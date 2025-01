خطوة تاريخية نحو الريادة العالمية في إدارة المرافق

المهندس علي السويدي نائب رئيس ميفما،يقود الريادة العالمية في قطاع إدارة المرافق بتوليه رئاسة مجلس إدارة الجمعية العالمية لإدارة المرافق

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, January 7, 2025 / EINPresswire.com / -- بكل فخر واعتزاز، يسر جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) أن تهنئ المهندس علي السويدي ، نائب رئيس الجمعية، بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية لإدارة المرافق (Global FM) ، المنظمة الرائدة التي تمثل قطاع إدارة المرافق على مستوى العالم.إن هذا الإنجاز الكبير يعد نقلة نوعية تضاف إلى سجل إنجازات منطقة الشرق الأوسط، ويجسد المكانة القيادية التي باتت تحتلها الكفاءات الإقليمية على الساحة العالمية. كما يعبر عن التفاني والرؤية الاستراتيجية التي يتمتع بها المهندس علي السويدي، والذي أسهم طوال مسيرته في الارتقاء بممارسات إدارة المرافق وتطوير معاييرها على المستويين المحلي والدولي.وتأتي هذه الخطوة لتعزز دور جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما)، التي تعد من أبرز المنظمات الإقليمية المعنية بتطوير قطاع إدارة المرافق في الشرق الأوسط، وتوفير منصات معرفية متقدمة وبرامج تدريبية تساهم في رفع كفاءة العاملين، ودعم أفضل الممارسات المستدامة والابتكارية في المنطقة.يعتبر المهندس علي السويدي من أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع إدارة المرافق، حيث يتمتع بخبرة طويلة ورؤية طموحة جعلته أحد رواد هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط. وخلال مسيرته المهنية، قاد العديد من المبادرات التي عززت من كفاءة قطاع إدارة المرافق، من خلال اعتماد حلول مبتكرة ومستدامة تلبي أعلى المعايير العالمية.إن تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية العالمية لإدارة المرافق (Global FM) يأتي تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات، ويعد خطوة متقدمة تُعزز من دور منطقة الشرق الأوسط في قيادة التطورات العالمية في إدارة المرافق.وفي هذه المناسبة، صرح المهندس علي السويدي قائلاً:"إنه لشرف كبير أن أتولى رئاسة مجلس إدارة الجمعية العالمية لإدارة المرافق (Global FM) هذه المسؤولية تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير الممارسات المستدامة في قطاع إدارة المرافق، بما يساهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة بيئات العمل حول العالم. سنعمل مع جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لهذا القطاع الحيوي."وتؤكد جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) التزامها المستمر بدعم الكفاءات القيادية في المنطقة، وتعزيز الشراكات الدولية من أجل تطوير قطاع إدارة المرافق وفقًا لأفضل المعايير العالمية.إن هذا الإنجاز الكبير يعد مصدر فخر واعتزاز لمنطقة الشرق الأوسط، ويعكس قدرة المنطقة على إنتاج كفاءات قيادية قادرة على تحقيق الريادة وتطبيق أفضل الممارسات المبتكرة عالميًا.

