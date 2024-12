Cesar Arevalo, reconocido productor de Azul Night TV, visitará Colombia, durante la Feria de Cali

CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA, December 28, 2024 /EINPresswire.com/ -- Cesar Arevalo, productor del reconocido programa Azul Night TV, show transmitido en cadenas internacionales como Telemundo y Univisión, visitará la capital mundial de la salsa durante la emblemática Feria de Cali.

Azul Night TV es conocido por sus exclusivas entrevistas con los cantantes y actores más famosos del mundo y, especialmente, por los segmentos donde Cesar enseña a bailar salsa a celebridades de talla internacional como Camila Cabello y Ciara. Con una trayectoria que lo posiciona como una figura clave en el entretenimiento y la difusión de la cultura latina, su visita a Cali promete ser un evento memorable. Cesar estara en diversos eventos clave de la feria, celebrando la riqueza cultural y musical de la ciudad. Además, se espera que interactúe con medios locales y fans, compartiendo su experiencia en la promoción de la salsa como expresión artística global.

“Cali es la cuna de la salsa, y estar aquí durante la Feria es una oportunidad única para celebrar y seguir promoviendo este arte que tanto impacto ha tenido en mi carrera y en el mundo,” comentó César.

La Feria de Cali, que se llevará a cabo del 25 al 30 de diciembre, será una plataforma perfecta para que Arévalo conecte con la esencia de la salsa y, posiblemente, lleve consigo nuevas historias para su audiencia internacional.

Para entrevistas, colaboraciones o cobertura del evento, por favor, contacte a:

Kathe.castro@azulnight.com

www.azulnight.com

Acerca de Cesar Arevalo:

Con años de experiencia en la industria del entretenimiento, César Arévalo es el productor estrella de Azul Night TV, un programa que ha marcado tendencia por sus entrevistas exclusivas y por llevar la salsa a una audiencia global. Su carisma y dedicación lo han convertido en una figura influyente tanto en el mundo de la televisión como en el de la música.

www.cesararevalotv.com

¡No se pierdan esta gran oportunidad de conocerlo en la Feria de Cali!

Cesar Arevalo, Salsa con los famosos

