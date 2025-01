Companjon va proposer aux clients émetteurs de Visa en Europe la possibilité d’acheter une protection contre les intempéries

Companjon sera en mesure d’offrir aux sociétés émettrices des cartes, comme les banques et les coopératives de crédit, la possibilité de protéger les achats de leurs clients contre les conditions météorologiques défavorables.

La solution Weather Protection utilise des données vérifiées sur la température, les précipitations, etc., et offre au client une indemnisation lorsqu’un seuil donné d’intempéries est atteint (des conditions générales s’appliquent).

Weather Protection est une solution dynamique qui utilise des données telles que la géographie, la saisonnalité et le type de bien acheté afin de proposer une couverture « personnalisée » à un prix optimal.



DUBLIN, 07 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Companjon, une start-up leader de l’assurtech et spécialisée dans les solutions d’assurance intégrées dynamiques de bout en bout, va offrir aux clients émetteurs de Visa, le leader mondial des paiements numériques, la possibilité de fournir à leurs clients une protection contre les intempéries ou les conditions météorologiques défavorables telles que les températures extrêmes ou les fortes pluies. Les spécificités de la couverture offerte par Weather Protection pour des prestations allant des activités de plein air aux réservations d’hôtel peuvent être adaptées aux besoins uniques des clients de l’institution financière sur la majorité des marchés européens. Companjon servira de fournisseur de technologie, de souscripteur et de porteur de risque pour la solution.

Les émetteurs de cartes qui choisissent de proposer cette solution auront la possibilité d’offrir à leurs clients l’option complémentaire de Weather Protection lors de l’achat de toute expérience de voyage applicable susceptible d’être affectée par des conditions météorologiques défavorables. Ainsi, par exemple, un client qui réserve un billet pour un concert en plein air pourrait se voir proposer une protection contre les précipitations. Le jour du concert, la technologie de Companjon surveille la météo à l’aide de données vérifiées. Si le seuil de couverture pour la pluie ou la neige est atteint, la demande d’indemnisation est approuvée et le client est indemnisé jusqu’à concurrence d’un certain plafond. Weather Protection est une solution dynamique, ce qui signifie qu’elle prend en compte des données prises en charge par l’IA telles que l’activité, la saison, le lieu et le comportement lorsque l’assurance est proposée au client. Cela permet au client de bénéficier d’une protection adaptée au meilleur prix possible.

Matthias Naumann, PDG de Companjon, a déclaré : « Nous sommes ravis d’offrir aux clients émetteurs de Visa la possibilité d’être « au cœur des aléas de la vie » pour leurs clients, en assurant la protection de leurs achats selon de nouvelles modalités. Notre solution Weather Protection constitue l’un des nombreux exemples de la manière dont nous faisons évoluer le regard des gens sur l’assurance grâce à des solutions modernes, simples, transparentes et satisfaisantes. Nous sommes impatients de proposer cette solution aux clients de Visa dans les semaines à venir. »

Jakub Grzechnik, chef de produits pour l’Europe centrale chez Visa, a ajouté : « Chez Visa, nous recherchons toujours de nouvelles façons d’innover et d’améliorer les expériences en matière de voyage et de paiement. Nous sommes ravis de mettre en relation nos clients avec Companjon afin d’offrir une protection des achats en cas d’intempéries et de fournir ainsi aux consommateurs en déplacement une solution qui réduit les frustrations liées à l’annulation d’un événement. Cela illustre une fois de plus la façon dont nous aidons nos clients de l’écosystème du voyage à améliorer les expériences numériques tout au long du cycle de vie du client. »

Companjon a mis en œuvre toute une gamme de produits d’assurtech entièrement numériques et fluides avec des marques leaders et mondialement reconnues dans les domaines de la fintech, du voyage, de la mobilité, des événements en direct et du divertissement. Ses solutions de bout en bout inégalées, et notamment sa particularité unique de servir de souscripteur propre et de porteur, rencontrent un grand succès auprès des clients de ses partenaires commerciaux grâce à une couverture qui leur apporte un maximum de flexibilité et de praticité sur 32 pays répartis entre l’Europe et l’Amérique du Nord.

À propos de Companjon

Companjon est une start-up leader de l’assurtech B2B2C, spécialiste de l’assurance intégrée entièrement numérique et pilotée par l’IA. Ses solutions d’assurance modernes de bout en bout permettent aux entreprises de satisfaire leurs clients et de générer davantage de valeur commerciale grâce à une fidélité à la marque renforcée, et de dégager de nouvelles opportunités de revenus connexes. Companjon conçoit, crée et assure ses solutions dynamiques sur une plateforme 100 % cloud capable d’émettre 32 000 contrats par seconde, d’intégrer facilement des passerelles API et de tirer parti des dernières technologies de pointe. En 2024, elle a été reconnue parmi les meilleures assurtech du monde par CNBC, et comme l’une des assurtech les plus innovantes au monde par FinTech Global pour la quatrième fois consécutive (de 2021 à 2024).

Companjon entend révolutionner la façon dont les gens conçoivent l’assurance. En créant des expériences fluides et positives lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, Companjon est le partenaire d’assurances au cœur de tous les aléas de la vie. La société est immatriculée en Irlande, et réglementée par la Banque centrale du pays.

www.companjon.com

