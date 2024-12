Emulate Human Muscles, Transcend Human Capabilities: la robótica blanda de uso general de Wisson Robotics debutará en el CES 2025

HONG KONG, Dec. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wisson Robotics, pionero global en robótica blanda de uso general, debutará en el CES 2025 con su tecnología Pliabot®, una revolucionaria robótica blanda comercial y universal con músculos similares a los humanos e IA incorporada, y robots Pliabot® innovadores para operaciones aéreas y carga automática de vehículos eléctricos. Visite a Wisson en el Stand #8262, Smart Cities, Sala Norte del LVCC.

Comprometida con liberar a los humanos de entornos hostiles o tareas repetitivas a través de la innovación disruptiva en la tecnología central de los robots, Wisson aprovecha una década de experiencia en robótica blanda para hacer que la tecnología Pliabot® esté disponible comercialmente y sea universalmente aplicable para proporcionar robots y soluciones seguros, diestros, ligeros, resistentes y asequibles para diversas industrias. Con robots rentables y altamente adaptables a un entorno complejo y en constante cambio, muchas más industrias, en lugar de solo la fabricación entre unas pocas, ahora podrían beneficiarse de las aplicaciones de robots para una mejor productividad y experiencia.

Como líder mundial en robótica blanda de uso general, la tecnología Pliabot® de Wisson replica las características de los músculos humanos a través de su enfoque de doble hélice "músculos blandos + inteligencia neuronal", brindando alta adaptabilidad, alta relación carga/peso, interacción segura, alta resistencia ambiental y ventajas de costo significativas que la robótica rígida difícilmente puede ofrecer. Además, diseñados como una plataforma modular, las articulaciones biónicas, los brazos y los sistemas de IA "neuronal-cerebeloso-cerebral-nube" de Pliabot® podrían integrarse fácilmente con chasis móviles, ascensores, líneas de montaje, dispositivos portátiles, vehículos aéreos no tripulados, perros robóticos y robots humanoides, para satisfacer las necesidades en diferentes escenarios o industrias.

Gracias a las ventajas tecnológicas y comerciales de Pliabot®, Wisson ha liderado la industria al llevar al mercado robótica blanda de uso general. Fue la primera en lograr la producción en masa y la entrega de robots blandos en todo el mundo, y los robots versátiles Pliabot® se han desarrollado e implementado en más de 100 países, regiones y ciudades, al servicio de industrias como limpieza de fachadas, conducción autónoma, nuevas energías, logística, gestión urbana, servicios marinos y red eléctrica. Estas innovaciones han generado un valor comercial y social significativo para nuestros clientes y la comunidad.

En el CES 2025, Wisson exhibirá capacidades únicas, incluyendo el popular AP3-P3 para limpieza de fachadas, el versátil manipulador aéreo AP30-N1 con el exclusivo brazo Pliabot® y el característico robot de carga de vehículos eléctricos Pliabot®, único en su género. Wisson tiene como objetivo demostrar el potencial de Pliabot® y asociarse con industrias para explorar nuevas aplicaciones.

Para más información: https://www.wissonrobotics.com/en/

Está disponible una foto que acompaña a este anuncio en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2c101fd-1fce-4526-a2ff-7e9870ebafbf

Rubrica: Hong Kong Fuente: Wisson International Limited Contactos: Zoey Lee Correo electrónico: liziyi@wissonrobotics.com Teléfono: 17322584646

