AI se une a la sostenibilidad: ¡Ailoys y KIESELSTEIN redefinen la producción de alambre con cobre reciclado

El cobre reciclado es esencial para las industrias globales y, al integrar la IA en la producción, mejoramos la eficiencia y reducimos el impacto ambiental.” — Sergei Altynbaev, CEO of Ailoys GmbH

BERLíN, GERMANY, January 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Comunicado de prensa - para publicación inmediataAI se une a la sostenibilidad: ¡ Ailoys KIESELSTEIN redefinen la producción de alambre con cobre recicladoEn un paso histórico para la fabricación sostenible, Ailoys GmbH, pionera en soluciones de IA industrial para la fabricación, y KIESELSTEIN International GmbH, fabricante mundialmente reconocido de equipos de trefilado y pelado de alambre, han unido sus fuerzas para revolucionar la producción de cobre y aleaciones de cobre a través de la innovadora tecnología de IA. Esta colaboración introduce una aplicación innovadora de la tecnología de IA en la producción de alambre, permitiendo la adaptación perfecta de cobre reciclado para la fabricación de alambres y cables.Esta colaboración se ajusta al creciente énfasis mundial en las prácticas sostenibles, especialmente en la industria del cobre, donde el reciclaje desempeña un papel fundamental. El cobre es un principio básico de la industria moderna, apreciada por su versatilidad y sostenibilidad. Su capacidad única para ser reciclado sin pérdida de rendimiento lo hace esencial para los procesos de fabricación responsables con el medio ambiente. Conscientes de ello, Ailoys GmbH y KIESELSTEIN International GmbH colaboran para impulsar la innovación en la producción de alambre de cobre, garantizando que el cobre reciclado se convierta en parte integrante de la cadena de suministro y manteniendo al mismo tiempo los más altos niveles de calidad y eficiencia.Jens Kieselstein, CEO de KIESELSTEIN International GmbH, ha declarado: "Esta asociación tiene como objetivo transformar la producción de alambre al siguiente nivel. Al integrar las soluciones basadas en IA de Ailoys GmbH, estamos mejorando las capacidades de nuestras máquinas para procesar eficientemente el cobre reciclado, manteniendo al mismo tiempo unos estándares de calidad sin concesiones. Esta asociación subraya nuestro compromiso con el avance del proceso de fabricación, siendo los primeros que adoptan la tecnología de IA en la industria de fabricación de alambre."El núcleo de esta asociación es el despliegue de la tecnología de IA industrial de Ailoys, diseñada para redefinir la producción de alambre. La tecnología utiliza sensores patentados, modelos de gemelos digitales y optimización de procesos basada en IA para mejorar la eficiencia de la producción, minimizar los residuos y apoyar los objetivos de la economía circular."Al integrar la IA en los procesos de producción de alambre, no sólo estamos redefiniendo la eficiencia, sino que también estamos contribuyendo significativamente a la sostenibilidad medioambiental", declaró Sergei Altynbaev, CEO de Ailoys GmbH. "El cobre reciclado es un material esencial para las industrias de todo el mundo y, al integrar la IA en los procesos de producción, no sólo estamos mejorando la eficiencia, sino también reduciendo el impacto medioambiental. Nuestra colaboración con KIESELSTEIN refleja nuestra visión compartida de un futuro sostenible en la metalurgia."Juntos, Ailoys GmbH y KIESELSTEIN International GmbH están estableciendo nuevos puntos de referencia para la fabricación sostenible, demostrando cómo la innovadora tecnología de IA puede impulsar la economía circular.Para saber más sobre esta asociación y su impacto en la fabricación sostenible, visite www.ailoys.com , síganos en LinkedIn o póngase en contacto con nuestro equipo de prensa para obtener más información.###Las imágenes y logotipos pueden descargarse aquí ###Acerca de Ailoys GmbHAiloys GmbH es una empresa de tecnología profunda impulsada por la IA que está a la vanguardia de la transformación de las industrias manufactureras a través de la IA industrial avanzada y la tecnología de gemelos digitales. Especializada en la ciencia de los materiales, Ailoys ofrece soluciones innovadoras que optimizan el rendimiento de los activos de fabricación y permiten a las pequeñas y medianas empresas (pymes) mejorar su productividad y eficiencia.Ailoys es consciente de que muchos sectores que necesitan mejoras impulsadas por la IA siguen estando infradigitalizados y dependen de la experiencia manual. Con sede en Berlín, la empresa se ha comprometido a impulsar la innovación, permitir la sostenibilidad y revolucionar los procesos de descubrimiento y fabricación de materiales.Más información en www.ailoys.com Acerca de KIESELSTEIN International GmbHKIESELSTEIN International GmbH es uno de los fabricantes más importantes de modernas instalaciones de trefilado y pelado de alambre, así como de procesadores de alambre. Con más de 600 clientes en 50 países de todo el mundo, KIESELSTEIN es un socio profesional para el desarrollo y la producción de plantas innovadoras de trefilado de alambre y la modernización de plantas existentes.KIESELSTEIN es líder mundial en instalaciones de trefilado y rasurado de alambres para aplicaciones con alambres de calidad superficial exigente. Además, la empresa está operando sus propios equipos en el laboratorio interno k.lab para realizar mejoras e introducirlas en la industria.Más información en https://www.kieselstein.com Contacto de prensaAnastasia Burdeeva, Directora de Relaciones Públicas y Eventos de Ailoys GmbH, anastasia.burdeeva@ailoys.com###

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.