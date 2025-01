iHerb משיקה לראשונה מרכז בריאות דיגיטלי כדי להעצים את יעדי הבריאות האישיים

משאב מקוון חינם מציע מעל 1,200 מאמרים אינפורמטיביים, מתכונים, קטעי וידאו ופודקאסטים ממומחי בריאות רבים ומתורגמים ל -14 שפות

iHerb , אחת הקמעונאיות המקוונות המובילות בעולם של ויטמינים, מינרלים, תוספי תזונה ומוצרי בריאות ואיכות חיים אחרים, הודיעה היום על השקת מרכז הבריאות של iHerb ( iHerb Wellness Hub ) יעד מולטימדיה מקוון לבריאות, כושר, תזונה, יופי ועוד. פלטפורמה גלובלית חדשנית זו כוללת מגוון רחב של מאמרי בריאות, מתכונים, סרטונים ופודקאסטים, המספקים תובנות חשובות על התפקיד של ויטמינים, מינרלים ותוספים, צמחי מרפא ותרופות טבעיות בקידום אורח חיים בריא.†

מרכז הבריאות של iHerb, הזמין ב-14 שפות, מאפשר לקהילה הגלובלית שלו לקבל החלטות מושכלות לגבי מוצרי בריאות ואיכות חיים באמצעות משאבים מקיפים ונגישים. הפלטפורמה מציעה מגוון רחב של תכנים, כולל מעל 1,200 מאמרים שנכתבו על ידי מומחים, כולל רופאים, רופאים נטורופתים, רופאים, דיאטנים רשומים ומובילים אחרים בתעשיית הבריאות.

"לאור שפע המידע השגוי הזמין באינטרנט, מציאת מקורות אמינים לתוכן הקשור לבריאות מעולם לא הייתה חשובה יותר", אמר ניל פולגייט (Neil Folgate), סמנכ"ל שיווק גלובלי ב-iHerb. "מרכז הבריאות של iHerb נועד לעזור לטפל בבעיה זו על ידי איסוף תוכן אובייקטיבי מבוסס מחקר המכסה מגוון נושאים הקשורים לתזונה ותזונה, אריכות ימים, אנרגיה, חילוף חומרים ובריאות כללית. אנו גאים לעזור לצרכנים לקבל בביטחון החלטות מושכלות לגבי בריאותם ונמשיך במאמצים אלה ברוח קידום הבריאות ברחבי העולם".

התוכן מונחה המומחים מבטיח שלאנשים תהיה גישה בלתי מוגבלת למידע אמין בעת קבלת החלטות לגבי רווחתם, מה שמעצים אותם לעשות את הצעד הבא במסע הבריאות שלהם. זה משפיע במיוחד בתקופה שבה, על פי NIH*, כמעט 60% מהמבוגרים מתקשים להבחין בין מקורות אמינים של מידע בריאותי באינטרנט. נאמן למשימתו בת עשרות השנים להפוך את הבריאות ואיכות החיים לנגישה לכולם, מרכז הבריאות של iHerb הוא חינמי לחלוטין ואינו דורש מהמבקרים ליצור פרופיל מקוון כדי לקבל גישה.

בין אם הצרכנים רוצים ללמוד על היתרונות הפוטנציאליים של ויטמינים ספציפיים, על חשיבותם של מינרלים חיוניים או על התוספים היעילים ביותר לצרכיהם, מרכז הבריאות של iHerb משמש כמשאב מהימן לכל שאלותיהם הקשורות לבריאות.

מרכז הבריאות של iHerb יחליף את הבלוג הפופולרי של iHerb, שמשך כמעט 20 מיליון מבקרים בשנת 2024. מרכז הבריאות החדש מארגן את תוכן הבלוג הנרחב של iHerb, ומאפשר לצרכנים לנווט בקלות בספרייה העצומה שמסווגת כעת לפי בריאות, כושר, תזונה ויופי. מרכז הבריאות של iHerb מציע טיפים לניהול שינה, בריאות המעיים, גיל המעבר, בריאות העצמות, נשירת שיער ועוד הרבה יותר. חלק מהמאמרים כוללים גם דרכים טבעיות להגביר את רמת הטסטוסטרון, כיצד לתמוך בהזדקנות בריאה ואת היתרונות של מוצין מחלזונות לטיפוח עור יומיומי.

כל מי שמוכן לקחת אחריות על בריאותו יכול להצטרף לקהילה ההולכת וגדלה של חובבי בריאות המשתמשים במרכז הבריאות של iHerb כדי להדריך ולשפר את מסע הבריאות האישי שלהם.

המאמרים המעניינים הבאים: "איך להתחיל אורח חיים בריא" ו "איך לנקות את הגוף מרעלים ב-8 צעדים פשוטים" מציעים הדרכה מעשית להתחלה חדשה לשנה החדשה.

מרכז הבריאות אינו מתכוון לספק אבחון, טיפול או ייעוץ רפואי.†

https://newsinhealth.nih.gov/2020/08/finding-reliable-health-information-online *

אודות iHerb:

iHerb היא אחת הקמעונאיות המקוונות המובילות בעולם, המחויבת להציע מבחר מנצח של ויטמינים, מינרלים, תוספי תזונה ומוצרי בריאות ואיכות חיים אחרים, כולל תזונת ספורט, יופי, אמבטיה וטיפוח אישי, מכולת, טיפול בתינוקות ובחיות מחמד של יותר מ-1,800 מותגים בעלי מוניטין. iHerb נתמכת על ידי כוח עבודה גלובלי של 3,000 חברי צוות, ומשרתת יותר מ-12 מיליון לקוחות גלובליים ב-180 מדינות וב-22 שפות. הרשת הלוגיסטית הגלובלית המתוחכמת של iHerb מעוגנת על ידי שבעה מרכזי אספקה מבוקרי אקלים הממוקמים בארה"ב ובאסיה, ומספקים ללקוחות חוויית קנייה חלקה ואמינה. iHerb נוסדה בשנת 1996 ובסיסה באירווין, קליפורניה, ושמה לה למטרה להנגיש את הבריאות ואיכות החיים לכולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר corporate.iherb.com.

קשרי המדיה של iHerb:

press@iherb.com

