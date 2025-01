iHerb Meluncurkan Pusat Kesehatan Digital untuk Mendukung Tujuan Kesehatan Pribadi

Sumber daya online gratis ini menyediakan lebih dari 1.200 artikel informatif, resep, video, dan podcast dari berbagai pakar kebugaran, yang telah diterjemahkan ke dalam 14 bahasa

IRVINE, Calif., Jan. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, salah satu peritel online terkemuka dunia untuk vitamin, mineral, suplemen, serta produk kesehatan dan kebugaran lainnya, hari ini mengumumkan peluncuran iHerb Pusat Kesehatan, sebuah platform multimedia online untuk kesehatan, kebugaran, nutrisi, kecantikan, dan banyak lagi. Platform global yang inovatif ini menawarkan beragam artikel kesehatan, resep, video, dan podcast, berisi wawasan berharga tentang peran vitamin, mineral, suplemen, herbal, serta pengobatan alami dalam mendukung gaya hidup sehat.†

Tersedia dalam 14 bahasa, iHerb Pusat Kesehatan memberdayakan komunitas globalnya untuk membuat keputusan yang tepat tentang produk kesehatan dan kebugaran melalui sumber daya yang komprehensif dan mudah diakses. Platform ini menyajikan beragam konten, termasuk lebih dari 1.200 artikel yang ditulis oleh para ahli, seperti dokter, dokter naturopati, ahli gizi terdaftar, dan pakar terkemuka lainnya di industri kesehatan.

“Dengan banyaknya informasi yang keliru di internet, menemukan sumber terpercaya untuk konten terkait kesehatan menjadi lebih penting dari sebelumnya,” ujar Neil Folgate, SVP Global Marketing di iHerb. "iHerb Pusat Kesehatan dirancang untuk membantu mengatasi masalah ini dengan menyediakan konten yang objektif dan berbasis penelitian, yang mencakup berbagai topik seperti diet dan nutrisi, umur panjang, energi, metabolisme, serta kesehatan secara keseluruhan. Kami bangga dapat membantu konsumen membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan mereka dengan percaya diri dan akan terus melanjutkan upaya ini dengan semangat memajukan kesehatan secara global.”

Konten yang bersumber dari para ahli memastikan individu selalu bisa memperoleh informasi yang andal saat membuat keputusan tentang kesejahteraan mereka, sehingga mereka lebih terampil melangkah ke tahap berikutnya dalam perjalanan kesehatan mereka. Menurut NIH*, hal ini memberikan pengaruh besar, terutama ketika hampir 60 persen orang dewasa kesulitan mengenali sumber informasi kesehatan yang dapat dipercaya di internet. Konsisten dengan misinya selama beberapa dekade untuk membuat kesehatan dan kebugaran milik semua orang, iHerb Pusat Kesehatan sepenuhnya gratis dan tidak mengharuskan pengunjung membuat profil online untuk mengaksesnya.

Saat konsumen ingin mempelajari manfaat potensial dari vitamin tertentu, pentingnya mineral esensial, atau suplemen paling efektif untuk kebutuhan mereka, iHerb Pusat Kesehatan hadir sebagai sumber terpercaya untuk semua pertanyaan terkait kesehatan mereka.

iHerb Pusat Kesehatan akan menggantikan Blog iHerb yang populer, yang menarik hampir 20 juta pengunjung pada tahun 2024. Pusat Kesehatan yang baru mengelola konten blog iHerb yang luas, sehingga konsumen dapat dengan mudah menavigasi perpustakaan besar yang kini dikategorikan menjadi Kesehatan, Kebugaran, Nutrisi, dan Kecantikan. iHerb Pusat Kesehatan menawarkan tips tentang mengelola tidur, kesehatan pencernaan, menopause, kesehatan tulang, kerontokan rambut, dan masih banyak lagi. Beberapa artikel juga membahas cara alami untuk meningkatkan testosteron, cara mendukung penuaan yang sehat, dan manfaat musin siput untuk perawatan kulit sehari-hari.

Siapa pun yang ingin mengendalikan kesehatannya dapat bergabung dengan komunitas penggemar kesehatan yang terus berkembang, dengan memanfaatkan iHerb Pusat Kesehatan untuk membimbing dan meningkatkan perjalanan kesehatan pribadi.

Artikel-artikel berikut yang penuh wawasan: “Cara Memulai Gaya Hidup Sehat” dan “Cara Detoksifikasi Tubuh Anda dalam 8 Langkah Sederhana” menawarkan panduan praktis untuk memulai tahun baru dengan langkah yang menyegarkan.

†Pusat Kesehatan ini tidak bertujuan untuk memberikan diagnosis, pengobatan, atau nasihat medis.

* https://newsinhealth.nih.gov/2020/08/finding-reliable-health-information-online

