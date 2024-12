类人肌体，过人能力：Wisson Robotics 通用软体机器人将在 CES 2025 首次亮相

香港, Dec. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通用软体机器人领域的全球先驱 Wisson Robotics 将在 CES 2025 上首次亮相,展示其 Pliabot® 技术。这项革命性的商用通用软体机器人技术模拟人类肌肉并嵌入 AI,届时还将展出用于空中作业和电动汽车自动充电的创新型 Pliabot® 机器人。欢迎莅临 Wisson 展位 #8262,LVCC 北厅“智慧城市”展区 (Smart Cities, North Hall of LVCC)。

Wisson 致力于通过机器人核心技术的颠覆性创新,将人类从恶劣环境或重复性任务中解放出来。凭借在软体机器人领域积累的十年专业知识,Wisson 成功实现了 Pliabot® 技术的商业化和普遍应用,为各行各业提供安全、灵巧、轻便、坚韧且价格合理的机器人及解决方案。得益于这些高性价比且能适应复杂多变环境的机器人,如今,除制造业等少数行业外,更多行业都能从机器人应用中获益,从而提高生产力和改善体验。

作为全球领先的通用软体机器人技术,Wisson 的 Pliabot® 技术通过“软肌肉+神经元智能”双驱动方法,复制了人类肌肉的特性,实现了刚性机器人难以企及的高适应性、高负载自重比、安全交互性、高环境耐受性和显著的成本优势。此外,Pliabot® 仿生关节、手臂和“神经元-小脑-大脑-云”AI 系统采用模块化平台设计,可轻松与移动底盘、升降机、装配线、可穿戴设备、无人机、机器狗和人形机器人集成,从而最大程度地满足不同场景或行业的需求。

凭借 Pliabot® 的技术和商业优势,Wisson 在将通用软体机器人推向市场方面一直处于行业领先地位。Wisson 率先在全球范围内实现了软体机器人的量产和交付。功能多样的 Pliabot® 机器人已研发并部署到 100 多个国家、地区和城市,服务于外墙清洁、自动驾驶、新能源、物流、城市管理、海洋服务和电网等行业。这些创新为我们的客户和社区创造了巨大的商业和社会价值。

在 CES 2025 上,Wisson 将展示其独特的功能,包括广受欢迎的用于外墙清洁的 AP3-P3、配备标志性 Pliabot® 机械臂的多功能空中作业机器人 AP30-N1,以及独一无二的 Pliabot® 电动汽车充电机器人。Wisson 旨在展示 Pliabot® 的潜力,并与各行业合作探索新的应用领域。

更多信息,请访问: https://www.wissonrobotics.com/en/

此公告随附的照片可在以下网址查看: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2c101fd-1fce-4526-a2ff-7e9870ebafbf

新闻来源地:香港 消息来源:Wisson International Limited 联系人:Zoey Lee 电子邮件:liziyi@wissonrobotics.com 电话:17322584646

