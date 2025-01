PHILIPPINES, January 3 - Press Release

January 3, 2025 Cayetano rings in 2025 with call for vision, purpose As the nation welcomes the new year, Senator Alan Peter Cayetano shared his message of hope and urged Filipinos to begin 2025 with a clear vision, purpose, and a strong sense of direction. In his Facebook live broadcast on January 1, 2025, Cayetano reminded the public that while New Year's resolutions are common, they should be backed by reflection and thoughtful planning. "Napakaimportante na even before we make our New Year's resolutions, we think about plans, vision, and purpose," he said. He also highlighted the importance of envisioning one's future, saying that a vision serves as the foundation for achieving goals. "Kailangan na may vision tayo. Wala pong nagsasabi na may plano siya na walang vision. 'Pag sinabi ng bata na gusto niya maging doctor, ibig sabihin nakikita niya ang sarili niya sa role na iyon," he said. "Kapag ang purpose ay klaro, napakaimportante na we should write down the vision then run with it. Ibig sabihin, i-pursue natin ang vision na 'yan," he added. Cayetano also encouraged Filipinos to reflect on their personal goals and the country's future, urging them to think about where they see themselves and the nation in the coming months and years. "It's very important to demonstrate kung nasaan ako by June 30 ng taon na ito, nasaan ako 10 years from now. Ano ang mga nagawa ko para makamit ang mga vision ko?" he said. As many are still recovering from the challenges of 2024, the senator also took time to remind Filipinos to trust in Divine guidance. "May plano ang Panginoon para sa atin -- plano na pagpalain tayo at hindi saktan, at plano na bigyan tayo ng pag-asa at kinabukasan," he said. Cayetano, nanawagan ng malinaw na layunin at direksyon ngayong 2025 Sa pagsalubong ng bagong taon, nagbigay si Senador Alan Peter Cayetano ng mensahe ng pag-asa at hinikayat ang mga Pilipino na harapin ang taong 2025 nang may malinaw na layunin at matibay na direksyon. Sa kanyang Facebook live broadcast nitong January 1, 2025, pinaalala ni Cayetano na bagaman karaniwan ang mga New Year's resolutions, mahalaga na ito ay suportado ng masusing pagninilay at pagpaplano. "Napakaimportante na even before we make our New Year's resolutions, we think about plans, vision, and purpose," wika niya. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng vision para sa hinaharap, na aniya'y nagsisilbing pundasyon sa pagtamo ng mga layunin. "Kailangan na may vision tayo. Wala pong nagsasabi na may plano siya na walang vision. 'Pag sinabi ng bata na gusto niya maging doctor, ibig sabihin nakikita niya ang sarili niya sa role na iyon," wika niya. "Kapag ang purpose ay klaro, napakaimportante na we should write down the vision then run with it. Ibig sabihin, i-pursue natin ang vision na 'yan," dagdag niya. Hinimok din ng senador ang mga Pilipino na pagnilayan kung saan nila nakikita ang kanilang mga sarili at ang bansa sa mga susunod na buwan at taon. "It's very important to demonstrate kung nasaan ako by June 30 ng taon na ito, nasaan ako 10 years from now. Ano ang mga nagawa ko para makamit ang mga vision ko?" wika niya. Habang marami pa rin ang bumabangon mula sa mga naging hamon ng nagdaang taon, hinikayat ni Cayetano ang bawat Pilipino na patuloy na magtiwala sa Panginoon. "May plano ang Panginoon para sa atin -- plano na pagpalain tayo at hindi saktan, at plano na bigyan tayo ng pag-asa at kinabukasan," wika niya.

