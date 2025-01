Variowell Development: Größter deutscher Aussteller im Digital-Health-Sektor auf der CES 2025 Las Vegas

Variowell Development Team Pepaminto Topper

Variowell Development, größter deutscher Austeller im Bereich Digital Health, nimmt zum 5. Mal an der CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas teil.

Wir freuen uns, erneut Teil der CES zu sein und unsere Vision für die Zukunft des Digital Health mit einem globalen Publikum zu teilen.” — Tobias Kirchhoff

MüNSTER, GERMANY, January 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Variowell Development, einer der führenden Innovatoren im Bereich Digital Health, nimmt zum fünften Mal an der renommierten CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas teil. Mit Stolz präsentiert sich das Unternehmen erneut als größter deutscher Aussteller in Digital Health Bereich.Als Vorreiter an der Schnittstelle von Technologie und klassischer Matratzenindustrie zeigt Variowell Development auf der CES 2025 seine innovativen Lösungen. Diese zielen darauf ab, Schlaf durch einfache Bedienbarkeit und personalisierte Technologien positiv zu unterstützen."Wir freuen uns, erneut Teil der CES zu sein und unsere Vision für die Zukunft des Digital Health mit einem globalen Publikum zu teilen", erklärt Tobias Kirchhoff, Gründer und CEO, "Unsere Teilnahme zum fünften Mal zeigt nicht nur unser kontinuierliches Engagement für Innovation, sondern auch die starke Nachfrage nach wissenschaftsbasierten und dennoch einfachen Lösungen im internationalen Kontext.“„Ein besonderes Vergnügen ist uns, einen Teil unseres Standes der National Sleep Foundation für ihre gemeinnützige Tätigkeit und für die Gewinner des National Sleep Awards 2024 zur Verfügung zu stellen“, so Daniela Kooijman, Co-Founder von Variowell.Erstmalig präsentiert Variowell fertige Kissen und Topper mit der Kikoo -Technologie. Diese natürliche Kühltechnologie nutzt flexible Graphitstreifen, um Schwitzen zu verhindern und bis zu 12 Stunden lang für eine angenehm temperierte, erholsamere Nachtruhe zu sorgen – ganz ohne Strom.Ebenfalls neu ist ein besonderes Videoformat, das den Besucher Pepaminto und seine Funktionen darstellt. Der Topper, der 2023 mit dem Digital Health Award ausgezeichnet wurde, ist exklusiv mit der AppleWatch steuerbar. Er bietet eine individuell einstellbare Wohlfühltemperatur, die in Echtzeit basierend auf der Herzfrequenz angepasst werden kann und in zwei Wärmebereiche, für die Lendenwirbelsäule und die Füße, eingeteilt ist. Als weitere Funktion überwacht Pepaminto die Luftqualität. Neben Europa steht nun auch der Markteintritt mit einem eigenen Tochterunternehmen in Südkorea an. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepaminto.com Die CES gilt als weltweit wichtigste Bühne für Innovationen aus der Technologiebranche.Media Power Session mit Variowell"Simplifying Sleep – Entspannung, Genuss und Regeneration neu definiert"• Datum: Montag, 6. Januar 2025• Zeit: 8:00 Uhr PST• Ort: Media Day CES, Mandalay BayVariowell Messestand• Datum: Dienstag, 7. Januar – 10. Januar 2025• Zeit: 9:00 – 18.00Uhr PST• Ort: Venetian Expo’s Digital Health Show Floor, Stand #53607Über Variowell Development GmbHDas deutsche Unternehmen Variowell entwickelt und vermarktet intelligente Technologien für die Matratzenindustrie. Renommierte Matratzenhersteller in den USA, Asien und Europa arbeiten mit Variowell zusammen. Tobias Kirchhoff, Gründer und CEO von Variowell Development, ist Mitglied oder Co-Vorsitzender mehrerer Sleeptech-Gruppen in den USA und Asien.Variowell besitzt die Kikoo-Technologie für natürliche Kühlung ( www.kikoo.com ) sowie die Swayy-Technologie für perfekten thermischen Komfort während des Schlafs ( www.swayy.tech ).Für weitere Informationen oder die Vereinbarung eines Interviews wenden Sie sich bitte an:Pressekontakt:Daniela KooijmanCo-FounderVariowell Developmentmobil. +49-172-28 47 663mail. dk@variowell.comVariowell Development GmbH, Fridtjof-Nansen-Weg 5a, 48155 Münster, Germany

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.