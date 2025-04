رجل الأعمال والملياردير حسن إسميك يعلن الهوية الجديدة لمجموعته الاستثمارية “HAMIC Group”

عهد جديد من الابتكار والتوسع عالميا ومحفظة استثمارية بمليارات الدولارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- كشف رجل الأعمال حسن عبد الله محمد إسميك رسميًا عن الهوية الجديدة لمجموعة حسن إسميك الاستثمارية "HAMIC Group" برؤية مستقبلية طموحة تستند إلى إرث لأكثر من 30 عاما من الجودة والتميز.

وتأتي العلامة التجارية “HAMIC Group” لتبرز الهوية الجديدة لمجموعة حسن إسميك واختصارا لاسم المؤسس ورئيس ومجلس الإدارة Hasan Abdullah Mohamed Ismaik Capital.

وتُعد “HAMIC Group” امتدادا لنجاحات مجموعة حسن إسميك لأكثر من 30 عامًا من العمل، بحضورها في 10 دول وإدارتها لأكثر من 25 مشروعًا استثماريًا متنوعًا.

وتتخذ المجموعة من إمارة أبوظبي مقرا رئيسيا لها، وتعد "HAMIC Group" قوة استثمارية رائدة في إدارة الأصول، بمحفظة متنوعة تشمل الاستثمارات المالية، والعقارات، والتجزئة، والتجارة العامة، والضيافة.

منطلقةً من دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز استراتيجي، تسعى "HAMIC Group" إلى الاستفادة من الاقتصاد المزدهر ومكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي. وتهدف المجموعة إلى الارتقاء بإرثها إلى آفاق غير مسبوقة، من خلال تعزيز المشاريع الإقليمية والدولية التي تجسد الابتكار والاستدامة وتنمية القيمة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال والملياردير حسن إسميك، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة حسن إسميك HAMIC Group: "في هذه اللحظة المفصلية من مسيرتنا، يسرّني أن أكشف عن Group HAMIC، التي تعكس طموحنا وهدفنا والتزامنا ببناء قوة استثمارية جاهزة للمستقبل. مع محفظة استثمارية تُقدر بمليارات الدولارات، ونحن على أتم الاستعداد لقيادة مسيرة النمو وخلق الفرص، ودعم رؤية الإمارات في بناء اقتصاد متنوع ومستدام".

وتأتي "HAMIC Group" استكمالا لنجاحات MARYA Group التي لعبت دورًا محوريًا في تشكيل مشهد العقارات والتجزئة والاستثمارات، وتسعى “HAMIC Group” إلى تعزيز تأثيرها من خلال مجموعة متميزة من الشركات التابعة، بما في ذلك:

MARYA Development : شركة تعمل على تطوير مشاريع عقارية أيقونية في الإمارات وحول العالم .

SOHO : شركة رائدة في قطاع التجزئة، يدير أصولًا متميزة وعلامات تجارية في الأزياء و الأغذية

HII Investments : شركة متخصصة في الاستثمارات المالية الاستراتيجية وعالية التأثير .

HAMG General Trading : شركة تعمل على تقديم حلول تجارية عبر الأسواق الإقليمية والعالمية .



وتستند فلسفة الاستثمار لدى “HAMIC Group” إلى التحليل الدائم للأسواق والرؤية الاستراتيجية والالتزام بالجودة والتميز. وتتمتع المجموعة بمكانة فريدة تتيح لها تحقيق القيمة من خلال مبادرات مستدامة ومسؤولة اجتماعيًا، مع تركيز قوي على تحسين أسلوب الحياة ومشروعات تواكب تطلعات الأفراد والمجتمع.

وأضاف إسميك: "نحن لا ننوي فقط بناء مجموعة استثمارية، بل نعمل على إرساء منصة للابتكار والتأثير، تكون محركًا للتقدم، وإرثًا يتجدد، وتتماشى استراتيجيتنا مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات والاتجاهات الاقتصادية العالمية".

برؤية واضحة وقيادة ملهمة، تستعد HAMIC Group” " لإعادة تعريف مشهد الاستثمار العصري، من خلال مشاريع تمزج بين الفخامة والاستدامة والتأثير الإيجابي في كل مشروعاتها.

عن HAMIC Group: مجموعة حسن اسميك

مجموعة حسن إسميك (HAMIC Group) تتمتع بخبرة تتجاوز 30 عامًا، وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسيًا لها مع رؤية عالمية، وتدير محفظة استثمارية تُقدّر بمليارات الدولارات.

في “HAMIC Group”، نؤمن بقوة الابتكار والتعاون وتحويل الصناعات لقيمة مستدامة من خلال بصمة عالمية، ندير أكثر من 25 مشروعًا في 10 دول حول العالم، إذ تنشط “HAMIC Group” في الإمارات، السعودية، الأردن، مصر، العراق، البحرين، تركيا، فرنسا، ألمانيا، والولايات المتحدة.

وتعمل Group” “HAMIC ضمن خمسة قطاعات رئيسية وهي: الاستثمارات المالية، العقارات، التجزئة، التجارة العامة، والضيافة. وتضم المجموعة تحت مظلتها عددًا من الشركات الرائدة التي تدفع التميز في كل قطاع:

Marya Development : تُعيد تعريف أسلوب الحياة من خلال تصميمات عالية الجودة و ال حرفية، مع التزام راسخ بتطوير عقارات استثنائية ت ٌ عزز تميز المجتمعات وتوفر تجارب سكنية متميزة.

SOHO : تدمج بين عالم الموضة و التجزئة الفاخرة وقطاع ا لأغذية ، مع شغف بتعزيز تجربة العملاء وابتكار أساليب حياة عصرية.

HII Investments : شركة متخصصة في الاستثمارات المالية الاستراتيجية .

HAMG General Trading : شركة تعمل على تقديم حلول تجارية عبر الأسواق الإقليمية والعالمية .

وبفضل سجل حافل بالنجاحات ومحفظة علامات تجارية، تسهم Group” “HAMIC في تشكيل مستقبل الاستثمار بروح من التميز والأثر طويل الأمد.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.Hamic.com

