Los robots blandos aéreos de Wisson Robotics debutan en CES 2025: operaciones aéreas de precisión con la máxima seguridad, eficiencia y versatilidad

HONG KONG, Jan. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wisson Robotics, pionero mundial en robótica blanda polivalente, mostrará en CES 2025 sus innovadores robots blandos aéreos, como el AP3-P3 destinado a la limpieza de fachadas o el versátil manipulador aéreo AP30-N1, que incorpora el brazo Pliabot® de Wisson, entre otros. Estas innovaciones suponen un gran avance en las prestaciones de precisión por contacto de los drones para operaciones aéreas. Descubra Wisson en el stand 8262, Smart Cities, North Hall de LVCC.

Desde hace unos años, los drones se utilizan con frecuencia en fotografía, topografía y reparto. Sin embargo, las industrias buscan ahora prestaciones más avanzadas, especialmente aquellas basadas en el contacto que permiten un impacto significativo sobre los objetos. Esto requiere que los equipos se adapten a la perfección para ofrecer estas funcionalidades y, al mismo tiempo, que funcionen de forma estable frente a retrocesos u oscilaciones en un entorno en constante cambio. Con el objetivo de responder a estas necesidades, Wisson Robotics ha integrado su tecnología patentada Pliabot® en drones, lo que ha culminado en la serie "Orion" de robots blandos aéreos.

La serie Orion engloba las series N, P, G y D, que ofrecen diversas prestaciones de contacto como agarre aéreo, transferencia, colocación, pulverización, limpieza y detección por contacto. Además de conservar la movilidad característica de los drones, la integración de la tecnología Pliabot® permite realizar operaciones de precisión tanto en suspensión como en vuelo. Estas funciones abren nuevos horizontes para sectores como la limpieza de fachadas a gran altitud, el mantenimiento de energías renovables, el rescate de emergencia o la protección del medio ambiente.

El sistema de limpieza aérea anclado Orion AP3-P3 Pliabot® es ideal para la limpieza de fachadas de edificios y el mantenimiento de torres. Mejora significativamente la eficiencia operativa, sustituyendo a los tradicionales operarios de gran altura y mitigando eficazmente los riesgos. En comparación con los drones de limpieza convencionales, el AP3-P3 pesa solamente 1,3 kg e incorpora una bomba de alta presión. Con un cardán Pliabot® para ajustes multiángulo, puede acceder fácilmente a zonas como aleros y alféizares. Gracias a la tecnología Pliabot®, AP3-P3 puede minimizar eficazmente el efecto del retroceso o el balanceo con un sistema de equilibrio adaptativo. También facilita las interacciones flexibles con los objetivos de las operaciones, minimizando los riesgos de colisión y garantizando la estabilidad y la seguridad en las tareas aéreas.

La serie Orion ha sido ampliamente utilizada y goza del reconocimiento de los clientes, ayudándoles a mejorar notablemente la eficiencia de las operaciones, la seguridad y la experiencia en general. Hasta ahora, los robots Pliabot® de Wisson se han desarrollado y distribuido por más de 100 países, regiones y ciudades, en sectores como la limpieza de fachadas, la conducción autónoma, las nuevas energías, la logística, la gestión urbana, los servicios marítimos y las redes eléctricas.

La foto que acompaña a este anuncio está disponible en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16af26d2-8345-42ed-bccf-79fad03ab8d1

Nombre: Zoey Lee Correo electrónico: liziyi@wissonrobotics.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.