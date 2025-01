Colombia se Prepara para la Llegada de Miles de Nómadas Digitales Estadounidenses

Búsquedas en Google de "Digital nomad visa Colombia" a nivel mundial

Un análisis de las búsquedas de Google sobre la Visa de nómada digital de Colombia, demuestra que el 20% de los interesados ya están en Colombia como turistas.

Llegan con la intención de explorar el país, pero luego se dan cuenta de que quieren quedarse por más tiempo” — Camila Ocampo, Abogada experta en Inmigración a Colombia

BOGOTA, BOGOTA, COLOMBIA, January 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Colombia no solo atrae turistas, a algunos los convierte en nómadas digitales. Un nuevo análisis de datos de búsqueda de Google revela que el término "digital nomad visa Colombia" ha alcanzado un promedio de 2,460 búsquedas mensuales durante 2024. El 31% de estas búsquedas se originan en los Estados Unidos, mientras que un sorprendente 22% proviene de Colombia, lo que revela un fenómeno interesante: muchos nómadas digitales ya se encuentran en Colombia como turistas y, al enamorarse del país, deciden quedarse."Observamos que un gran número de interesados ya se encuentran en Colombia cuando nos contactan", afirma Camila Ocampo, abogada experta en inmigración y propietaria de la firma Colombian Passport . "Llegan con la intención de explorar el país, pero luego se dan cuenta de que quieren quedarse por más tiempo”.A juzgar por las cifras, la mayoría de los turistas que buscan convertirse en Nómadas Digitales en Colombia, están en Antioquia (40%), Bogotá (26%) y Valle del Cauca (8%).En cuanto a Estados Unidos, casi la mitad de las búsquedas provienen de Florida (15%), California (11%), Texas (10%) y Nueva York (9%)."Colombia se está consolidando rápidamente como un hub para nómadas digitales", añade Ocampo. "Nos escriben desde Francia, Australia, Rusia, Qatar, México, Chile; la mayoría son hombres entre los 25 y los 40 años y muchos de ellos, emprendedores”.Sin embargo, si los colombianos consideran que es estratégico para la economía del país atraer a los Nómadas Digitales, aún hay mucho por hacer. De acuerdo con el estudio de MBO Partners del 2024 sobre Nómadas Digitales en EEUU, hay 18 millones de Nómadas Digitales estadounidenses.Cruzando la información de ambos estudios podemos calcular que a Colombia sólo llegarán 9 mil nómadas digitales estadounidenses en el 2025, es decir 0,05% de la comunidad nómada digital de ese país.Sobre la Visa de Nómadas Digitales colombianaLa Visa de Nómada Digital de Colombia, lanzada en el 2022, permite a los extranjeros vivir y trabajar remotamente en el país por hasta dos años. Los requisitos incluyen prueba de ingresos estables, seguro médico y certificado laboral donde se explica la posibilidad del trabajo remoto.Puntos Clave:- Muchos nómadas digitales llegan a Colombia como turistas y luego solicitan la visa para quedarse.- Estados Unidos y Colombia lideran las búsquedas de información sobre la visa.- Sólo el 0,05% de los nómadas digitales americanos se interesan por Colombia como destino.Sobre Colombian PassportEs una nueva firma de abogados especializados en extranjeros con interés en vivir en Colombia. Su fundadora, la Abogada de la Universidad de los Andes, Camila Ocampo, es una reconocida experta en Derecho Migratorio. Ha publicado diferentes contenidos legales en inglés y en español sobre la ley migratoria colombiana y los trámites que deben realizar los extranjeros para migrar legalmente a Colombia.

