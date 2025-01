Ambiq dan ThinkAR Mengubah Industri Kacamata AR dengan AiLens

AUSTIN, Texas, Jan. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq®, pengembang terkemuka untuk semikonduktor berdaya ultra rendah dan solusi yang mengaktifkan Edge AI, telah bermitra dengan ThinkAR, pelopor teknologi realitas tertambah (AR) dan AI, untuk memperkenalkan AiLens, kacamata pintar paling ringan yang didesain untuk pemakaian sehari-hari.

Dengan bobot hanya 37 gram, AiLens mendefinisikan ulang konsep kacamata pintar ringan dengan daya tahan baterai 10 jam lebih yang luar biasa — tiga kali lipat lebih besar dari rata-rata produk sejenis yaitu sekitar 3 jam — memastikan produk ini dapat digunakan sepanjang hari tanpa perlu sering mengisi ulang daya.

Kacamata ini didukung oleh Apollo4 System-on-Chip (SoC) yang ultra-efisien dari Ambiq, yang dikembangkan di platform Subthreshold Power Optimization Technology (SPOT®) milik Ambiq sendiri, dan dibekali kemampuan AR canggih yang diaktifkan dengan suara dari ThinkAR. Kombinasi keduanya memberikan pengalaman bebas genggam yang intuitif dan lancar, ditingkatkan oleh pemrosesan Edge AI yang kuat untuk wawasan yang dipersonalisasi.

Fitur Utama dan Inovasi:

• Kekuatan Pemrosesan Canggih: Apollo4 SoC dari Ambiq, menggunakan mikroprosesor Arm® Cortex®-M4F, yang mencapai hingga 192 MHz untuk memproses model grafis, audio, dan AI.

• Asisten Pribadi Berteknologi AI: AiLens menyertakan asisten AI adaptif yang mempelajari preferensi pengguna dan menghasilkan respons yang disesuaikan, yang mendukung OpenAI dan API pihak ketiga.

• Teknologi Tampilan yang Luar Biasa: Visual definisi tinggi yang didukung oleh akselerator grafis 2D/2.5D dari Apollo4 memastikan performa yang lancar dengan konsumsi daya minimal.

• Konektivitas yang Lancar: Integrasi langsung dengan Google, Microsoft, dan platform pihak ketiga untuk akses instan ke kalender, dokumen, dan penyimpanan cloud.

• Desain Ergonomis: Konstruksi ringan yang terdepan di pasar dengan bobot 37 g, dioptimalkan untuk kenyamanan jangka panjang.

• Integrasi Aplikasi iOS: Aplikasi khusus untuk fungsionalitas yang ditingkatkan dan kontrol yang lancar.

“Kolaborasi kami dengan ThinkAR menandai dimulainya era baru untuk kacamata AR pintar,” ujar Fumihide Esaka, CEO Ambiq. “Terobosan dalam aspek efisiensi energi, performa, fungsionalitas, dan kepraktisan menghadirkan perubahan besar dalam teknologi Edge AI yang dapat dipakai bagi konsumen. Saya antusias melihat bagaimana orang-orang akan menggunakannya untuk meningkatkan kualitas rutinitas harian mereka.”

“Kemitraan kami bersama Ambiq untuk AiLens menegaskan komitmen kami akan inovasi,” ujar Joe Ye, Pendiri ThinkAR.

“Bersama, kami menciptakan produk yang mendefinisikan ulang pasar kacamata AR - menjadi hemat energi, intuitif, dan didesain untuk pengguna modern.” ujar Paul Jones, Presiden Kantor Jepang ThinkAR.

Bersama dengan SoftBank, aplikasi utama dalam AiLens mencakup — Pelayanan kesehatan, produktivitas dan pelatihan di tempat kerja, ritel dan niaga elektronik (e-commerce), navigasi dan perjalanan, edukasi dan pengembangan keterampilan.

Fungsi inti spesifik yang dapat dibantu AiLens antara lain:

• Penerjemahan Bahasa Secara Waktu Nyata: Memungkinkan komunikasi multi bahasa yang lancar.

• Catatan dan Pengingat: Mudah diakses oleh pelajar dan profesional di mana saja, kapan saja.

• Solusi Layanan Kesehatan: Menyediakan akses yang lancar ke data kesehatan dan kebugaran dari perangkat yang dapat dipakai atau layanan kesehatan.

• Pengoptimalan Alur Kerja: Meningkatkan produktivitas untuk pengelolaan bebas genggam termasuk memeriksa notifikasi ponsel dan mengakses sumber daya di internet dengan respons visual yang didukung oleh OpenAI.

Dengan desain ringan dan kemampuan pemrosesan canggih, AiLens memastikan kenyamanan pengguna untuk penggunaan dalam jangka panjang sekaligus meminimalkan komponen eksternal. Inovasi ini menghadirkan pengalaman yang tidak tertandingi di pasar kacamata AR.

ThinkAR AiLens akan tersedia serempak di Amerika Utara, APAC, dan Eropa. Ketersediaan awal di Amerika Serikat dimulai pada bulan Januari 2025, diikuti oleh APAC dan Eropa pada bulan April 2025. Konsumen dapat membeli AiLens melalui Amazon, SoftBank Jepang, serta toko ritel online dan offline tambahan.

Pelajari selengkapnya tentang kolaborasi ini atau coba langsung AiLens di The Venetian, Level 2, Bellini 2002, selama CES 2025.

Catatan: Data baterai diperoleh dari hasil uji lab ThinkAR serta hasilnya mungkin bervariasi tergantung penggunaan dan faktor lainnya.

Tentang Ambiq

Misi Ambiq adalah mengembangkan solusi semikonduktor berdaya terendah untuk memungkinkan perangkat cerdas yang berfungsi di mana saja serta mendukung dunia berbasis data yang lebih hemat energi dan berkelanjutan. Dengan lebih dari 270 juta unit produk telah terkirim, Ambiq membantu produsen untuk membuat produk yang bertahan selama beberapa minggu dalam sekali pengisian daya sekaligus menyajikan fitur yang maksimum dalam desain yang ringkas. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.ambiq.com.

Tentang ThinkAR

ThinkAR mendukung individu dan bisnis dengan teknologi AR dan AI yang inovatif, yang menghilangkan kendala pada perangkat tradisional. Dengan menghadirkan solusi bebas genggam, ThinkAR mendorong masa depan ergonomis yang lancar di mana ide dapat diwujudkan dengan mudah. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.thinkar.com.

Narahubung

Charlene Wan

VP Branding, Pemasaran, dan Hubungan Investor

Email: cwan@ambiq.com

Telepon: +1.512.879.2850

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac1f0d55-39d3-4233-a349-96cdda8ef154

