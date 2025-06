Robex reste en bonne voie pour une première coulée d’or à Kiniero au quatrième trimestre 2025

Faits marquants :

La construction du projet aurifère Kiniero de Robex, en Guinée, suit le calendrier et le budget prévus. La première coulée d’or est prévue pour le quatrième trimestre 2025.

Aucun accident du travail n’a été signalé à ce jour.

L’ensemble de l’ingénierie et les détails de conception du projet sont achevés.

La phase 1 du forage de confirmation de la teneur pour la fosse de Mansounia se poursuit, avec 55 430 mètres forés et 61 520 échantillons prélevés. Le forage de Mansounia sera achevé d’ici la fin du mois de juin, et le forage devrait débuter sur la fosse de Sabali.

Les travaux SMP (structure, méchaniques et tuyauterie) ont commencé, avec 115 tonnes installées dans le bâtiments de broyage et les racks de tuyauterie.

Toutes les commandes d’équipements mécaniques et électriques, la tuyauterie et les matériaux électriques ont été finalisés et sont en bonne voie pour la livraison, y compris 90 % des matériaux de la centrale électrique qui ont été collectés et expédiés.

Le bétonnage de l’usine de traitement est achevé à environ 95 %, et celui de la centrale électrique à 32 %.

La production de l’acier de construction et de la tôlerie est avancée à 89 % et 90 % respectivement, avec 11 expéditions d’acier de construction et quatre expéditions de tôlerie en transit vers Kiniero. Tous les travaux de fabrication seront terminés en avance sur le calendrier.

Les structures des réservoirs sur site sont achevées à 64 %. Le train du réservoir CIL A est terminé, et le train du réservoir CIL B devrait être achevé à la mi-juillet.

L’élaboration de la phase 1A de la base de l’installation de stockage de résidus miniers est presque achevée avec 625 607 m² de revêtement sur 800 000 m² placés.

Le contrat pour l’alimentation en carburant a été attribué et la construction de l’installation de stockage de combustible a débuté.

Le contrat d’installation du broyeur a été attribué, et l’équipe d’installation est en cours de mobilisation sur le site.

Les contrats d’exploitation minière et de forage/dynamitage seront signés ce mois-ci ; la mobilisation est en cours. Le remblayage de la plateforme ROM est achevé.

Le forage géotechnique pour une ferme solaire a débuté.

VILLE DE QUÉBEC, 15 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le producteur et développeur aurifère de l’Ouest africain Robex Resources Inc. (« Robex » ou la « Société ») (ASX : RXR | TSX-V : RBX | Bourse de Francfort : RB4) est ravi de partager une actualisation au mois de juin 2025 concernant la construction de son projet aurifère de Kiniero en Guinée, en Afrique de l’Ouest. Robex est en bonne voie pour une première coulée d’or à Kiniero au quatrième trimestre 2025.

Schéma 1 : Vue aérienne du site de Kiniero montrant l’usine de traitement et l’infrastructure (9 juin 2025)

Schéma 2 : Vue du bâtiment de broyage montrant le montage de la structure en acier (7 juin 2025)

Schéma 3 : Vue du CIL avec le montage de la structure en acier du rack principal de tuyauterie (11 juin 2025)

Schéma 4 : Installation de stockage des résidus miniers montrant l’étendue de la construction du revêtement et du remblai principal (7 juin 2025)

Schéma 5 : Vue de l’infrastructure de broyage et de CIL, direction ouest (7 juin 2025)

Le Directeur général et PDG de Robex, Matthew Wilcox a déclaré :

« Kiniero se rapproche chaque mois de l’achèvement, et il est très satisfaisant de constater que ces progrès se poursuivent de manière sûre et méthodique, tout en respectant notre calendrier pour réaliser la première coulée d’or au quatrième trimestre 2025. Nous avons commandé tout ce qui est nécessaire pour le projet et les livraisons de matériaux arrivent régulièrement sur le site afin de garantir que nous continuons à atteindre nos objectifs. La conception est achevée et de nombreux aspects de la construction du projet sont en cours ou proches d’être achevés.

