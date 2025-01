iHerb 推出数字健康中心，助力个人健康目标

免费在线资源提供由众多健康专家撰写的 1,200 多篇信息丰富的文章、食谱、视频和播客,并已译成 14 种语言

加州尔湾, Jan. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的维生素、矿物质、补充剂和其他健康产品在线零售商之一 iHerb 今日宣布推出 iHerb 健康中心——集健康、健身、营养、美容美妆等内容于一体的在线多媒体平台。这一创新的全球平台提供丰富的健康文章、食谱、视频和播客,就维生素、矿物质、补充剂、草药和自然疗法在促进健康生活方式方面的作用提供有价值的见解。†

iHerb 健康中心提供 14 种语言版本,通过全面易用的资源,帮助全球社区就健康产品做出明智的决策。该平台提供多样化的内容,包括 1,200 多篇由专家撰写的文章,这些专家包括医生、自然疗法医生、内科医生、注册营养师和其他医疗保健行业领导者。

iHerb 全球营销高级副总裁 Neil Folgate 表示:“由于网上充斥着大量错误信息,找到可靠的健康相关内容来源比以往任何时候都更加重要。iHerb 健康中心旨在通过整理客观、基于研究的内容来帮助解决这个问题,这些内容涵盖与饮食和营养、长寿、能量、新陈代谢和整体健康相关的各种主题。我们很自豪能够帮助消费者自信地做出明智的健康选择,并将继续本着促进全球健康的宗旨而努力。”

专家驱动的内容确保个人在做健康相关决策时能够随时获取可靠信息,助力他们在健康之旅中迈出下一步。这一点在当前尤为重要,因为根据 NIH* 的数据,近 60% 的成年人难以在网上区分可靠的健康信息来源。秉承数十年来让所有人都能享受健康的使命,iHerb 健康中心完全免费,访客无需创建在线个人资料即可访问。

无论消费者是想了解特定维生素的潜在益处、必需矿物质的重要性,还是最适合自身需求的补充剂,iHerb 健康中心都可作为所有健康相关问题的权威参考。

iHerb 健康中心将取代广受欢迎的 iHerb 博客,该博客在 2024 年吸引了近 2,000 万访客。新的健康中心对 iHerb 丰富的博客内容进行了整理,使消费者能够轻松浏览现已按健康、健身、营养、美容美妆分类的庞大内容库。iHerb 健康中心提供有关睡眠管理、肠道健康、更年期、骨骼健康、脱发等方面的建议。其中一些文章还介绍了提升睾酮水平的自然方法、如何支持健康衰老以及蜗牛粘蛋白对日常护肤的益处。

任何想要掌控自身健康的人士均可加入日益壮大的健康爱好者社区,利用 iHerb 健康中心来指导和改善个人健康之旅。

以下富有洞察力的文章提供了实用指南,助你在新的一年开启健康新篇章:《如何开始健康的生活方式》和《如何通过 8 个简单步骤为身体清体》。

†本健康中心不提供诊断、治疗或医疗建议。

* https://newsinhealth.nih.gov/2020/08/finding-reliable-health-information-online

