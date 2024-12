Bitget חושפת שריפת אסימוני BGB בשווי של יותר מ-5 מיליארד דולר בנייר עמדה חדש

ויקטוריה, סיישל, Dec. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, פרסמה נייר עמדה חדש עבור אסימון הבית שלה, Bitget Token (BGB). העדכון מציג יוזמה חסרת תקדים לשריפת 800 מיליון אסימוני BGB - בשווי של למעלה מ-5 מיליארד דולר לפי מחירי השוק הנוכחיים - לצד תוכניות להרחבת השירות של האסימון. מהלך זה מראה את המחויבות של Bitget לאכוף מודל אספקה ​​דפלציוני עבור BGB, ולהאיץ את יכולת העזר שלו.

נייד העמדה החדש מציג תוכנית שריפת אסימונים שאפתנית, שמתחילה בצריבה מיידית ולתמיד של 800 מיליון BGB - 40% מסך ההיצע - פעולה שתפחית את ההיצע במחזור ל-1.2 מיליארד אסימונים. החל ב-2025, Bitget תתחיל לבצע שריפות אסימונים רבעוניות על ידי הקצאת 20% מהרווחים מ-Bitget Exchange ו-Bitget Wallet, כולל הכנסות מעסקאות ספוט, חוזים עתידיים ו-NFT, לצורך רכישה בחזרה ושריפת BGB. כל פעילויות השריפה יתועדו בבלוקצ'יין כדי להבטיח שקיפות ואחריות לקהילה.

Bitget הודיעה לאחרונה על המיזוג של Bitget Token ( BGB ) ו- Bitget Wallet Token ( BWB ) . לאחר המיזוג BGB ישמש כאסימון האחוד באקו סיסטם הריכוזי והמבוזר של Bitget. נכון לעכשיו, BGB מציעה הטבות שונות למחזיקים, כולל הנחות בתשלום, הרשאות VIP וגישה לעבוד תשואות אסימונים באמצעות Launchpool. Bitget מתכננת בעציד להרחיב את השירות של BGB בתוך מערכות הבלוקצ'יין, ולמצב אותו כנכס ליבה להחזקה, אספקת נזילות וזכאות לקבלת הטבות. בנוסף, BGB יהיה המנוע של שירותי Bitget Wallet , כגון תשלומי עמלות גז עבור מספר רשתות, תוך הרחבת תרחישי השימוש שלה לתרחישי PayFi יומיומיים.

בנוף התחרותי של הבורסות הקריפטוגרפיות, Bitget התבלטה כבורסה הריכוזית (CEX) המציעה את הצמיחה המהירה ביותר בשנים האחרונות. החברה הגיעה להישג הזה בזכות צוות של 1,600 אנשי מקצוע ביותר מ-60 מדינות, אקו סיסטם מקיפה הכוללת מסחר בכסף פיאט, ספוט, שולי רווח וחוזים עתידיים, כמו גם טכנולוגיה עדכנית שמבטיחה חוויית מסחר חלקה. Bitget מחזקת עוד יותר את אמון המשתמשים עם אמצעי אבטחה מתקדמים, כולל קרן הגנה של 600 מיליון דולר ודו"ח הוכחת אחזקה מעודכן מדי חודש. אסטרטגיית הציות היזום שלה, ורכישת רישיונות במספר תחומי שיפוט, מחזקת את מעמדה כ-CEX המוביל בעולם.

"הבורסות הקריפטוגרפיות הן עמוד השדרה של הצמיחה בתחום לקראת אימוץ המוני. המשימה של Bitget היא להניע את הגל הבא של חדשנות שתתפתח בשנה הקרובה", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget . "ההחלטה שלנו לשרוף BGB בשווי 5 מיליארד דולר עולה בקנה אחד עם התוכניות שלנו להפוך אותו למדיום רב עוצמה לערך עסקה. השלב הבא שלנו ירחיב את השירות של BGB ברשת הבלוקצ'יין, ישלב אותו בעוד אפליקציות מבוזרות שיביאו אותו להמונים, ויהפכו את BGB לזמין לכולם, וכך יהפוך את ה-PayFi לחלק מחיי היומיום".

BGB הציגה ביצועים יוצאי דופן בשנת 2024, כאשר שווי השוק שלה גדל ביותר מ-1000% בשנה האחרונה וביותר מפי 100 מאז הקמתה. צמיחה מרשימה זו מגובה ברקורד מוכח של מקרי השימוש החזקים של האסימון והצלחת האקוסיסטם החדשני של Bitget.

פרסום נייר העמדה המעודכן של BGB מסמן רגע חשוב במסע של Bitget. על ידי הפחתת האספקה, שיפור השירות והרחבת יישומים בעולם האמיתי, BGB חייבת לחזק יותר פונקציות ומוצרים במערכת האקולוגית של Bitget ולהניע צמיחה בת קיימא וערך לטווח ארוך עבור המחזיקים.

לקבלת מידע נוסף על נייר העמדה החדש של BGB, בקרו בקישור כאן .

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-45 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לך. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

