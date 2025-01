Creatio celebra un año decisivo de innovación en IA y crecimiento global

En 2024, la empresa se convirtió en unicornio mientras continuaba su expansión con un crecimiento interanual del 45 % en los ingresos brutos

BOSTON, MA, UNITED STATES, January 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Creatio , un proveedor global de una plataforma nativa de IA para automatizar CRM y flujos de trabajo no-code, completó un año excepcional en 2024. La empresa dio la bienvenida a un número récord de nuevos clientes empresariales y corporativos, y formó 250 nuevas asociaciones. En 2024, Creatio también ha logrado un hito decisivo: una recaudación de capital de 200 millones de dólares a una valoración de 1.200 millones de dólares. Esta ronda de inversión fue liderada por Sapphire Ventures, con la participación de StepStone Group y los inversores actuales, Volition Capital y Horizon Capital. La ronda es una inversión minoritaria centrada en alimentar la expansión global de Creatio e impulsar el compromiso de la compañía con la innovación en IA, No-Code y automatización CRM de la Nueva Era.Creatio aceleró sus avances en I+D en 2024 con el lanzamiento de cinco importantes actualizaciones de la plataforma. En octubre, la empresa presentó su versión más innovadora hasta la fecha: Creatio Energy 8.2, que admite todos los patrones clave de IA, agéntica, generativa y predictiva, dentro de una arquitectura cohesiva y sencilla, lo que permite a los usuarios crear y modificar habilidades de IA sobre la marcha a través del Centro de Comando de IA.Gracias a la inversión continua en la plataforma y al apoyo constante de los socios de canal de Creatio, Creatio ha adquirido un número récord de nuevos clientes empresariales y ha sustituido las plataformas tradicionales por la automatización de la nueva era para el Ayuntamiento de Boston, PeoplesBank, Minnwest Bank, Nelnet Business Services, Respect Energy, Everwise Credit Union, ProSource Wholesale, Purplebricks, Banco Internacional, Bay Federal Credit Union, Credins Bank y muchos otros. Creatio intensificó su presencia en el sector de los servicios financieros con un crecimiento interanual de los ingresos del 59 % en bancos, cooperativas de crédito y entidades aseguradoras.Creatio siguió ampliando su negocio mediante una sólida ejecución de su estrategia basada en los socios. La empresa inició relaciones con más de 250 nuevos socios, incluida una alianza estratégica con Deloitte Digital, Accenture y Coforge. Como parte de la asociación, Deloitte Digital establecerá un Centro de Excelencia Creatio y contratará y capacitará a 1.000 expertos para apoyar los proyectos globales de Creatio.Creatio involucró aún más a su comunidad a través de la serie de eventos No-Code Days en 13 grandes ciudades de todo el mundo. Basándose en su liderazgo en No-Code Playbook, Creatio lanzó No-Code Toolkit, un nuevo recurso en línea que ayuda a los clientes y socios a acelerar la entrega de aplicaciones no-code.En 2024, la empresa ha elevado sus sólidas posiciones en informes de analistas clave. Creatio ha sido reconocido como el único Líder en las Plataformas Low-Code para Desarrolladores Ciudadanos por Forrester Wave 2024. Creatio ha sido nombrado Líder en el Gartner’s Magic Quadrant para Plataformas de Automatización de Marketing B2B 2024, y como Visionario en el Magic Quadrant para Plataformas de Automatización de Fuerza de Ventas 2024.La empresa también ha sido reconocida como mejor lugar para trabajar por The Boston Globe, gracias a su compromiso por cultivar una cultura en la que todos puedan prosperar y alcanzar su máximo potencial."2024 ha sido un año inspirador para Creatio. Junto con nuestro increíble equipo y nuestros socios, estamos dando forma al futuro de la automatización de la IA. El crecimiento de Creatio este año refleja el reconocimiento por parte de los clientes del poder transformador de la IA y el no-code y el profundo impacto que tiene en sus organizaciones. Combinando la innovación disruptiva de la IA con una atención genuina hacia nuestra comunidad, Creatio sigue teniendo un impacto en el mercado", dijo Katherine Kostereva, CEO de Creatio.Principales aspectos destacados de 2024:Innovación de productos:- Presentó Creatio AI, una evolución de su capacidad unificada de IA nativa integrada a la perfección en toda la plataforma no-code y las aplicaciones CRM.- Lanzamiento de la versión más innovadora hasta la fecha: Creatio Energy 8.2. La versión es compatible con todos los patrones clave de IA dentro de una arquitectura unificada. Los usuarios pueden crear y modificar sin esfuerzo habilidades de IA en tiempo real a través del Centro de Mando de IA. La versión incluye más de 20 habilidades de IA listas para usar para CRM y automatización del flujo de trabajo, junto con más de 180 nuevas capacidades de CRM y no-code.- Se han añadido más de 50 conectores, plantillas y soluciones verticales a Creatio Marketplace.Desarrollo del mercado no-code:- Celebró su serie de eventos No-Code Days en 13 ciudades importantes de todo el mundo, incluidas Miami, Boston, Nueva York, Chicago, Londres, París, Sídney, Dubái, Varsovia, Riad, Yakarta, Ciudad de México y Almaty.- Lanzamiento de No-Code Toolkit, un nuevo recurso en línea que ayuda a clientes y socios a acelerar la entrega de aplicaciones no-code y a escalar con confianza el uso del no-code.- Junto con su red de socios, la empresa participó en 100 eventos del sector para defender la nueva era de la automatización empresarial mediante la plataforma no-code nativa de IA.Reconocimientos y premios:- Nombrado único Líder en la evaluación 2024 Low-Code Platforms for Citizen Developers por Forrester Research.- Reconocido como Líder en el Magic Quadrant for B2B Marketing Automation Platforms, 2024.- Reconocido como Visionario en el Magic Quadrant for Sales Force Automation Platforms, 2024- Reconocido como Gran Exponente en The Forrester Wave™: Customer Service Solutions, Q1 2024- Reconocido como Líder en la Matriz de Valor Tecnológico LCAP 2024 por Nucleus Research.- Por séptimo año consecutivo, recibió una calificación de 5 estrellas en la CRN Partner Program Guide.- Ganador del Gold Stevie Awarden 2024 International Business Awards- Nombrado ganador del premio Company of the Year Stevieen los 2024 American Business Awards- Gana el premio MarTech Breakthrough Award de 2024 a la mejor solución de gestión del rendimiento de marketing.- Nombrado Top 100 Software Company de 2024, obteniendo el puesto nº1 en la categoría CRM.- El Boston Globe nombró a Creatio uno de los mejores lugares para trabajar en 2024.Desarrollo organizativo:- Rajeev Dham se incorporó a la Junta Directiva de Creatio procedente de Sapphire Ventures.- Ha ampliado su equipo de lanzamiento al mercado con el nombramiento de Burley Kawasaki (estrategia y marketing de productos), Phil Russell (gestión global de clientes, Norteamérica), Yos Dappu (gestión global de clientes, Asia), Zach Hotchkiss (gestión global de clientes, Australia), David Szen (excelencia en ventas), Gereint Collier (éxito de clientes, Europa) y Sunniya Saleem (marketing digital) como vicepresidentes.Acerca de CreatioCreatio es un proveedor global de una plataforma nativa de IA para automatizar CRM y flujos de trabajo no-code. Millones de flujos de trabajo son lanzados en nuestra plataforma diariamente en 100 países por miles de clientes. La atención genuina a nuestros clientes y socios es una parte definitoria del ADN de Creatio.Para obtener más información, visita www.creatio.com

