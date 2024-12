موقع DWP Insider يكشف عن أفضل 25 وجهة زفاف لعام 2025 من جميع أنحاء العالم

Wedding Destination

Destination weddings have become an expression of individuality and culture, helping couples and planners stay current with market trends.” — Mr. Ackash Jain

JORDAN, UNITED ARAB EMIRATES, December 26, 2024 / EINPresswire.com / -- تعد دي دبليو بي إنسايدر منصة متخصصة في صناعة حفلات الزفاف الفاخرة و هي تعرض أفضل التجهيزات المتعلقة بحفلات الزفاف الفاخرة ,اضافة الى وجهات شهر العسل ، وهي منصة شاملة لكل ما يتعلق بحفلات الزفاف و التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث الهام و الاستثنائي .المنصة الإلكترونية التي تستقبل في المتوسط 2.5 مليون زيارة سنويًا، تعتبر امتداد عمليا لمؤتمر DWP، المعروف بأنه أكبر منصة B2B في العالم لحفلات الزفاف ضمن الوجهات السياحية.وقد قامت منصة DWP Insider في وقت سابق بإعداد قائمة بأفضل 25 وجهة لإقامة حفلات الزفاف لعام 2025, و التي تحتوي على أفضل 25 موقعًا يتميز بالفخامة والأجواء الخلابة والجاذبية الفريدة للعرسان الباحثين عن تجارب زفاف استثنائية , و شملت مدن دولة الإمارات دبي وأبو ظبي ورأس الخيمة.و تم تصنيف الإمارات العربية المتحدة الوجهة المثالية لإقامة حفلات الزفاف، حيث الفخامة والأماكن المميزة والضيافة الاستثنائية , و ذلك من خلال أفق دبي وشواطئها إلى سحر أبوظبي الثقافي وجبال رأس الخيمة، و تشمل الخيارات ايضا المنتجعات الساحرة والجزر الخاصة والأماكن التاريخية.و يعتبر كبار منظمي حفلات الزفاف العالميين مثل فيكي راهميتش من فيكي راهميتش لحفلات الزفاف والمناسبات في أستراليا، وتيمي قادر من شركة 1SW Events في المملكة المتحدة، وحتى أنجالي تولاني، نائب الرئيس التنفيذي لحفلات الزفاف في شركة تاماريند العالمية الهندية، أن الإمارات العربية المتحدة هي الخيار الشعبي الرائد لحفلات الزفاف في الوجهات السياحية.ومن الوجهات القريبة في شبه الجزيرة العربية المرشحة الآن هي الأردن التي تنضح بالرومانسية والغموض الخالدين وفقاً للاستطلاع, اذ توفر مدينة البتراء ذات اللون الأحمر الوردي وصحراء وادي رم المذهلة ومياه البحر الميت العلاجية مزيجاً من التاريخ والثقافة والجمال الطبيعي والخلفيات الخلابة التي تُعد مثالية لحفلات الزفاف في وجهة سياحية,و كما تجمع بين هذه الميزات وتحتل الصدارة في الأردن مدينة العقبة, فقد وضع تراثها الثقافي الغني ومناظرها الطبيعية الساحلية الخلابة وكرم ضيافتها الشهير الأردن في مصاف أفضل المواقع لإقامة حفلات الزفاف والمناسبات الفاخرة على مستوى العالم, وقد أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنشيط السياحة الأردنية في وقت سابق أن المؤتمر السنوي الحادي عشر لمنظمي حفلات الزفاف في الوجهات السياحية سيُعقد في العقبة، الأردن، في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2025.و في سياق متصل تندرج دول شبه القارة الهندية ضمن قائمة ”الوجهات الصاعدة والناشئة“, و تُعرَف سريلانكا باسم ”لؤلؤة المحيط الهندي“، وهي تأسر القلوب بشواطئها الغريبة ومزارع الشاي الخضراء وتقاليدها الغنية. تتراوح الخيارات من الاحتفالات على شاطئ البحر إلى الاحتفالات الريفية على الطراز الاستعماري على التلال. ومن المقرر أن تستضيف هذه الوجهة أيضاً مؤتمر DWP Privé، وهو حدث يمثل لمسة عصرية فائقة الفخامة لمؤتمر DWP الذي سيُقام في الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2025.