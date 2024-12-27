Bitget 将合并 BGB 和 BWB 代币，推进统一的链上生态系统

维多利亚，塞舌尔, Dec. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布将合并其原生代币 Bitget Token (BGB) 和 Bitget Wallet Token (BWB) 。 此举受强烈社区需求推动，旨在将两种代币统一为单一生态系统代币 BGB，该代币将成为 Bitget Exchange 和 Bitget Wallet 的终极功能型代币。

Bitget 是增长最快的中心化交易所 (CEX) 之一，其交易量位居全球前三，提供全面的盘前、现货、保证金和期货交易服务。 Bitget Wallet 是全球最大的 Web3 钱包之一，拥有超过 6,000 万用户，并在领先的 Layer-1 和 Layer-2 生态系统得到广泛使用。 Bitget 和 Bitget Wallet 目前为全球超过 1 亿用户提供服务，稳居全球第二大 CEX 生态系统的位置。

“BGB 在过去一年表现卓越，其市值增长超过 750%，成为 2024 年表现最佳的 CEX 代币。 这一成功得益于强大的社区支持和各种用例对 BGB 不断增长的需求。” Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示，“通过合并 BGB 和 BWB，我们朝着构建统一且强大的生态系统迈出了重要一步，该生态系统将连接链上和链下应用程序。 此举将增强 BGB 的功能性，并确保每位持有者都能从 Bitget 生态系统的增长中受益。”

合并后，BGB 将成为统一代币，推动 Bitget 生态系统增长。 它将深度集成到去中心化应用程序 (DApp) 中，成为主流区块链生态系统中的核心资产，并支持在借贷协议和 DeFi 应用程序中进行质押。 它还将为 Bitget Wallet 的服务提供支持，包括 Fair Launchpool 和多链 Gas 费支付。 此外，BGB 还将探索现实生活中的用例，使用户能够支付餐饮、旅行、燃料、购物等费用，提供无缝的 Web3 PayFi 体验。

为促进无缝过渡，Bitget 交易所的 BWB 持有者可自动将其 BWB 兑换成 BGB。 具体而言，BWB 代币将以 0.08563 的比率兑换为 BGB，该比率基于 Bitget 上 BWB/USDT 交易对的 7 天平均收盘价计算得出。 兑换完成后，所有 BWB 代币将被销毁，等值的 BGB 将空投至用户的账户。 BWB 交易及相关服务将于 12 月 27 日停止。

“随着加密货币市场的成熟，只有拥有强大生态系统和现实世界价值的最具韧性的资产才能在周期中蓬勃发展。 BGB 跻身前 30 名代币之列，已成为具有卓越流动性和强大社区的领先功能型代币。 此次合并将增强 BGB 在 Bitget 生态系统中的作用，并为其探索充满活力的去中心化世界创造新的机遇，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 补充道。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的 加密货币交易所 和 Web3 公司。 Bitget 为 150 多个国家和地区的 4,500 多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时 比特币价格 、 以太坊价格 和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密币钱包，提供一系列综合 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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