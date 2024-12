L’OCRE ferme le dossier de la plainte relative aux droits de la personne déposée à l’encontre de Canadian Tire et de Mark's Work Wearhouse

OTTAWA, Ontario, 23 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’ombudsman du Canada de la responsabilité des entreprises (OCRE) a publié aujourd'hui son rapport final sur la plainte relative aux droits de la personne concernant les activités de Mark's Work Wearhouse Limited (connue sous le nom de L'Équipeur au Québec), une filiale à part entière de la Société Canadian Tire Limitée. Le rapport d'évaluation initiale est également disponible en ligne.

La plainte allègue que Mark's/L'Équipeur fait affaire avec des fournisseurs et/ou des usines de sa chaîne d'approvisionnement au Bangladesh dont les travailleurs ne reçoivent pas un salaire vital. Compte tenu des résultats décrits dans son rapport final, l’OCRE a fermé le dossier de la plainte sans formuler des recommandations de suivi de la part de l'entreprise.

Relations avec les médias

Kristina Jelinic

Courriel : info@core-ocre.gc.ca

