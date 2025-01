„Das Zeitalter der menschlichen Weisheit: die 3. Jinan International Biennale“ findet in Shandong, China, statt

JINAN, China, Jan. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- „Das Zeitalter der menschlichen Weisheit: die 3. Jinan International Biennale“ wurde am 16. Dezember 2024 offiziell eröffnet. Die Ausstellung findet bis April 2025 gleichzeitig im Shandong Art Museum und im Jinan Art Museum in Jinan, Provinz Shandong, China, statt.

Die diesjährige Biennale steht unter dem Motto „Das Zeitalter der menschlichen Weisheit“ und beleuchtet die tiefgreifenden Auswirkungen neuer Technologien auf zeitgenössische Kunstformen, aber auch auf die Gesellschaft und das Alltagsleben.

Insgesamt werden 291 Werke oder Werkgruppen gezeigt, die eine Vielzahl unterschiedlicher Länder und Regionen repräsentieren. Die Ausstellung zeigt Werke von 215 Künstlern aus 21 Ländern und Regionen, darunter China, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich und Italien.

Zu den 13 Themenbereichen der Ausstellung gehören u. a. „Tinte als Methode“, „Kunst als Performance“ und „Menschliche Experimente zur Veränderung der Wahrnehmung“. Die Bandbreite der Kunstformen umfasst Malerei, Bildhauerei, digitale Bilder, Land Art, Performance Art und neue Medienkunst.

Die 2020 ins Leben gerufene Jinan International Biennale hat bereits zweimal stattgefunden und präsentierte bisher fast 800 Werke von 350 Künstlern aus über 40 Ländern, die insgesamt 1,3 Millionen Besucher anlockten. Mit dem Leitmotiv „Chinesischer Charakter, internationale Vision“ und im Rahmen der kulturellen Vielfalt dient die Biennale als Plattform für die Präsentation und Diskussion zeitgenössischer Kunstthemen mit Bezug zu China und der Welt zur Förderung eines intensiven Austauschs in internationaler Kultur und Kunst.

Quelle: Shandong Art Museum

