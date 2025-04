Bitget presenta un nuevo anuncio con la estrella del FC Barcelona, Raphinha, para promocionar una solución de criptomonedas más inteligente

VICTORIA, Seychelles, April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principal bolsa de criptomonedas y Web3, lanza una nueva y dinámica campaña con LALIGA, protagonizada por Raphinha, el asombroso extremo del Barcelona. La nueva colaboración destaca los innovadores productos de negociación de Bitget, Copy Trading, Launchpool y Pre-market, que realiza un inteligente paralelismo entre la precisión del fútbol de élite y la estrategia que subyace tras la negociación inteligente de criptomonedas mediante una serie de videos que se lanzarán durante el mes de abril.

Al igual que Raphinha esquiva a los defensas con su toque de samba o ejecuta con precisión el tiqui-taca en el terreno de juego, las herramientas de Bitget permiten a los operadores desenvolverse en los mercados de criptomonedas con agilidad y previsión. Los tres anuncios de la campaña muestran esta armonía, combinando el vanguardista enfoque deportivo de LALIGA con las soluciones de negociación tecnológicas de Bitget.

“En el fútbol, las decisiones tomadas en fracciones de segundo marcan la diferencia entre un gol y un fallo”, declaró Jorge de la Vega, director ejecutivo de LALIGA. “La alianza con Bitget refleja nuestro interés común por la innovación, el rendimiento y la estrategia, ya sea en el terreno de juego o en los mercados”.

Raphinha, que esta temporada acaba de alcanzar los 50 goles con el FC Barcelona, se hizo eco de esta opinión: “Tanto el fútbol como la negociación exigen rapidez mental y herramientas adecuadas. La plataforma de Bitget ayuda a los operadores a ir por delante, al igual que en la cancha”.

La campaña no es solo una cuestión de estrellas, sino de compromiso. Bitget pondrá en marcha iniciativas educativas para los usuarios y desafíos de negociación, que permitirán a los participantes ganar premios exclusivos de LALIGA, incluidas entradas para ver en acción a Raphinha con el líder de la liga, el FC Barcelona. Considérelo como un triplete de oportunidades: aprender, operar y ganar.

“Lo que más me entusiasma de esta alianza no es solo el foco de atención compartido entre las criptomonedas y el fútbol, sino lo parecidos que son estos mundos en esencia. Cuando Raphinha recibe el balón, analiza el posicionamiento, el impulso y la oportunidad en tiempo real, de forma parecida a como un experto operador interpreta los movimientos del mercado”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. Y agregó: “Creamos herramientas que ofrecen a los usuarios esa misma ventaja: Copy Trading les permite aprender de los profesionales, Launchpool les brinda ingresos pasivos sin esfuerzo y Pre-market les ofrece oportunidades de ganar a tiempo. Esta campaña celebra esa mentalidad estratégica, tanto si opera en nuestra plataforma como si ve a Raphinha iluminar el Camp Nou”.

La reputación de LALIGA de adoptar la tecnología se alinea perfectamente con la misión de Bitget de hacer que la negociación de criptomonedas sea accesible e intuitiva. Ambas industrias prosperan gracias a la estrategia, la sincronización y la ejecución, tanto si se trata de un balón perfectamente colocado como de una operación oportuna. Esta campaña constituye el último capítulo del creciente legado deportivo de Bitget, que se ha aliado con la leyenda del fútbol Lionel Messi y el club de fútbol italiano Juventus. A medida que se desarrolla la campaña, Bitget y LALIGA pretenden inspirar tanto a los aficionados como a los operadores para que adopten un enfoque más inteligente y estratégico, tanto en el ámbito de las criptomonedas como en otros.

Visite el canal de YouTube de Bitget para ver la parte uno de la serie Raphinha.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copiar operaciones) y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