Le forage de confirmation de la teneur progresse bien et nous fournira des données significatives pour la planification minière à Mansounia avant de nous diriger vers la fosse de Sabali pour poursuivre ce travail.

Une fois notre offre publique initiale effectuée destinée à lever 120 millions de dollars australiens, suivie de notre cotation réussie à l’ASX au début de ce mois, nous redoublons d’efforts afin de créer de la valeur pour nos actionnaires grâce à Kiniero et Nampala, et nous avons hâte de fournir des informations relatives à la progression à Kiniero à mesure que nous approchons de la première coulée d’or. »

Activités de construction à Kiniero

La construction continue de se dérouler conformément au calendrier, la majorité du béton de l’usine de traitement étant achevé. Trois livraisons d’acier de construction sont arrivées sur le site, des livraisons graduelles étant prévues toutes les deux semaines. L’entrepreneur qui prend en charge les tâches SMP a débuté le montage de la charpente métallique du bâtiment de broyage et des racks de tuyauterie. L’équipe chargée de l’installation du broyeur à commencé à se mobiliser sur le site, avec un début de montage prévu pour la mi-juin 2025. La construction de la digue à rejets progresse bien, avec plus de 78 % du revêtement de la phase 1A achevé.

Schéma 6 : Mur et chambre du concasseur primaire ROM (7 juin 2025)

Schéma 7 : Vue de la chambre de récupération (7 juin 2025)

Schéma 8 : cinq des huit bases de générateurs de la centrale électrique ont été bétonnées (7 juin 2025)

Schéma 9 : Moteurs de la centrale électrique récupérés et chargés à bord d’un navire affrété (7 juin 2025)

Schéma 10 : Équipements auxiliaires de la centrale électrique chargés à bord du navire affrété (7 juin 2025)

Prochaines étapes

Achever les deux dernières coulées de béton majeures dans l’usine de traitement d’ici la fin juin 2025.

Achever le revêtement de la phase 1A du bassin de résidus d’ici la fin juin 2025.

Débuter les travaux d’installation du broyeur sur le site.

Poursuivre l’édification de la charpente métallique dans l’usine de traitement.

Commencer l’installation de la tuyauterie en surface.

Commencer le forage de confirmation de la teneur de la fosse de Sabali.

Exécuter les contrats pour l’exploitation minière et les opérations de forage et de dynamitage dans les conditions habituelles propres à la nature de ces services.

Attribuer le contrat de transport du minerai.

Attribuer l’appel d’offres pour les contrats d’exploitation et de maintenance du laboratoire et de la centrale électrique.

Assurer l’approvisionnement en pièces détachées essentielles, d’exploitation et de maintenance.

Robex reste bien positionnée pour l’avancement de la construction du projet de Kiniero, qui reste dans les délais pour une première coulée d’or au quatrième trimestre 2025.

Cette annonce est approuvée par le directeur général de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son Partenaire en services de réglementation, au sens de la définition prévue dans ses protocoles, déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou l’exactitude du présent communiqué.



Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Directeur général et président-directeur général

Alain William, Directeur financier

E-mail : investor@robexgold.com

www.robexgold.com

Contact pour les Investisseurs et les Médias :

Nathan Ryan

NWR Communications

+61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

INFORMATIONS ET DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse contiennent des « déclarations prospectives » et/ou des « informations prospectives » au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières (ci-après, les « Déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives sont fournies dans le but de fournir des informations sur les attentes et projections actuelles de la direction de la Société (la « Direction »), afin de permettre aux investisseurs et autres lecteurs du présent communiqué de mieux appréhender les plans d’affaires, les performances financières et la situation financière de la Société.