لا تزال الهند مكاناً مفضلاً لإقامة حفلات الزفاف، حيث تشتهر بعظمتها الملكية وثرائها الثقافي. اذ توفر قصور راجستان المهيبة في راجستان خلفيات ملكية، وتوفر المياه الخلفية الهادئة في كيرالا أجواءً خلابة، بينما تلبي الأماكن الحديثة في مومباي ودلهي احتياجات الأناقة المعاصرة, و تمزج حفلات الزفاف الهندية بين الفخامة والتقاليد والثقافة النابضة بالحياة وتعدك باحتفالات لا تُنسى غارقة في التراث.تم إدراج جزر المالديف في المحيط الهندي ضمن أفضل 25 وجهة أيضاً , وهي وجهة مفضلة عالمياً للأزواج في جميع أنحاء العالم، حيث الطقس الاستوائي وغروب الشمس الرائع والسماء الصافية والمنتجعات الفاخرة والبحر اللامتناهي الذي لا نهاية له كوجهة للزفاف وشهر العسل.تقدم الوجهات الأخرى الرائجة في آسيا تجارب آسرة تتجاوز المواقع الشهيرة. تسحر بالي بأماكنها الساحرة على المنحدرات والمناظر الطبيعية الخصبة والأجواء الروحانية. ولا تزال بوكيت التايلاندية هي المفضلة بشواطئها الاستوائية وحياتها الليلية النابضة بالحياة.تقع تركيا على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا، وتوفر تركيا مناظر طبيعية خلابة ومساحات خضراء مورقة ومياه نقية وثقافة غنية وضيافة استثنائية، مما يجعلها وجهة زفاف رائدة. يعتقد خبراء حفلات الزفاف مثل سيريل موهارا أن جاذبية تركيا ستستمر في جذب العرسان في عام 2025, تُعد كل من إسطنبول وأنطاليا وبودروم وكابادوكيا خيارات هادئة وجميلة في هذا المجال.لا تزال أوروبا هي الوجهة المفضلة الخالدة لحفلات الزفاف، حيث تقدم مجموعة من الأماكن الساحرة مثل ساحل أمالفي الإيطالي الرومانسي، إلى جانب مزارع الكروم الخلابة في توسكانا , وقد وعد أزواج من المشاهير مثل جون ليجند وكريسي تيجن وديبيكا بادوكون ورانفير سينغ وكيم كارداشيان وكانييه ويست وفيرات كوهلي وأنوشكا شارما وغيرهم الكثير على إقامة حفلات زفافهم الحالمة في بحيرة كومو وتوسكانا.تبرز فرنسا بسحر باريس الخالد الذي يجسد الرقي والرومانسية, هكذا وصفت ميشلين دياب مؤسِّسة جيريتالي:" أن باريس ستستمر في الاتجاه كوجهة زفاف ساخنة في عام 2025".و تبقى سويسرا واحدة من الوجهات المفضلة لدى الازواج وستظل كذلك لمواسم زفاف أخرى قادمة , كما أن الأماكن الملكية البريطانية، ومناظر المدينة الأيقونية بما في ذلك المعالم الشهيرة مثل ساعة بيغ بن وعين لندن تجعل من لندن خياراً رائعاً، كما تسحر اليونان بجزيرة سانتوريني الشهيرة الشهيرة.تعتبر أفريقيا وجهة زفاف رائدة تمزج بين الثقافة والجمال الطبيعي والرفاهية , فهي تأسر العرسان بمزراع كروم العنب ومحميات الحياة البرية في جنوب أفريقيا , كما تزخر موريشيوس ببحيراتها الصافية ومنتجعاتها الفاخرة مما يجعلها وجهة زفاف مثالية.و تُعد المكسيك في أمريكا الوسطى من بين أفضل الوجهات مع أربعة مواقع جذابة - كانكون ولوس كابوس وبونتا ميتا وتولوم التي تجذب انتباه منظمي حفلات الزفاف من جميع أنحاء العالم.تشمل الوجهات الجديدة والناشئة العديد من الوجهات الجديدة في جميع أنحاء أوروبا - فيينا وقبرص وكرواتيا ومايوركا وبروفانس, و كما تندرج وجهات في منطقة البحر الكاريبي مثل جامايكا وجزر البهاما وسانت مارتن ضمن قائمة الأماكن الجديدة التي يجب التفكير فيها في عام 2025.يقول السيد أكاش جاين، مدير شركة QnA الدولية: ”أصبحت حفلات الزفاف في الوجهات السياحية تعبيراً عن الفردية والثقافة، حيث يبحث العرسان عن وجهات تتوافق مع قصصهم وقيمهم الشخصية، ومن خلال هذه القائمة المنتقاة حصرياً سيكون من المفيد ليس فقط للعرسان ولكن أيضاً لمنظمي حفلات الزفاف ومزودي خدمات الزفاف الذين يمكنهم البقاء على اطلاع دائم بنبض سوق حفلات الزفاف في الوجهات السياحية ,في عام 2025، سيحتفل مؤتمر DWP بعامه الحادي عشر، وفي إطار مساعينا المستمرة، سنبذل قصارى جهدنا لتقديم تجارب يعتز بها القطاع وتنمو لسنوات قادمة.“للاطلاع على القائمة الكاملة لوجهات الزفاف الرائجة، تفضل بزيارة

