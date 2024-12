צו מניעה ראשוני ניתן לטובת שקיות הניקוטין של 2ONE® כנגד Zone Pouches -חברת Imperial מצווה שלא לעסוק בכל מכירה עתידית של המוצר [Zone] הנושא סימן מטרה או כל חיקוי צבעוני או סימן מוצר דומה באופן מבלבל הקשור לצריכת אוראלית של ניקוטי…

לייק טאהו, נבדה,, Dec. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2ONE Labs ו-Performance Plus Marketing (PPM) זכו לקבל צו מניעה מסייע המתייחס למחלוקת המתמשכת על סימן המסחר בין שקיות הניקוטין של 2ONE® ומוצרי המותג Zone הנמכרים בארצות הברית. כתוצאה מצו שניתן בידי בית המשפט ב-20 בדצמבר 2024, Imperial מנועה מלשלוח לשותפות המסחר שלה בארצות הברית את שקיות הניקוטין של המותג שלה Zone.

וינסנט שומאן (Vincent Schuman), מנכ"ל מעבדות 2ONE ציין, "פסק דין זה משמעותי מאוד, שכן הוא אוסר על Imperial Brands להמשיך ולמכור שקיקים של Zone בארצות הברית עד למועד בו ייקבע הסדר לתביעת סימני המסחר הנוכחית של 2ONE®. בעת הענקת הצו בעד הבקשה של 2ONE® ציין השופט, "הנתבעים [Imperial] מצווים שלא לעסוק בכל מכירה עתידית של מוצר הנושא את סימן המטרה, או כל חיקוי צבעוני שלו או כל סימן הדומה לו באופן מבלבל בקשר למוצרי צריכה אוראלית של ניקוטין" (תיק מספר: CV 24-08124-MWF (Ex) Title: 2ONE Labs Inc., et al. v. ITG Brands, LLC, et al.).

שומאן מוסיף, "אנו שמחים מאוד שבית המשפט קיבל את ההחלטה הנכונה בהענקת צו מניעה זה. זוהי תרופה יוצאת דופן עבור 2ONE® ומתווה את הקרקע לניצחון של 2ONE® במשפט על יסוד תביעותיה להפרת סימן מסחרי נגד Imperial".

עוד ציין שומאן, "אנחנו תמיד פועלים למען האינטרסים של הצרכנים שלנו ושותפות הסחר שלנו, ולכן 2ONE® ביקשה את צו המניעה הזה מכיוון ש-Imperial פעלה בצורה לא הוגנת כשהציפה את השוק בכוונה במוצרי השקיקים של Zone, מה שגרם לבלבול ולנזק בלתי הפיך לצרכנים שחיפשו המוצר שלנו בקמעונאות ועם שותפים סיטונאיים וקמעונאיים שהיו תומכים ברורים עבור המותג 2ONE® מההתחלה.

פסיקה זו מחזקת את אמונתנו כי השקת שקיות Zone בסוף 2023 יצרה מספיק בלבול בסימני המסחר שממנו הצליחה Imperial להגדיל את מכירותיה על גב שם המותג של 2ONE, התמונות, המודעות הצרכנית למבוגרים והרצון הטוב ש-2ONE® בנתה עם הלקוחות.

כאשר Zone בפועל מחוץ לשוק, אנו מצפים לתפוס מחדש את השוק ולהגדיל את הנוכחות של 2ONE® בחנויות קמעונאיות רבות נוספות ברחבי הארץ. לקוחות צריכים לפנות ישירות ל-2ONE Labs (21Pouches.com) או ל- PPM (info@pplusmarketing.com, 1-888-942-5350) כדי לדון בהזדמנויות מתמשכות למכור את 2ONE® ".

כאשר Zone בפועל מחוץ לשוק, אנו מצפים לתפוס מחדש את השוק ולהגדיל את הנוכחות של 2ONE® בחנויות קמעונאיות רבות נוספות ברחבי הארץ".

אודות 2ONE Labs Inc

2ONE Labs, שנוסדה בידי חלוצים בייצור ניקוטין סינתטי, מתמחה באספקת מוצרי הניקוטין נטולי הטבק החדשניים ביותר לצרכנים בגירים המחפשים חלופה למוצרי טבק אחרים. לקבלת מידע נוסף, צרו קשר עם 21Pouches.com.

2ONE® הוא סימן מסחרי רשום של 2ONE Labs Inc., לייק טאהו, נבדה. כל הזכויות שמורות. לקבלת מידע נוסף, צרו קשר עם 21Pouches.com.

פניות מדיה: press@21pouches.com

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire

לפרטים נוספים : נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769