Les déclarations exprimées dans ce communiqué de presse décrivant des estimations, attentes, prévisions, objectifs, prédictions, projections ou stratégies de la Société ou de sa Direction peuvent caractériser des « déclarations prospectives » et s’identifier par l’emploi du conditionnel ou de termes prospectifs tels que « viser », « anticiper », « tabler sur », « croire », « pouvoir », « envisager », « continuer », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « futur(e) », « orientation », « orienter », « indication », « avoir l’intention de », « intention », « probable », « peut », « pourrait », « objectif », « opportunité », « perspective », « plan », « potentiel », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou « serait », ou d’autres déclinaisons de signification semblable ou leur forme négative. Les déclarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs indépendants de la capacité de la Société à prévoir ou à contrôler.

Déclarations prospectives spécifiques

Les déclarations et informations prospectives reposent sur certaines hypothèses et d’autres facteurs importants qui, s’ils se révélaient faux, pourraient faire en sorte que les performances, réalisations ou résultats réels de la Société diffèrent sensiblement des performances, réalisations ou résultats futurs qui y sont exprimés ou sous-entendus. Rien ne garantit que ces déclarations ou informations s’avéreront exactes. De telles déclarations et informations reposent sur de nombreuses hypothèses, notamment : la capacité à exécuter les plans de la Société relatifs au projet aurifère de Kiniero, tels qu’indiqués dans l’étude de faisabilité correspondante, pouvant être mise à jour, et ce, conformément au calendrier révisé précédemment communiqué par la Société ; la capacité de la Société à mener à bien ses programmes d’exploration et de développement prévus ; l’absence de conditions défavorables sur le projet aurifère de Kiniero ; l’absence de retards opérationnels imprévus ; l’absence de retards significatifs dans l’obtention des permis nécessaires ; le maintien du prix de l’or à un niveau garantissant la rentabilité du projet aurifère de Kiniero ; la capacité de la Société à continuer de lever les fonds nécessaires au financement de ses activités ; la possibilité de la Société de concrétiser les estimations des ressources et des réserves minérales ; les hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures, les conditions géopolitiques et économiques locales et mondiales, ainsi que l’environnement dans lequel la Société exerce et exercera ses activités à l’avenir ; et l’accès de la Société à l’installation mise à disposition dans le cadre du contrat Sprott Facility Agreement (tel que détaillé dans le prospectus de remplacement daté du 6 mai 2025 et déposé auprès de l’ASX le 3 juin 2026) (Contrat d’accord).

