il suo impegno nell’innovazione di AI, no-code e automazione CRM di nuova generazione.Nel 2024 Creatio ha accelerato la sua attività di ricerca e sviluppo, lanciando cinque aggiornamenti principali della piattaforma. A ottobre ha presentato il rilascio più innovativo di sempre: Creatio Energy 8.2, che supporta tutti i principali modelli di AI (agenziale, generativa e predittiva) all'interno di un'architettura semplice e coesa, consentendo agli utenti di creare e modificare al volo le abilità di AI tramite l'AI Command Center.Grazie ai continui investimenti nella piattaforma e al supporto costante dei partner di canale, Creatio ha acquisito un record di nuovi clienti enterprise, sostituendo piattaforme obsolete con soluzioni di automazione di nuova generazione per organizzazioni come la City of Boston, PeoplesBank, Minnwest Bank, Nelnet Business Services, Respect Energy, Everwise Credit Union, ProSource Wholesale, Purplebricks, Banco Internacional, Bay Federal Credit Union, Credins Bank e molte altre. L’azienda ha rafforzato la propria presenza nel settore dei servizi finanziari, registrando una crescita del 59% su base annua nei ricavi provenienti da banche, cooperative di credito e istituzioni assicurative.Creatio ha continuato a scalare il proprio business attraverso una solida esecuzione della sua strategia basata sui partner. Ha avviato collaborazioni con oltre 250 nuovi partner, tra cui alleanze strategiche con Deloitte Digital, Accenture e Coforge. Come parte della partnership, Deloitte Digital creerà un Creatio Center of Excellence e assumerà 1.000 esperti per supportare i progetti Creatio a livello globale.Inoltre, Creatio ha coinvolto la propria comunità attraverso il tour mondiale No-Code Days, toccando 13 città principali in tutto il mondo. Sfruttando la sua leadership nel no-code consolidata con il No-Code Playbook, Creatio ha lanciato il No-Code Toolkit, una nuova risorsa online progettata per aiutare clienti e partner ad accelerare la creazione di applicazioni no-code.Nel 2024, l'azienda ha ulteriormente rafforzato la propria posizione nei principali report degli analisti. Creatio è stata riconosciuta come l’unico Leader nella valutazione Low-Code Platforms for Citizen Developers di Forrester Wave 2024, ed è stata nominata Leader nel Magic Quadrant for B2B Marketing Automation Platforms 2024 e nel Visionary nel Magic Quadrant for Sales Force Automation Platforms 2024.Creatio è stata anche premiata come Top Place to Work dal Boston Globe, grazie al suo impegno nel coltivare una cultura aziendale in cui ogni dipendente possa crescere e raggiungere il massimo del proprio potenziale.“Il 2024 è stato un anno stimolante per Creatio”, ha dichiarato Katherine Kostereva, CEO di Creatio. “Insieme al nostro straordinario team e ai nostri partner, stiamo plasmando il futuro dell’automazione AI. La crescita di Creatio di quest’anno riflette il riconoscimento da parte dei clienti del potere trasformativo dell’AI e del no-code, oltre al profondo impatto che queste tecnologie hanno sulle loro organizzazioni. Unendo innovazioni AI rivoluzionarie a un’autentica attenzione verso la nostra comunità, Creatio continua a lasciare un segno nel mercato”.Punti Salienti del 2024:Innovazione del Prodotto:- Presentato Creatio AI , l’evoluzione della sua capacità unificata nativa AI, integrata perfettamente in tutta la piattaforma no-code e nelle applicazioni CRM.- Lanciata la versione più innovativa di sempre: Creatio Energy 8.2 che supporta tutti i principali modelli AI in un'architettura unificata. Gli utenti possono creare e modificare competenze AI in tempo reale attraverso l'AI Command Center, offrendo oltre 20 competenze AI pronte all’uso per l’automazione di CRM e flussi di lavoro, insieme a oltre 180 nuove funzionalità CRM e no-code.- Aggiunti +50 connettori, modelli e soluzioni verticali al Creatio Marketplace.Espansione del Mercato No-code:- Organizzato l’evento No-Code Days in 13 grandi Paesi del mondo, tra cui Miami, Boston, New York, Chicago, Londra, Parigi, Sydney, Dubai, Varsavia, Riyadh, Giacarta, Città del Messico e Almaty.- Lanciato il No-Code Toolkit, una nuova risorsa online progettata per accelerare la creazione di applicazioni no-code per clienti e partner.- L’azienda, insieme al proprio network di partner, ha partecipato a oltre 100 eventi di settore per promuovere l’adozione delle piattaforme no-code supportate da AI.Premi e Riconoscimenti- Nominata come unico Leader nella valutazione 2024 Low-Code Platforms for Citizen Developers da Forrester Research.- Riconosciuta come Leader nel Magic Quadrant for B2B Marketing Automation Platforms, 2024.- Riconosciuta come Visionario nel Magic Quadrant for Sales Force Automation Platforms, 2024- Riconosciuta come Forte Performer nel The Forrester Wave™: Customer Service Solutions, Q1 2024- Riconosciuta come Leader nell’LCAP Technology Value Matric 2024 da Nucleus Research.- Per il settimo anno di fila ha ricevuto una valutazione a 5 stella nella CRN Partner Program Guide.- Ha vinto Gold Stevie Awardin 2024 International Business Awards- Nominata vincitrice del Premio Steviecome Compagnia dell’Anno per gli American Business Awardsdel 2024.- Vinto il Premio MarTech Breakthrough del 2024 per la migliore soluzione di marketing performance management.- Nominata tra le Migliori 100 Compagnie di Software del 2024, aggiudicandosi il primo posto nella categoria CRM.- Il Boston Globe ha nominato Creatio come Top Place to Work nel 2024.Sviluppo Organizzativo:- Rajeev Dham di Sapphire Ventures è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione.- Ha ampliato il suo team di go-to-market nominando Burley Kawasaki (marketing e strategia dei prodotti), Phil Russell (GTM, Nord America), Yos Dappu (GTM, Asia), Zach Hotchkiss (GTM, Australia), David Szen (Sales Excellence), Gereint Collier (Customer Success, Europa) e Sunniya Saleem (Digital Marketing) in ruoli di leadership a livello VP.Chi è CreatioCreatio è fornitore globale di una piattaforma nativa AI progettata per automatizzare CRM e flussi di lavoro senza codice. Ogni giorno vengono lanciati milioni di flussi di lavoro sulla nostra piattaforma in oltre 100 Paesi da migliaia di clienti. L'attenzione autentica verso i nostri clienti e partner è parte integrante della natura di Creatio.Per maggiori informazioni, vista www.creatio.com

