iHerb เปิดตัว Digital Wellness Hub เพื่อส่งเสริมเป้าหมายด้านสุขภาพส่วนบุคคล

เออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย, Jan. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้ iHerb ผู้ค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำระดับโลกด้านวิตามิน แร่ธาตุ อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอื่น ๆ ได้ประกาศเปิดตัว iHerb Wellness Hub ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางออนไลน์มัลติมีเดียสำหรับความเป็นอยู่ที่ดี ความแข็งแรงของร่างกาย โภชนาการ ความงาม และอื่น ๆ อีกมากมาย แพลตฟอร์มระดับโลกที่สร้างสรรค์นี้มีบทความด้านสุขภาพ สูตรอาหาร วิดีโอ และพอดแคสต์มากมาย ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับบทบาทของวิตามิน แร่ธาตุ อาหารเสริม สมุนไพร และวิธีการรักษาตามธรรมชาติในการส่งเสริมการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี †

iHerb Wellness Hub มีให้บริการใน 14 ภาษา ซึ่งช่วยให้ชุมชนทั่วโลกสามารถตัดสินใจอย่างรอบรู้จากข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีผ่านแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้ แพลตฟอร์มนี้มอบเนื้อหาที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงบทความที่มีมากกว่า 1,200 บทความที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงหมอ แพทย์ธรรมชาติบำบัด แพทย์ นักโภชนาการที่ขึ้นทะเบียน และผู้นำในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพอื่น ๆ

“เนื่องจากมีข้อมูลผิด ๆ มากมายบนอินเทอร์เน็ต การค้นหาแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้สำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจึงมีความสำคัญมากขึ้นกว่าที่เคย” Neil Folgate รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดระดับโลกของ iHerb กล่าว “iHerb Wellness Hub ออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยรวบรวมเนื้อหาที่เป็นกลางและอิงจากการวิจัยที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ การมีอายุยืน พลังงาน การเผาผลาญ และสุขภาพโดยรวม เราภูมิใจที่ได้ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบรู้จากข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองอย่างมั่นใจ และเราจะดำเนินความพยายามเหล่านี้ต่อไปโดยยึดจากจิตวิญญาณที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในระดับโลก”

เนื้อหาที่ขับเคลื่อนโดยผู้เชี่ยวชาญช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างไม่จำกัดเมื่อต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง จึงช่วยให้พวกเขาสามารถก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสุขภาพของตนเองได้ เนื้อหาดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมากในช่วงเวลาที่ NIH* ระบุว่าผู้ใหญ่เกือบ 60 เปอร์เซ็นต์มีปัญหาในการแยกแยะแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพออนไลน์ที่เชื่อถือได้ iHerb Wellness Hub ยึดมั่นในพันธกิจอันยาวนานหลายทศวรรษในการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้ฟรีโดยไม่จำเป็นต้องสร้างโปรไฟล์ออนไลน์เพื่อเข้าถึง

ไม่ว่าผู้บริโภคจะต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ที่เป็นไปได้ของวิตามินแบบเจาะจง ความสำคัญของแร่ธาตุที่จำเป็น หรืออาหารเสริมที่มีประสิทธิผลสูงสุดสำหรับความต้องการของตน iHerb Wellness Hub ก็จะช่วยทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งหมดของผู้บริโภค

iHerb Wellness Hub จะเข้ามาแทนที่ iHerb Blog อันยอดนิยม ซึ่งดึงดูดผู้เยี่ยมชมได้เกือบ 20 ล้านคนในปี 2024 Wellness Hub ใหม่นี้มีการจัดระเบียบเนื้อหาบล็อกอันกว้างขวางของ iHerb จึงช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสำรวจและค้นหาข้อมูลในห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันแบ่งประเภทตามความเป็นอยู่ที่ดี ความแข็งแรงของร่างกาย โภชนาการ และความงามได้อย่างง่ายดาย iHerb Wellness Hub มอบเคล็ดลับเกี่ยวกับการจัดการการนอนหลับ สุขภาพของลำไส้ วัยทอง สุขภาพของกระดูก ผมร่วง และอื่น ๆ อีกมากมาย บทความบางส่วนยังรวมถึงวิธีธรรมชาติในการเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน วิธีสนับสนุนการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ และประโยชน์ของเมือกหอยทากสำหรับการดูแลผิวในแต่ละวัน

บุคคลใดก็ตามที่พร้อมที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองสามารถเข้าร่วมชุมชนที่กำลังเติบโตของผู้ที่คลั่งไคล้ในความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งใช้ iHerb Wellness Hub เพื่อแนะนำและปรับปรุงกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสุขภาพส่วนบุคคลของตน

บทความเชิงลึกต่อไปนี้ ได้แก่: “วิธีเริ่มต้นการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี (How to Start a Healthy Lifestyle)” และ “วิธีล้างพิษร่างกายใน 8 ขั้นตอนง่าย ๆ (How to Detox your body in 8 Simple Steps)” เสนอแนวทางการปฏิบัติเพื่อเริ่มต้นอย่างสดใสในปีใหม่นี้

†Wellness Hub ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้การวินิจฉัย การรักษา หรือคำแนะนำทางการแพทย์ใด ๆ ทั้งสิ้น

* https://newsinhealth.nih.gov/2020/08/finding-reliable-health-information-online

เกี่ยวกับ iHerb:

iHerb เป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำของโลกที่ทุ่มเทให้กับการเสนอผลิตภัณฑ์วิตามิน แร่ธาตุ อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอื่น ๆ ที่หลากหลายและไม่มีใครเทียบได้ รวมถึงโภชนาการสำหรับนักกีฬา ความงาม การอาบน้ำและการดูแลส่วนบุคคล ของอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยงจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 1,800 แบรนด์ iHerb ให้บริการลูกค้าทั่วโลกมากกว่า 12 ล้านคนใน 180 ประเทศและ 22 ภาษาด้วยการสนับสนุกจากพนักงานทั่วโลกมากกว่า 3,000 คน เครือข่ายโลจิสติกส์ระดับโลกอันล้ำสมัยของ iHerb นั้นได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้าที่มีการรักษาและควบคุมสภาพอากาศเจ็ดแห่งในสหรัฐอเมริกาและเอเชีย จึงช่วยมอบประสบการณ์การชอปปิงที่ราบรื่นและเชื่อถือได้ให้กับลูกค้า iHerb ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีพันธกิจในการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ corporate.iherb.com

ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ของ iHerb:

press@iherb.com

รูปภาพประกอบของการแถลงนี้สามารถรับชมได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f0d1fca-e9f3-4169-9306-072eef590ef7

