معرض أورجاتيك ورك سبيس ينطلق في المملكة العربية السعودية عام 2025

RIYADH, RIYADH, SAUDI ARABIA, January 3, 2025 / EINPresswire.com / -- : أعلنت شركتا دي إم جي إيفنتس وكولنميسي عن إطلاق معرض أورجاتيك ورك سبيس السعودية لأول مرة في الرياض. وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين بالاستفادة من خبرتهما الواسعة ومكانة علامتي أورجاتيك وورك سبيس لتلبية الطلب المتزايد على حلول أماكن العمل الحديثة في المملكة.وتمّ الإعلان عن هذا التعاون خلال القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات لعام 2024 في الرياض، وهو حدث رائد عالمياً في قطاع قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض ( www.internationalmicesummit.com ).ويُقام المعرض في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بين 16 و18 سبتمبر 2025، بعد معرض إندكس السعودية مباشرة، ويلي معرض الرياضة إف إس بي الرياض والمعرض الدولي للمعدات والأدوات في السعودية، اللذين من المقرر إطلاقهما أيضاً من قبل شركتا كولنميسي ودي إم جي إيفنتس في عام 2025.ويشهد قطاع الأثاث المكتبي وتصميم أماكن العمل في المملكة نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالتقدم السريع في إنجاز المشاريع الضخمة في مجالات الرياضة والسياحة والإسكان، مما يوفر فرصاً واعدة لهذا القطاع الحيوي. وساهمت المشاريع الكبرى مثل مشروعي نيوم والمربع الجديد في تحفيز نمو قطاعي البناء والعقارات بشكل كبير. وتبلغ قيمة المشاريع قيد الإنشاء حالياً في قطاع العقارات المكتبية بالمملكة 4.9 مليار دولار أمريكي، مع وجود خطط لمشاريع إضافية بقيمة 4.3 مليار دولار أمريكي. وتشير هذه المشاريع الطموحة إلى نمو مستقر في سوق الأثاث والمعدات المكتبية. كما تشمل الخطط تنفيذ مشاريع تجارية وسكنية بقيمة 88 مليار دولار أمريكي؛ ومشاريع سياحية وفندقية بقيمة 55 مليار دولار أمريكي.ويشكل المعرض التجاري الجديد في المملكة امتداداً لمعرض أورجاتيك الشهير، الفعالية العالمية التي تنظمها شركة كولنميسي كل عامين في مدينة كولن الألمانية، حيث يستقطب صناع القرار الرئيسيين والمشترين في قطاع الأثاث المكتبي. كما يستفيد المعرض من النجاح الباهر الذي حققه معرض ورك سبيس في دبي، والذي طورته شركة دي إم جي إيفنتس ليشكل منصة مستقلة مزدهرة بعد أن كان جزءاً من معرض إندكس للأثاث والديكور.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جيرالد بوزي، الرئيس التنفيذي لشركة كولنميسي: "يعبّر إطلاق معرض أورجاتيك ورك سبيس لأول مرة في المملكة العربية السعودية عن طموحاتنا نحو التوسع عالمياً. ونستثمر خبرتنا الواسعة والنجاح الذي حققناه في معرض أورجاتيك بمدينة كولن لإنشاء منصة جديدة في السوق السعودي سريع النمو. كما نسعى بالتعاون مع دي إم جي إيفنتس، إلى فتح آفاق جديدة لعملائنا في هذا السوق الواعد. وتأتي هذه الخطوة في مرحلة مثالية تشهد تغييرات جوهرية في البنية التحتية للقطاع المكتبي في المملكة".ومن جانبه، قال مات دينتون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس: "يسلط إطلاق المعرض في المملكة الضوء على متانة شراكتنا الاستراتيجية مع شركة كولنميسي، ويأتي بعد الإعلان مؤخراً عن إطلاق معرض الرياضة إف إس بي الرياض والمعرض الدولي للمعدات والأدوات في السعودية. ومن خلال الشراكة الاستراتيجية بين معرض أورجاتيك، الذي تنظمه شركة كولنميسي، ومعرض ورك سبيس الرائد في مجال التصميمات الداخلية التجارية، والذي تنظمه شركة دي إم جي إيفنتس، نجمع الخبرات العالمية للشركتين مع الخبرات المحلية لتقديم قيمة متميزة تلبي احتياجات عملائنا. ونهدف بتعاوننا إلى مواكبة الطلب الهائل في المملكة العربية السعودية من خلال توفير فرص تربط بين الطموحات العالمية والاحتياجات المحلية".ويستهدف معرض أورجاتيك ورك سبيس في المملكة بشكل خاص شركات التصنيع والموردين والموزعين، مما يوفر لهم منصة مثالية لعقد الشراكات التجارية والتواصل مع شبكة واسعة من العملاء المحتملين من مختلف أنحاء المنطقة في سوق سعودي حيوي.تتوفر صور لمركز المعارض في المملكة عبر الرابط:

