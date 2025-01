積載車やセルフローダーのリモコン紛失を防ぐ 新製品「RemoSafe（リモセーフ）」を株式会社TCIが発売

リモセーフとは 台座にリモコンがないと警報します。 PTO連動のため、スイッチきり忘れも防止します。

2024年12月18日(水)、株式会社TCIは、積載車やセルフローダー、トラック架装用クレーンなどで使用されるリモコンの紛失を防止する新製品「RemoSafe(リモセーフ)」を発売。簡単で確実なリモコン管理を実現し、紛失による作業中断や操作ミスを防ぐことで、現場の業務効率化と安全な作業環境の確保をサポートする製品です。

大阪市, 大阪府, JAPAN, January 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- 積載車・セルフローダーでのリモコン紛失問題を解決

積載車やセルフローダーの作業現場では、荷台の昇降、クレーンのアーム動作、アウトリガー(車両を安定させる支持脚)の展開・収納など、リモコンが現場作業に不可欠な役割を果たしています。これらのリモコンは、それぞれのクレーンと専用のペアとして使用されており、同じ機種であっても代替品を簡単に用意することができません。そのため、作業者がリモコンを紛失すると業務が一時的に中断され、工期遅延や作業スケジュールの見直しが必要になるリスクがあります。

さらに、リモコンの紛失には保険が適用されないケースが多く、再購入にかかる費用や業務停止による損失は自己負担となる場合がほとんどです。これらのリスクを防ぐために開発されたのが、リモコン管理アラームシステム「RemoSafe(リモセーフ)」です。

RemoSafe(リモセーフ)の製品詳細ページは下記URLからご確認いただけます。

https://tci-car-item.com/product/5511/

RemoSafe(リモセーフ)の特長

①紛失防止のアラーム機能

リモコンが専用台座にセットされていない場合、エンジンON時にアラームが作動。紛失による作業中断を未然に防ぎ、現場のスムーズな進行をサポートします。

②コスト削減

リモコン紛失を未然に防ぐことで、再購入や交換にかかる余分なコストを回避。RemoSafeは、紛失リスクを低減し、結果として経済的な負担を抑える環境を提供します。

③現場負担の軽減

RemoSafeは、台座にリモコンを置くだけで紛失防止機能が作動するシンプルな設計で、現場スタッフの操作負担を軽減します。一方で、製品の取付作業には専門知識が必要です。当社では、取付サポートを全国対応で提供しており、車両や機器の故障リスクを抑え、安心して導入いただけます。

④信頼性向上

リモコン紛失によるトラブルを減少させ、現場の信頼性と顧客満足度の向上を実現します。

⑤アラーム連動キーボックス(追加オプション)

台座にセットできないサイズや形状のリモコンには、「アラーム連動キーボックス」を使用することで、紛失防止効果を高めることが可能です。このキーボックスは、キーを挿すとアラームが停止し、キーを抜くと作動する仕組みで、リモコンとキーをストラップで繋ぎ、RemoSafe本体に接続するだけで簡単に利用できます。

RemoSafeの仕組み

本製品は車両と連動して作動する点が大きな特徴です。車両のエンジンがONになると電源が自動的に入る仕組みになっており、リモコンが台座にセットされていない場合にアラームを発することで、紛失を未然に防ぎます。

初期導入時にリモコン裏などに付属のスチールシールを貼っておくことで、磁力で台座にセットすることができます。

さらに、PTO(動力取出装置)スイッチがONの状態ではアラームが作動しないため、作業中の不必要な警報を防ぎます。この機能は、PTOスイッチの切り忘れを防止する効果もあり、車両やクレーン操作の安全性を向上させます。

