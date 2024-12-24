Bitget 的 11 月報告顯示，該公司在期貨交易方面躋身加密貨幣交易所排名前三位

維多利亞，塞舌爾, Dec. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 分享了每月透明度報告，重點介紹了其生態系統在 2024 年 11 月的強勁表現。 加密貨幣市場大幅上漲，比特幣價格飆升至 106,000 美元以上。 Bitget 亦體現了這種歷史新高 (All Time High，簡稱 ATH) 趨勢，Bitget 代幣 (BGB) 從約 1.44 美元上漲至 1.70 美元，漲幅約為 18%。 這種上升趨勢由 Bitget 進行全球擴張，以及成交量、用戶參與度和平台安全性顯著增加所帶動，特別是該公司在環球期貨交易方面躍升為全球第三位。

Bitget 保留超過 4,500 萬名用戶，每日成交量達 100 億美元，而 USDT-M 期貨成交量飆升至 160 億美元，每日現貨成交量則翻倍，達到 4 億美元。 其保護基金從 4 億美元以上增長至超過 6 億美元，表現令人刮目相看，為平台的安全性提供強而有力的支援，有助增強用戶的信心。

在 11 月份，表現最佳的 Bitget 現貨代幣的增長惹人注目，其中 UNICE 獨佔鰲頭，增長率達 2666.71%。 此外，13 種代幣在 Poolx 上市，其中 5 種代幣亦在 Pre-market 上市，顯示這些資產深受歡迎且具備兩種接觸途徑。

Bitget 在曼谷舉辦了「Pitch n' Slay」活動。 根據 Bitget 的 Blockchain4Her 計劃，該競賽為區塊鏈領域的女性企業家提供參與途徑、資本和指導，以及有機會獲得由 Foresight Ventures 資助的高達 10 萬美元資金。 在為區塊鏈領域的女性創造包容性途徑方面，Pitch n' Slay 展示了合作的力量，符合 Bitget 致力培育多元化及令區塊鏈生態系統茁壯成長的承諾。

Bitget 在越南推出了越南盾銀行轉帳。 有賴於此，用戶能夠透過 VietQR 存入越南盾，並透過銀行轉帳提取資金，透過 Bitget 的現金轉換功能購買熱門的加密貨幣，如比特幣 (BTC)、以太坊 (ETH)、USDT、SOL 和 BGB。

Bitget Wallet 推出了全面的迷因幣 (memecoin) 交易工具包，讓用戶能夠發現極具潛力的代幣、分析關鍵數據並橫跨多鏈進行流暢交易。 此外，平台還推出了 Refer2Earn 計劃，透過被動收入吸納用戶，還有價值 2,000 萬美元的 Telegram 迷你應用程式支援計劃，以鼓勵開發人員發揮能力並推動 Telegram 生態系統的創新。

Bitget 的強勁表現再次展示其作為全球加密貨幣行業頂尖參與者的耀眼實力。 該公司將繼續專注於迅速發展的加密貨幣領域之創新、用戶參與和市場擴張，不斷作為連接中心化金融 (CeFi) 與去中心化金融 (DeFi) 的橋樑，並且擴大去中心化金融的覆蓋範圍。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣、以太坊及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍) 、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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