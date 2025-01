Velan Inc. : Avis

MONTRÉAL, 02 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX: VLN) annonce aujourd’hui que le mardi 14 janvier 2025, elle communiquera ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 30 novembre 2024.

La société tiendra une conférence téléphonique le mercredi 15 janvier 2025, à 08H00 (HNE) pour discuter de ses résultats financiers. Pour participer instantanément à la conférence téléphonique par téléphone, veuillez utiliser le lien suivant pour vous inscrire facilement près de l'heure de début de l'appel. Après l'inscription, le système vous appellera instantanément et vous connectera automatiquement à la conférence téléphonique : https://emportal.ink/3B0rDEL.

Vous pouvez également vous connecter à la conférence téléphonique en composant le 1-888-510-2154 et vous serez connecté à l'appel par un opérateur.

Vous pouvez également diffuser l'appel par webdiffusion en suivant ce lien : https://app.webinar.net/eJzNR7EjEb9. La rediffusion de la web émission sera disponible à la même URL dans les 2 heures suivant la fin de l'appel.

Une rediffusion de l'appel sera disponible dans les 2 heures suivant la fin de l'appel jusqu'au 22 janvier 2025 en composant le 1-289-819-1450 ou le 1-888-660-6345 et en entrant le code de rediffusion 76543.

Le matériel qui sera mentionné pendant la conférence téléphonique sera disponible peu de temps avant l'événement sur le site Web de la société sous la section Relations avec les investisseurs https://www.velan.com/en/company/investor_relations ).