Risques

Bien que la Société estime que les attentes et les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant entraîner un écart significatif entre les résultats, la performance ou les réalisations effectives de la Société et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Certains facteurs importants pourraient entraîner des écarts sensibles entre les performances, réalisations ou résultats réels de la Société et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, notamment, sans toutefois s’y limiter, le risque que l’emprunteur ne soit pas en mesure de remplir les conditions préalables au tirage établies dans le contrat de financement, et ne soit ainsi pas en mesure d’emprunter tout ou partie du montant en principal autrement disponible en vertu du même contrat ; le risque que la Société ne soit pas en mesure de générer des flux de trésorerie suffisants ou de mener à bien des opérations de financement par emprunt ou par capitaux propres ultérieures lui permettant de rembourser les montants empruntés en vertu du contrat de financement ; le risque que les débiteurs désignés dans le contrat de financement soient dans l’incapacité de respecter les clauses financières et autres clauses restrictives qui y sont prévues, donnant lieu à un cas de défaut de paiement ; les risques géopolitiques et les enjeux de sécurité liés à ses activités en Afrique de l’Ouest, y compris l’incapacité de la Société à faire valoir ses droits et la possibilité de troubles civils ou d’actes de désobéissance civile ; les fluctuations des cours de l’or ; les limitations des estimations des réserves et des ressources minérales de la Société ; la nature spéculative de l’exploration et du développement miniers ; le remplacement de ses réserves minérales épuisées ; le nombre limité de ses projets ; le risque que le projet aurifère de Kiniero ne parvienne jamais au stade opérationnel (notamment en raison d’un manque de financement) ; les besoins en capitaux de la Société et son accès aux financements ; les évolutions de nature législative, réglementaire ou comptable affectant la Société, y compris les normes en matière d’environnement, de santé et de sécurité et leurs effets sur ses activités ; les participations et les redevances payables à des tiers ; la volatilité des cours et la disponibilité des matières premières ; l’instabilité du système financier mondial ; l’incertitude associée à l’imposition par un pays, y compris, de manière non exhaustive, les États-Unis, de droits de douane sur les biens ou services importés d’autres pays et leurs incidences sur les chaînes d’approvisionnement de la Société ; les effets d’une forte inflation, comme l’augmentation des prix des matières premières ; les fluctuations des taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien particulièrement, devise dans lequel la Société lève actuellement ses financements par capitaux propres ; le risque de tout litige en cours ou à venir contre la Société ; les restrictions sur les transactions passées entre la Société et ses filiales étrangères ; la volatilité du cours de ses actions ; les risques fiscaux, y compris les évolutions de législation fiscale ou les évaluations fiscales de la Société ; l’obtention et le maintien des titres fonciers ainsi que des permis et licences nécessaires aux opérations en cours de la Société ; les ajustements des paramètres du projet et/ou des évaluations économiques à mesure que les plans se précisent ; le risque que les charges réelles dépassent le budget prévisionnel ; les problèmes techniques géologiques, miniers et d’exploration ; la défaillance d’installations, d’équipements ou de processus ne fonctionnant pas comme prévu ; les accidents, les conflits sociaux et les autres risques propres à l’industrie minière ; les retards dans l’obtention d’autorisations gouvernementales ou de financements ; les effets des crises sanitaires sur les activités de la Société ; ses relations avec ses employés et autres partenaires, y compris les gouvernements locaux et les collectivités des pays dans lesquels elle exerce ses activités ; le risque de toute violation des lois anticorruption applicables, des réglementations sur le contrôle des exportations, Les programmes de sanctions économiques et les lois connexes appliqués par la Société ou ses agents ; le risque que la Société rencontre des conflits avec des mineurs artisanaux ; la concurrence avec d’autres sociétés minières ; la dépendance de la Société à l’égard de sous-traitants tiers ; la dépendance de la Société à l’égard de cadres clés et de personnel hautement qualifié ; l’accès de la Société à une infrastructure adéquate ; les risques associés aux responsabilités potentielles de la Société concernant ses installations de stockage des résidus ; les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ; les dangers et risques normalement associés à l’exploration minérale et aux opérations de développement et de production aurifère ; les problèmes liés aux conditions météorologiques et climatiques ; le risque de défaillances des systèmes informatiques et de menaces à la cybersécurité ; ainsi que le risque que la Société ne puisse pas s’assurer contre tous les risques potentiels liés à ses activités.

Si la Société estime que ses anticipations reposent sur des hypothèses raisonnables et si elle s’est efforcée d’identifier les facteurs majeurs pouvant entraîner des actions, événements ou résultats réels nettement différents de ceux décrits dans les informations prospectives, d’autres facteurs sont susceptibles d’entraîner des actions, événements ou résultats différents des anticipations, estimations et prévisions. Si ces facteurs susceptibles d’affecter la Société ne sont pas recensés de manière complète et exhaustive, ils doivent cependant être analysés avec soin. Rien ne garantit que les informations prospectives se révèleront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés.

Veuillez également vous référer au chapitre « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société, disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca ou sur le site Internet de la Société, à l’adresse www.robexgold.com pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs de risque pouvant entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux repris dans les présentes déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde.

Mises à jour supplémentaires

L’ensemble des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont exprimées à la date des présentes et reposent sur des opinions et estimations de la Direction ainsi que sur les informations dont elle dispose à cette même date.

La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour les informations prospectives si les circonstances, les estimations, hypothèses ou opinions de la Direction venaient à changer, sauf si la loi l’exige. Si la Société rédige une ou plusieurs déclarations prospectives, il ne faut pas en déduire qu’elle procèdera à d’autres mises à jour relatives à ces déclarations ou à d’atres déclarations prospectives. Nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment.

