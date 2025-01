即时发布

与维思达公务机共聚天伦庆团圆

美食佳肴、文化工作坊及怀旧娱乐缔造珍贵回忆







在 45,000英尺高空中品尝米其林星级的亚洲传统美食,于今个新春佳節享受前所未有的高空餐饮体验;

与亲朋好友一同参加丽思卡尔顿酒店的点心制作工作坊,探索粤式点心的烹饪艺术;

登上维思达公务机,享受特别为新春设计的节日游戏盒,为整趟旅程带来欢声笑语。

维思达公务机于农历新年推出三项专属体验,与会员共庆蛇年,缔造难忘的家庭节庆回忆。





2024年1月6日,香港 —新春佳節是与亲朋好友共度美好时光的良辰。在辞旧迎新的时刻,作为全球性的公务航空公司,维思达公务机在新春佳節推出三项专属体验,与会员齐享蛇年,缔造难忘的家庭节庆回忆。



45,000英尺高空的定制家庭盛宴

新春佳節是品味美食、共享团聚时光的美好时刻!维思达公务机的私人餐饮团队与米其林星级合作伙伴携手,推出特别菜单,精心呈献多款地道佳肴。多款特色美食如寓意「年年高升」的中国传统年糕﹑象征风生水起的新加坡「捞起」及寓意全新开始的韩国年糕汤等等。

维思达公务机与全球超过7,000名星级主厨及米其林星级餐厅合作,致力于在空中还原与地面同样无可挑剔的味道。为了提供地道的“饮茶”体验,维思达公务机与私人餐饮的长期合作伙伴丽思卡尔顿酒店在亚洲主要城市* 携手合作,为会员呈献丰盛小点搭配香茗,适合与亲朋好友共享欢乐时光。

维思达公务机首席营销官Matteo Atti 表示:“我们深信旅程应该如目的地一样充满惊喜与精彩。我们悉心打造新春佳节的客制化礼遇,让会员暂离繁嚣,与挚爱亲朋众首一堂。透过一系列空中及抵埗后精心策划的的专属体验,为会员缔造精彩难忘的喜庆时刻。”



维思达公务机诚邀会员及其亲友参加由米芝莲星级大厨主持的互动工作坊,亲身探索传统粤菜的奥秘。





探索点心制作技艺精粹

维思达公务机为会员精心策划新春佳節活动,将机上的精彩延续至地面。我们特别联合香港及上海的丽思卡尔顿酒店,为会员呈献点心制作工作坊。金元宝形状的点心寓意富贵吉祥,为新的一年带来好运。

维思达公务机诚邀会员及其亲友参加由米芝莲星级大厨主持的互动工作坊,亲身探索传统粤菜的奥秘。随后,会员可在香港的米其林二星餐厅天龙轩或上海的金轩享用珍馔。

维思达独家设计的中国飞行棋棋盘,让会员与家人在棋盘上共享快乐时光。





共享欢乐:怀旧机上娱乐

登上维思达公务机标志性的环球 7500公务机,体验如家般的温馨与惬意,与家人共度美好的新春佳節假期。在亚洲部分指定航班上#,会员可体验维思达公务机特别定制的新春佳節游戏盒,与亲朋好友尽享欢乐时光,远离繁嚣。

节日游戏盒为旅途注入无穷乐趣。维思达公务机精心呈献两款应节游戏,包括独家设计棋盘的中国飞行棋,及呼应蛇年的桌上消遣游戏西洋蛇梯棋,让会员与家人在棋盘上共享快乐时光。





与维思达公务机迎接新春佳節的团圆时刻

会员可随时随地享受维思达公务机独特的全球机队服务,轻松起航,飞往理想目的地与挚爱在新春佳節团聚。环球 7500公务机提供突破性航程及速度,可连续飞行长达17小时。机上提供出色的全球互联网络连接,并设有四个独立的起居空间,包括一个娱乐室和一个套房。维思达公务机拥有大规模的环球 7500机队,共 18架飞机随时待命,让会员随时随地开启世界之旅。

* 仅限从香港、北京﹑上海及新加坡出发的指定航班。

# 仅适用于亚洲地区的环球7500航班,视需求供应情况而定。





— 完 —



更多信息

VistaJet | press@vistajet.com

关于维思达公务机

维思达公务机是全球性的公务航空公司,于20年来一直以其高水准的服务和安全指标引领业界发展。维思达公务机标志性的银色机身红条纹公务机将许多企业、政府和私人客户送抵207个国家,覆盖全球96%的地区。

成立于2004年的维思达公务机,开创了全新的航班运营模式,即客户只需承担实际飞行小时的费用,就可获得整个机队的候命,而无需涉及与飞机拥有权有关的责任与资产风险。维思达公务机独具特色的会员计划为客户提供了客制化的航班时数订购方案,保证会员可以使用公司旗下覆盖全球无与伦比的专属机队,方便客户随时随地启航。

维思达公务机为维思达全球控股旗下品牌之一。维思达全球控股是全球性的按需包机运营商,整合了独特的公司组合,提供轻资产解决方案,业务涵盖公务航空的所有关键领域。 如欲了解有关维思达公务机的更多资讯和新闻,请浏览:vistajet.com





维思达公务机有限公司是一家欧洲的航空飞行器运营商,以公司号C55231在马尔他注册,运营隶属No. MT-17马尔他航空运营证书注册的9H飞机。在美国,维思达公务机与其子公司不是直接的航空运营商。维思达公务机在美国所拥有及注册的飞机由其在美国的航空运营商运作,包括XOJET航空有限公司。













