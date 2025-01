Les robots souples aériens de Wisson Robotics font leurs débuts au CES 2025 : sécurité, efficacité et polyvalence optimales pour des opérations aériennes de précision

HONG KONG, 07 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wisson Robotics, pionnier mondial de la robotique souple polyvalente, présentera ses robots souples aériens innovants lors du CES 2025, notamment l’AP3-P3 destiné au nettoyage des façades, le manipulateur aérien polyvalent AP30-N1 doté du bras Pliabot® de Wisson, entre autres. Ces innovations améliorent considérablement les fonctionnalités de précision basées sur le contact des drones pour les opérations aériennes. Rendez-vous sur le stand de Wisson, n° 8262, dans la section Smart Cities, située dans le hall nord du LVCC.

Ces dernières années, les drones ont été largement utilisés pour la photographie, l’arpentage et la livraison. Cependant, les industries recherchent désormais des fonctionnalités plus avancées, en particulier celles basées sur le contact pour un impact substantiel sur les objets. Pour ce faire, l’équipement doit être hautement adaptable, capable de fonctionner de manière stable malgré les reculs ou les oscillations dans un environnement en constante évolution. Pour répondre à ces besoins, Wisson Robotics a intégré sa technologie exclusive Pliabot® dans des drones, pour aboutir à la gamme « Orion » de robots souples aériens.

La gamme Orion comprend les séries N, P, G et D, offrant diverses fonctionnalités basées sur le contact, telles que la saisie aérienne, le transfert, le placement, la pulvérisation, le nettoyage et la détection basée sur le contact. Tout en conservant la mobilité inhérente aux drones, l’intégration de la technologie Pliabot® permet d’effectuer des opérations de précision en vol stationnaire et en vol. Ces fonctionnalités ouvrent de nouveaux horizons à des secteurs tels que le nettoyage de façades en haute altitude, la maintenance des énergies renouvelables, les secours d’urgence et la protection de l’environnement.

Le système captif de nettoyage aérien Orion AP3-P3 Pliabot® est idéal pour le nettoyage des façades de bâtiments et l’entretien des tours. Il améliore considérablement l’efficacité opérationnelle, remplaçant les travailleurs traditionnels en haute altitude et réduisant efficacement les risques. Par rapport aux drones de nettoyage conventionnels, l’AP3-P3, qui ne pèse que 1,3 kg, est équipé d’une pompe à haute pression. Doté d’un cardan Pliabot® permettant d’effectuer des réglages multi-angles, il peut facilement accéder à des zones telles que les avant-toits et les rebords de fenêtres. Avec la technologie Pliabot®, l’AP3-P3 réduit efficacement l’impact des reculs et oscillations grâce à un équilibre adaptatif. Il facilite également les interactions flexibles avec les cibles opérationnelles, réduisant les risques de collision et garantissant la stabilité des tâches aériennes.

La gamme Orion est largement utilisée et reconnue par les clients. Elle leur permet d’améliorer de manière significative l’efficacité, la sécurité et l’expérience globale des opérations. À ce jour, les robots Pliabot® de Wisson ont été déployés dans plus de 100 localités à travers le monde, couvrant divers secteurs comme le nettoyage de façades, la conduite autonome, les énergies nouvelles, la logistique, l’urbanisme, les services maritimes et les réseaux électriques.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16af26d2-8345-42ed-bccf-79fad03ab8d1

Nom : Zoey Lee E-mail : liziyi@wissonrobotics.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.