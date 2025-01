Verizon anuncia el primer Super Bowl FanFest y lleva la experiencia del Super Bowl LIX a 30 ciudades de la NFL en todo el país

Los clientes de Verizon pueden traer a sus familias y amigos a vivir una experiencia única, con actividades que incluyen acceder al campo de juego, ver el partido en vivo, conocer a las leyendas locales de la NFL y mucho más

NUEVA YORK, N.Y., Jan. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Con un evento único, Verizon transforma los estadios y las sedes de las 30 ciudades de la NFL en un FanFest nacional como ningún otro. Los fanáticos disfrutarán de celebraciones gratuitas el domingo del Super Bowl LIX donde habrá comida y bebidas de pequeños negocios locales; conocerán a sus héroes locales del fútbol americano; habrá música local en vivo, juegos interactivos y experiencias únicas para los fanáticos del fútbol americano. En algunas ciudades, se podrá ver el Super Bowl LIX en vivo desde el campo. Los clientes de Verizon pueden traer a un número seleccionado de invitados al FanFest para compartir la experiencia con familiares y amigos.

Detalles del Verizon Super Bowl FanFest:

Estadios y ubicaciones icónicas: Tómate una selfie desde la línea 50, festeja en la zona de anotación, recorre los vestuarios, explora el campo y ve el partido en vivo, incluso con transmisión en español en algunas ciudades. Los fanáticos de algunas ciudades tendrán acceso único al estadio y al campo incluyendo MetLife, SoFi, Nissan Stadium y Empower Field en el Mile High Stadium, entre otros.

Tómate una selfie desde la línea 50, festeja en la zona de anotación, recorre los vestuarios, explora el campo y ve el partido en vivo, incluso con transmisión en español en algunas ciudades. Los fanáticos de algunas ciudades tendrán acceso único al estadio y al campo incluyendo MetLife, SoFi, Nissan Stadium y Empower Field en el Mile High Stadium, entre otros. Salones de la fama locales y eventos con los jugadores: Los fanáticos tendrán acceso a eventos con las leyendas y jugadores de la NFL en sus propias ciudades. Podrán compartir de cerca con jugadores como Tiki Barber, Emmanuel Sanders, Patrick Willis, Derrick Brooks, Jason Witten, Marshall Faulk, Jamaal Charles, Jason Taylor y muchos más.

Los fanáticos tendrán acceso a eventos con las leyendas y jugadores de la NFL en sus propias ciudades. Podrán compartir de cerca con jugadores como Tiki Barber, Emmanuel Sanders, Patrick Willis, Derrick Brooks, Jason Witten, Marshall Faulk, Jamaal Charles, Jason Taylor y muchos más. Entretenimiento local: La experiencia estará llena de entretenimiento. Contaremos con la presencia de los equipos de cheerleaders, artistas locales y bandas en vivo, como Rams Mariachi y el equipo de presentación de Texans Gameday. También habrá música de DJ locales como DJ Infared, DJ Jay Ejercito, DJ Split Second Sound, entre otros. El objetivo es que los fanáticos se entretengan y desborden energía todo el día.

La experiencia estará llena de entretenimiento. Contaremos con la presencia de los equipos de cheerleaders, artistas locales y bandas en vivo, como Rams Mariachi y el equipo de presentación de Texans Gameday. También habrá música de DJ locales como DJ Infared, DJ Jay Ejercito, DJ Split Second Sound, entre otros. El objetivo es que los fanáticos se entretengan y desborden energía todo el día. Diversión en familia: Habrá actividades interactivas diseñadas para fanáticos de todas las edades en todo el predio. Desde juegos previos al partido hasta acceso a los vestuarios y oportunidades de tomarse fotos, los entusiastas de este deporte podrán vivir una noche llena de diversión y tecnología.

Habrá actividades interactivas diseñadas para fanáticos de todas las edades en todo el predio. Desde juegos previos al partido hasta acceso a los vestuarios y oportunidades de tomarse fotos, los entusiastas de este deporte podrán vivir una noche llena de diversión y tecnología. Sabores locales: Cada evento tendrá juegos previos al partido y comida preparada por chefs locales, como Chef Stacey Weber, cuya reputación en la comunidad de Arizona incluye la supervisión de operaciones culinarias para los Cardinals, y Chef Rocco Whalen, jefe de cocina en Farenheit, uno de los lugares prestigiosos de Cleveland.

Cada evento tendrá juegos previos al partido y comida preparada por chefs locales, como Chef Stacey Weber, cuya reputación en la comunidad de Arizona incluye la supervisión de operaciones culinarias para los Cardinals, y Chef Rocco Whalen, jefe de cocina en Farenheit, uno de los lugares prestigiosos de Cleveland. Productos exclusivos: Los fanáticos tendrán acceso a mercancía exclusiva de su equipo en ciertas ciudades.

Los clientes de Verizon pueden obtener más información sobre el Super Bowl FanFest , una lista completa de los eventos y ubicaciones, y acceso a boletos gratuitos por orden de llegada si visitan VerizonFanFest.com .

“El Super Bowl LIX es el evento deportivo más esperado del año, pero pocos logran vivir la experiencia en persona; queremos llevar todo ese entusiasmo y energía colectiva a los fanáticos de todo el país mediante un acceso único que nunca olvidarán”, comentó Leslie Berland, vicepresidenta ejecutiva y directora de mercadeo de Verizon. “Verizon es la única marca que puede lograr algo así. Estamos aprovechando el poder de nuestros patrocinios, además de las asociaciones nacionales y locales en todo el país, para que los clientes sean el centro de este evento increíble”.

A lo largo de toda la temporada de la NFL, Verizon le trajo experiencias incomparables a los fanáticos, que incluyen más de 5,000 boletos a los partidos de la NFL y oportunidades únicas, como un viaje a Londres con todo incluido, hacer paracaidismo con los Broncos y volar en helicóptero privado al estadio. Como la red 5G oficial de la NFL, Verizon organizará eventos adicionales en Nueva Orleans para el Super Bowl LIX que se anunciarán pronto.

