MEDĀNA BETREEDT DE NEDERLANDSE MARKT MET EEN AI-PLATFORM OM DE GEZONDHEIDSZORG TE TRANSFORMEREN IN EUROPA

LISSABON, Portugal, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nederland staat op het punt een van de meest baanbrekende technologieën in de digitale gezondheidszorg te verwelkomen. Medāna (www.medana.ai), de startup opgericht door Dr. Tal Patalon, heeft zijn intrede in de Nederlandse markt aangekondigd als onderdeel van hun Europese expansie vanuit Portugal.

Het bedrijf wil de kloof tussen AI en implementaties in de echte wereld overbruggen. Medāna heeft een geavanceerde AI-infrastructuur ontwikkeld die naadloos integreert in bestaande systemen van ziekenhuizen, verzekeraars en farmaceutische bedrijven. Het platform maakt geavanceerde, op multi-omics gebaseerde algoritmevalidatie en gezondheidsscores mogelijk, waardoor gegevens en workflows worden getransformeerd in een dynamische, proactieve en AI-gerede omgeving.

Medāna vermindert vertragingen tijdens behandeling en stelt zowel patiënten als zorgverleners in staat de uitkomsten te verbeteren en zorgtrajecten te optimaliseren, waarbij de volgende beste stap voor patiënten en populaties wordt geïdentificeerd.

“Nederland heeft talent van wereldklasse, een sterke kennisinfrastructuur en een groeiende ambitie om voorop te lopen in deep tech en digitale innovatie. Wij geloven dat het Nederlandse ecosysteem klaar is om gedurfde ideeën om te zetten in wereldwijde oplossingen - en willen een van de leiders worden in deze inspanning om visie om te zetten in actie,” zegt Dr. Tal Patalon, medeoprichter en CEO van Medāna.

Dr. Patalon, MD, LLB, MBA, een actieve clinicus gespecialiseerd in gezins- en spoedeisende geneeskunde, erkend door Nature als een van de verandermakers die de toekomst van de geneeskunde vormgeven, is ook hoofd R&D bij Maccabi Healthcare Services en levert bijdragen aan Forbes.com over gezondheidsinnovatie. Na de marktintroductie in Portugal start Medāna haar activiteiten met Nederlandse gezondheidszorgorganisaties. Het bedrijf brengt economische waarde door het creëren van gekwalificeerde banen en het laten groeien van het ecosysteem van de gezondheidszorg.

Met een initiële investering van €2 miljoen van de Maccabi Foundation, een strategische investeerder en toonaangevende organisatie in de gezondheidszorg, en operationele hub in Lissabon, positioneert Medāna zichzelf als belangrijke speler in het Europese landschap van gezondheidstechnologie. De technologie heeft al de interesse gewekt van investeringsfondsen en institutionele belanghebbenden.

Medāna nodigt Nederlandse ziekenhuizen, verzekeraars, farmaceutische bedrijven, investeerders en leiders op het gebied van volksgezondheid uit zich aan te sluiten bij haar visie: een slimmere, duurzamere en patiëntgerichte gezondheidszorg in de toekomst - resulterend in gepersonaliseerde, proactieve en getransformeerde geneeskunde.

